臺灣在新冠肺炎問題上教我的事――對弱勢族群的同理心是成為真正「先進國家」的關鍵

確診數0的一天

4月14日晚，臺北市地標圓山大飯店點亮了客房燈光，讓外牆顯現出ZERO的字樣。

總確診人數―429人、新增確診人數―0人、死亡人數―6人（截止至4月28日）

關於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，以下稱新冠肺炎），收到臺灣新增確診人數0人的好消息，這個燈光是為了讚許和慰勞一直以來辛苦付出的人員。0這個數字讓民眾強烈感受到「被守護著」的安全感。自己與社會確實連結在一起，而且牽一髮而動全身，有很多人參與其中，像是被強大的信賴感包圍著……。

筆者身為居住在臺灣的外國人，即所謂的少數族群。雖然持有配偶簽證，但沒有臺灣的國籍，即使如此，我覺得自己是構成這個共同體的一份子。當個人單位的個體的圓不斷地往外伸展，就形成了疏而不漏的臺灣社會，不會讓人陷入孤苦無依的狀態。雖然有點誇大其詞，這種感覺也許是我有生以來初次體驗到的。世界比起過去更加美麗、更令人憐愛。透過在全球肆虐的新冠肺炎之禍，縱使目前還不能掉以輕心，但現階段成功控管新冠肺炎的臺灣，讓我看到不一樣的風景。那就是面對弱勢族群的態度。

英國廣播公司（BBC）的新聞節目《新聞之夜》主持人艾蜜莉．麥特莉絲（Emily Maitlis）提及：「很多政治家說新冠肺炎病毒在有錢人和窮人的面前是平等的，這種說法是傲慢的。事實上，低收入者是受感染的高危險群，這是公共衛生的問題，同時是社會福利的問題」。實際上，也有報告顯示在美國的很多州或地區，黑人確診人數的比例明顯比較高，原因在於貧困帶來的糖尿病、心臓疾病、肺部疾病等基礎疾病的影響，以及醫療差別待遇、無法在家遠距工作（telework）的人居多。

然而，在現今的臺灣，感覺每個人是比較平等地受到保護。舉口罩的例子來說，不分貧富老少，大家都買得到醫療口罩。

夜市和攤販也照常營業，公立美術館和博物館在消毒和入場限制下，持續開放參觀。學生們也都每天充滿活力地到學校上課。特別是在教育方面，受到貧富差距和家庭環境的影響甚鉅，如果無法上學，必須在家自學的話，網路環境或學習意欲的差異將會嚴重影響孩子的未來吧。此外，臺灣在2019年通報的家庭暴力（DV）案件共計160,944件，其中虐待兒童占了20,989件。如果沒有學校，將有為數不少的孩子終日暴露在遭受虐待的危險之中。

臺灣因為執行徹底的邊境管制及封鎖措施因而有效控管疫情，居住於此，我深刻體會到像這次傳染病流行的時候，盡可能地提早封鎖，讓資訊公開化，與整個共同體建立信賴關係是非常重要的。即使一開始就預想到會付出昂貴的社會成本，但如果延後處理，整座城市非得進行封城的話，屆時的損失更是無法估算。另外，拜臺灣政府的先見之明所賜，就算是弱勢族群，也不用暴露在被感染的危險中。

有關這次新冠肺炎的因應措施，臺灣在世界上的評價水漲船高。有很多媒體或評論家認為有幾個原因：因為一直以來和中國的緊張關係，對WHO（世界衛生組織）不會過度信任，尋求一套獨自的對策，以及過去對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的經驗，無關人事酬庸而是依據能力延攬專家入閣，並尊重其專業而得來的成果。不管是哪個理由，都有道理。但是，我認為根本的原因在於更深層之處。簡單來說，就是臺灣一路走來的全部歷史，都活用在這次的防疫行動之中。