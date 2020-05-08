防止假新聞氾濫：日臺如何攜手同心

與全世界相較，日本在面對假新聞的處置上明顯落後。自創設以來，FIJ（日本事實查核推廣協會）除了促進日本國內對這項議題的認識與理解外，還與臺灣等各國相關組織聯手推動「事實查核」的工作。本文透過與FIJ有合作關係的nippon.com，介紹關於事實查核的實際案例。

與各方組織攜手合作，推動「事實查核」

2016年至2017年間，所謂的「假新聞」問題引發社會關注，不過，為防止錯誤資訊擴散而展開的「事實查核」運動，卻不見得為大眾所知。如今，有各式各樣的組織團體在世界各國推動各種查核事實的活動，日本在這波動向中明顯落後了好幾步。

像這樣，為了讓社會大眾對事實查核的意義有更多認識與理解，讓更多人投入這項工作，2017年6月時，FIJ（特定非營利活動法人＝日本事實查核推廣協會，Fact Check Initiative Japan）創立成為非法人團體，接著在2018年1月，獲得東京都認證為特定非營利活動（NPO）法人。

各家媒體或組織若贊同FIJ提倡的事實查核綱領，並與FIJ攜手合作，共同推廣公正的事實查核活動，則被稱為合作夥伴「Media Partners」。2020年4月的現在，包括日本國內外FIJ共有17個合作夥伴。

具體來說，事實查核的過程究竟是如何進行的呢？以下將介紹同屬合作夥伴的「INFACT」（特定非營利活動法人新聞素材）於2020年3月28日，在網站上發表的「安倍首相慰問災民的照片被指為作假棚拍 在臺灣引起話題」一文。

安倍首相探視災區的照片遭偽造，在臺灣傳開

根據該篇報導指出，2019年10月的19號颱風重創日本之際，安倍首相赴災區探視臨時避難中心時拍下的照片，被偽造成彷彿是在攝影棚內所拍的假照片。兩張照片配上一段文字，指「不過安倍還真是下足了工夫呢，工作人員難道不會對不起自己的良心嗎？」，在3月14日上傳到臉書（Facebook），一口氣傳了開來。在臺灣也看得到同樣圖片廣傳，INFACT遂與臺灣的事實查核機構聯手進行調查。



被偽造成彷彿是在攝影棚內所拍的假照片的臉書貼文（擷取自臉書）

經過INFACT的查證後證實，第一張照片原始檔是產經新聞於2019年11月7日，在自家新聞網站上刊登的照片，照片圖說寫著「安倍首相赴臨時避難中心探視時緊握災民的手＝17日早上，於福島縣郡山市」。

除產經新聞外，朝日新聞也刊登了由不同角度拍下的，安倍首相探視臨時避難中心的照片。而朝日電視臺於同天拍攝的新聞畫面裡，錄下了安倍首相探視臨時避難中心的過程，從中也能證實安倍首相慰問了與產經新聞照片中同一位災民的過程。

INFACT也透過時事通信每天刊登的「首相行程」中，確認了安倍首相在7日早上9點4分抵達福島機場，走訪三間臨時避難中心慰問災民的紀錄。由此可知，產經新聞的新聞照片的確是安倍首相實際前往災區，赴臨時避難中心探視時拍下的，而INFACT也據此得出結論：暗示該照片是在攝影棚內拍攝的臉書圖片與相關描述，全為捏造。

全球疫病大流行中照片再次傳開，委託臺灣MyGoPen檢證

此外，2020年新型冠狀病毒引發「全球大流行」（pandemic）之際，同一張圖片再次於臺灣的臉書及LINE上廣傳開來，聲稱「安倍首相在攝影棚裡拍照，假裝探視新冠肺炎患者」。臺灣的事實查核組織MyGoPen委請FIJ協助調查，後FIJ回報該照片與產經新聞照片相同，MyGoPen也另請臺灣的資深攝影專家王創緯協助鑑定。王創緯分析指出：「照片裡的人物看起來距離相仿，但解析度卻不同，明顯經過加工後製。」調查認定相關照片為假圖片，MyGoPen據此於3月22日在網站上發表調查結果，次日23日臺灣的華視電視也報導了這項事實查核結果。

編撰：nippon.com繁體字

標題圖片：metamorworks / PIXTA