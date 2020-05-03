新冠病毒疫情告急之下，政府發布緊急事態宣言，習以為常的日常已停擺超過一個月，即將迎來的日本大型連假黃金週，也蒙上了一層陰影。在此非日常的時刻，筆者來到久違的新宿街頭，欲親眼見證並記下此刻的新宿變貌。

陰鬱的連假前夕 黴灰的黃金週。 從東京都政府開出要求民眾避免外出的第一砲，已過了一個月，日本政府發布緊急事態宣言也已過了兩週。四月底，日本全國即將迎接大型連假，黃金週。數著日曆算了一算，幸運的人甚至可以放到十二天連假。深恐民眾黃金週出門旅遊導致疫情擴大的東京都，祭出了「黃金週＝在家週」的口號，呼籲民眾在家度過連假。 其實無須政府指導，身為老是坐在家中的「作家」，我從三月中旬之後除了日常購物，便幾乎沒有外出。原先安排的演講、書店活動全部取消，和朋友聊天或接受採訪也全都改為線上進行。掐指一算，竟已一個多月沒搭乘電車，這對東京人而言可是不得了的紀錄。 在家久了總會悶出病來，加以運動不足，前所未有地感到整個身體都在渴望陽光、新鮮空氣、旅行與美景。在這時節當然不可能旅行，頂多望著照片過乾癮，但出門散個步還算可行。黃金週前一天，週五下午，我戴上口罩、穿上布鞋，搭上電車前往睽違了一個多月的新宿。 其實若只是散步，大可在住家附近走走便罷。然而一直待在郊區，實在缺乏對疫情的現實感。我雖住在東京都，卻是東京都幾乎是最西郊的地區，一個叫八王子的小市，與新宿的直線距離為三十二公里，大概等同於台北車站到桃園中壢車站的距離。待在家中看著日出日落光影變化如常，走出家門發現行人依舊來往，商店街仍然熱鬧，雖然卡拉OK、遊戲場、柏青哥全都拉下鐵門暫停營業，街道的景色與新聞裡連日播報的疫情仍有巨大落差，每天新傳出的確診人數與死亡人數，也被稀釋為單純的數字。待在家中固然安全，但自我隔離卻意味著與世界、與現實的斷絕。一股莫名使命感湧上：我必須親眼見證這場全球性的災難，見證被奪走的日常，一方面是出自寫作者的天性，另一方面則是出於對新宿的情感。我想親眼看看新宿現在的樣貌，將之銘刻於心，而不是透過他人的照片或影片來間接認知。 變貌的新宿街頭 從八王子到新宿，搭上中央線便能直達，無需轉乘，快車耗時三十多分，每站都停的慢車則需將近一小時。這天大晴，還算溫暖，午後陽光燦爛明朗，一片潑墨似的漸層藍天，僅偶有幾處厚雲醞釀著些許不穩氛圍，整體無傷大雅。下午是離峰時段，加之政府的外出禁令，電車內小貓兩三隻，座位僅坐了十分之三，大家都乖巧地空著二至三個座位就座。 若是從新宿搭車前往八王子，車窗外的景色變化會明確告知你正在前往鄉下。新宿、中野一帶的高樓大廈、百貨商場、集合住宅、大棟公寓，過了國分寺、立川之後便漸漸隱去蹤跡，取而代之的是稀疏低矮的獨棟平房，甚至還有田地。此時我從八王子前往新宿，看著窗外景色不斷往後流逝，樓層漸漸高了起來，最後終於長成熟悉的新宿高樓群，在高架橋上便可認出新宿都廳、歌舞伎町、新宿ALTA及站前廣場。 每日吞吐量高達三百五十萬，排行世界第一的新宿車站，此時也避免不了稀稀落落的命運。連通東口與西口那條總是人滿為患的通道，此時竟可一眼望穿，東口剪票口外平時總聚集著等待朋友會合的人潮，此時也近乎空無一人。 出了東邊剪票口後左轉，步入新宿地下道已是我的習慣。號稱迷宮的新宿車站，其錯綜複雜的地下通道總令初來乍到的人陷入迷途，但對熟悉的人而言，這便是四通八達的便利路徑，在寒冷的季節或下雨降雪的日子，能保你不受雨露風霜所苦，優雅地抵達目的地。要前往歌舞伎町時，我會從地下道鑽入新宿ALTA百貨商場，從商場後門走出後繼續向北，跨越寬廣的靖國通之後便是歌舞伎町的牌樓。 但此時新宿ALTA歇業，地下入口緊閉，無法穿越。我只得走入口前方樓梯，從地下二樓爬到地面。到了地面後，眼前便是連接著大型購物商場LUMINE EST的新宿車站巨型建築，以及稱不上寬闊卻總是人來人往，偶有街頭藝人演唱或左派人士抗議集會的站前廣場。此時LUMINE EST當然歇業，站前廣場也沒幾個人。平時車流量大、兩邊人行道總是摩肩接踵的幹道新宿通，此時也少見行人，車輛來往目測也是平常的一半以下。



一片死寂的新宿二丁目 過了御苑大通後，便來到了熟悉的新宿二丁目。這是亞洲最大的同志區，占地僅零點一平方公里的狹窄範圍內聚集了四百多家LGBT店家，有同志社群中心、同志用品店、男同志酒吧、女同志酒吧、女裝俱樂部、混合酒吧等。每當夜晚降臨，街上便點起盞盞霓虹，成為一片照亮地上的璀璨星空，指引性別弱勢族群前來尋找自己的安身之所，對許多不得不在社會上隱藏自己的人而言，此處是友朋聚集之地，是心靈的故鄉。 這樣一塊擁有特殊意義的區塊也無法自外於病毒的肆虐，街上像籠罩著一層看不見的薄霧，景色一如往常，氣氛卻慘慘澹澹。我不假思索，便往《北極星灑落之夜》中提及的「新千鳥街」及「L的小道」走去。「新千鳥街」是棟一九六七年興建的老舊建築，一九五〇年代，新宿二丁目南邊有條酒吧集聚的道路「千鳥街」，這裡同時也是男同志酒吧密集之地。六〇年代後半因道路擴寬工程之故，「千鳥街」被迫拆遷，這些男同志酒吧便移入新宿二丁目剛蓋好的建築內營業，故稱「新千鳥街」。「L的小道」是新宿二丁目另一個狹小的一隅，道路呈L字型，路寬僅兩公尺，八〇年代後期開始，多間女同志酒吧聚集於此，故暱稱為「L的小道」或「百合小道」。這兩處藏著土地歷史淵源之地，現在也是一片死寂，許多店家門上都貼著歇業告示。 還只是一個月以前，我與兩位日本新進作家約在二丁目吃飯談天，聊著對彼此作品的感想、現在的工作狀況，以及今年的創作抱負，會後還帶著兩位作家在二丁目四處散步導覽。再往前一個月，我和另一位女同志作家在出版社完成文學雜誌上的對談之後，也是來到新宿，先在三丁目的中華料理店用過餐後，再到二丁目接連拜訪兩間店。再往前一個月，我還曾回到台灣，在高雄的大學與台中的日語教室各辦了一場演講，在台北拜訪了幾家書店與出版社。那趟行程中也完成了生平第一次投票，緊張地邊看臉書邊看開票直播，直到最後一刻。當時究竟有誰能想到，不過短短三個月，飛機停飛，活動停辦，股市狂跌，大學與日語教室改為線上授課，國門出不去也進不來，店家接二連三歇業甚至倒閉，多位名人命喪黃泉。我們習以為常的日常，像懸掛於細絲上的玻璃球，迎著朝陽反射七彩燦光，假裝自己是顆亙古不滅的明月，卻輕易地因一點微細震動而猛然墜地，碎裂四散。

「黃金週＝在家週」 離開新宿二丁目，沿新宿通往新宿車站方向走。平時缺乏運動，這日卻一口氣走了好幾公里，雙足痠痛，腹肚也餓了起來。天色逐漸黯淡，夜晚即將來臨。當然，在新宿鬧區是看不到日落的，地平線與夕陽都遮掩在層層疊疊的高樓大廈之後。我想起五個月前在緬甸蒲甘看到的落日，從蒲甘觀景塔上俯瞰蒲甘的遼闊平野，蓊鬱綠意之中，村落星星點點，數百千座名剎古寺點綴其中，遠處伊洛瓦底江及對面山巒依稀可見，偶爾還有孤鳥飛過天際。燦黃日輪迫近地平線轉成火紅，平野與群山也染上一層血色，佛塔頂端貼金處兀自反射著金黃亮光。落日沉入地平線後，觀光客們便群起拍手鼓譟，像是剛看完一齣壯大的歌舞劇。我怎麼也無法想像，當時如夢似幻的記憶，與現在眼前稀落的新宿街景，竟是串在同一條時間之流上的。若真有能預見未來的全知神祇，想是從當時便在取笑著不知大難將臨，還在悠閒遊覽的觀光客的愚蠢。 但我不信神。新冠疫情出自人類之手，也終須由人類自行克服。我思忖著該吃些什麼填飽肚皮。身為一個不講究吃食的窮作家，若是獨自外食，「俗擱大碗」便是最高指導原則，選項有幾：麥當勞、家庭餐廳，牛肉蓋飯。然而此時麥當勞已取消內用服務僅供外帶，買了坐在路邊吃衛生反而堪憂，家庭餐廳用餐時間較長，感染風險較高。思考之後便決定吃牛肉蓋飯，無須與人對話，十分鐘解決一餐。 回到歌舞伎町，走進一家松屋，店內空空蕩蕩一個客人也沒有，僅店長和一位員工看似閒得發慌。用自動販賣機買了食券，消毒了雙手後找位子坐下，不一會兒牛肉蓋飯送上，一切都在沉默中進行，免去飛沫傳染的風險。十分鐘扒完飯，喝完味噌湯，其間只有兩位客人走進店內，一個內用一個外帶。週五歌舞伎廳的松屋，本該是人滿為患，一位難求的。 走出松屋時夜幕已經低垂，街上霓虹亮起，幾家照常營業的餐廳員工一如往常站在店門口準備拉客，然卻沒多少客可以拉。歌舞伎町入口處，幾個警察拿著擴音器宣導，要民眾不要在外逗留，儘早回家避免感染，附近的大賣場「唐吉訶德」門口卻聚集了不少群眾，定睛一看，原來是口罩釋出，大家急著搶購。另一條街上，幾個不知是志工抑或是區公所職員的男女排成數排，身穿西裝，口戴口罩，雙手捧著標語牌緩步前行。這是在進行「黃金週＝在家週」的政令宣導，呼籲民眾不要外出，連假乖乖宅在家中。

