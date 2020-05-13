PCR檢測，「路漫漫其修遠兮」：同事感染後，我被隔離在家兩週

新型冠狀病毒疫情肆虐全球。東京進入3月下旬後，確診人數的增速也不斷攀升，終於在4月28日累計突破4000人。在這種現狀下，無論什麼時候感染都不會奇怪。身邊有同事確診後，一位家住東京都的上班族也一直低燒不斷，戰戰兢兢地在家隔離觀察了兩週。這位當事人以匿名為條件，接受了我們的採訪。

與確診患者開了20分鐘的小會，就被要求在家隔離觀察 居家隔離觀察以來，已經過了兩週。 4月上旬，一位公司同事確診了新冠肺炎。之後，跟他密切接觸的同事中，也有數人確診。我因為業務屬性使然，不可能完全在家上班，但為了不讓疫情在公司內外擴大，疑似病例的員工全都被要求在家上班。 開始在家上班後，我一直發著38度以下的低燒。雖然症狀只是低燒，但遠程辦公反而讓我倍加疲憊。去發燒門診開了退燒藥，吃了之後，燒還是沒退下去。 我跟最早確診的那位同事就是在幾天前開了個20分鐘左右的小會。之後又跟陸續確診的其他同事有過近距離的接觸，於是我以為自己很快就能做上PCR檢測。可沒想到症狀只是低燒的話，還沒有資格做檢測。需要優先檢測其他症狀更重的病人，所以我只能耐心排隊在家等候了。

還是輕症的時候就應該趕緊找醫院 這期間我最大的感想就是，在沒法弄清楚感染途徑的情況下，一旦出現症狀，就會非常糟糕。我的情況是由於公司內部出現了幾個確診病例，公司也意識到了「隔離觀察」的重要性，所以我每天都會報告狀態，公司也會主動跟我聯絡問訊。此外，我跟其他同樣被要求在家隔離觀察的同事也能夠相互確認狀況，相互鼓勵。換句話說，有了這個互助網，我心裡就有底了。萬一情況忽然惡化，我也不是孤立無援的。 但是「症狀看著像新冠肺炎，但不知道自己是在哪裡被傳染的」這種情況下，在「自主隔離」的這個不自由的環境中，在孤獨、不安和恐懼的情緒下，我們必須思考這樣那樣的對策。我頗有一些心得想提供給大家分享，哪怕僅有助於大家緩解這種不安情緒也好。 那就是「在自己還可以自由行動的時候，趕緊找到能夠幫你對應的醫院」。 當我們疑似感染的時候，首先需要「給居住地的回國人員及接觸者諮詢中心打電話」。但是那裡只負責介紹醫療機構，除非特別幸運，否則不可能馬上被安排檢查。現在要達到「連續4天發燒37.5度以上」的標準，才能給接觸者諮詢中心打電話，但很多人根本達不到這個標準。我自己雖然偶爾也有燒到將近38度的時候，但總的來說都是在37.5度之內的反復低燒，並沒有連續4天發燒到37.5度以上。 最能信任的做法是去找自己的家庭醫生問一問。如果那裡能夠接待發燒門診的話，就應該儘早讓醫生看一看。就算不能接待，很大概率也可以讓醫生介紹附近的醫療機構。如果沒有家庭醫生的話，就建議早一點去附近有可能開設發燒門診的醫院看看。因為如果等到發燒嚴重了，或是更加疲憊不堪了的時候，你甚至可能連上網查資料的力氣都沒了。事先把該確認的確認好了，萬一症狀惡化，自己也能冷靜應對。

電話打不通，不接收急診患者的可怕週末 需要注意的是週末。我也週六的時候發燒到過38度左右。以前常去的門診休診，所以迫不得已撥打了本地的回國人員及接觸諮詢中心的緊急電話。諮詢中心是設在保健所內的，時不時能在電視新聞裡看到東京都內確診病例激增，這幾個月來，員工人數有限，每個人都處於超負荷狀態。果不其然，打了好幾通電話都是「嘟嘟嘟」的忙音，根本打不進去。實在沒辦法，我只能給一家有急救門診的醫院打電話，我們公司的確診病人聽說就是在那裡看的病。然而對方說了一句「週末不接收急診病人」。我像抓住救命稻草一樣，給東京都新型肺炎呼叫中心打了個電話，不料得到的卻是這樣的回答：「我們這裡跟醫療機構和保健所都沒有合作。麻煩您自己在網上查一查週末接診的急救醫院吧。」那你這個窗口開來幹什麼用的？......我已經無力吐槽了。 這時我徹底放棄了找醫院，整個週末都是忐忑不安地窩在被子裡度過的。我想工作日的話，保健所那邊應該更容易聯絡上吧。但後來聽別人說自己給保健所打了一天的電話也沒打通，第二天終於打通了，給介紹了個診所，但那個診所卻拒絕接診，只能當沒人要的流浪兒。 「這是為了防止醫療系統崩潰」——聽到這樣的說辭後，大家都完全沒有反駁的餘地。但優先重症患者，其他人都得等候著，這就是政府應對疫情的現狀。我也聽說有極少數非常幸運的人可以馬上進行檢測，但多數情況下，如果不是「密切接觸者」，就很難輪得上。至少連我這種跟確診患者有過一定時間近距離接觸的人都沒被算到「密切接觸者」裡，成了PCR檢測的「漏網之魚」。而且很多同事也都是跟我一樣的狀態。 我自己因為覺察到自己有疑似感染的症狀，所以去看門診的時候，我都不坐公共交通工具，都是自己步行來往醫院的。實在難受的時候，我會乘坐計程車去醫院。但我戴上手套，口罩也戴了兩層。乘車過程中開著窗戶，臉也一直都沖著窗外，連付錢我都用的是PASMO卡。我非常小心不讓計程車裡殘留病毒，儘量不給司機和下一位乘客添麻煩。扔家裡的垃圾就更是如臨大敵了。垃圾袋敞開口子會讓清潔工人暴露在風險下，所以用過的口罩之類的東西我都包得嚴嚴實實，垃圾袋口子也綁得緊緊的，還打上了雙重結。