明治神宮的森林：由林學家和造園師打造的國家項目

明治神宮裡有大片鬱鬱蔥蔥的森林。也許人們會驚歎，在東京的中心位置居然留存這麼大面積的未經人工干預的森林，但實際上這是歷經百年人工打造出來的類比自然森林。它凝聚著當時的林學家和造園師們的聰明才智。

彙聚一流學者營造神宮 明治天皇曾周遊日本全國各地，是位廣受國民愛戴的天皇。因此，1912年7月天皇駕崩的兩天後，東京市長阪谷芳郎（1863-1941年）和實業家澀澤榮一（1840-1931年）就提議「創建明治神宮」。他們在提議中甚至還明確提出「內苑應該由國家預算支出，外苑由國民的捐款來進行建造的方針」，政府隨即採納了這個建議。當時已經決定將天皇的陵墓建在京都的桃山，此舉也是因為東京市民想留下一點與敬愛的天皇之間的「聯繫」吧。 天皇駕崩次年（1913年），內閣成立了以當時一流學者為主要成員的「神社奉祀調查會」，就選址、建造規模等營造內外苑的基本計畫進行了研討。最終決定在與兩位主祭神頗有淵源的地方，也就是明治天皇為身體虛弱的昭憲皇太后作為散步庭園而修建的、東京府下豐多摩郡代代幡町代代木，建造面積約70公頃的內苑（包括社內殿堂和林苑）。另外還決定在距離內苑稍遠的、舉辦明治天皇大喪儀的葬場殿遺跡建造占地27.3公頃的外苑。1915年，內務省設置「明治神宮造營局」，開始了內外苑的建造工程。 建造工作在專家組成的調查委員會的指導下，以由其學生們執行的形式向前推進。神社內殿堂和紀念館等建築方面由東京帝國大學（東大）的伊東忠太（1867-1954年）教授和關野貞（1868-1935年）兩位工學博士負責，而樹木的甄選和造林方面則由東大教授川瀨善太郎（1862-1932年）、本多靜六（1866-1952年）兩位林學博士負責。內苑的草地和外苑的街道樹、綠地設計由園藝方面的宮內省技師福羽逸人（1856-1921年）和農學博士、東大教授原熙(1868-1934年)共同負責。 日本造園界的先驅上原敬二 作為國家項目受到全體國民關注的神宮內外苑的整體構想中，當然也體現著當時領導層的平衡感。在推崇文明開化、學習歐美文明的日本近代化思潮的前提下，不忘「和魂洋才」的精神。神社主體、內苑中採用日本傳統建築的木造「流造」（正面屋頂長長地向前方延伸出來，形成優美弧線，神社建築中最常見樣式—-譯注）樣式建築，林苑則繼承神社守護林（日語「社叢」）傳統，以自然林為主。另一方面，外苑將西洋式石造建築繪畫館放在林陰路盡頭的正面，四排街道樹形成強調對稱美的人工設計，旨在建造一個包括體育設施在內的現代的西洋風格公園。順便說一句，明治神宮鎮座祭（創建紀念活動）於1920年11月舉辦，外苑竣工於1926年10月。 神宮內苑的林苑計畫的制定和營造工程的領導者共有3名。調查主任是曾在德國留學、獲得博士學位後回國的本多靜六。其專業為造林學，在東大開辦了日本最早的「造園學」講義，他還作為1903年開園的「日比穀公園」的設計者廣為人知。 第2位是本多的弟子、東大講師本鄉高德（1877-1945年）。他後來作為神宮造營局技師撰寫了《明治神宮境內林苑計畫》。 第3位是在本多手下、專業為森林美學（造園學）、當時是東大研究所學生的上原敬二（1889-1981）。上原與本多一起參加為成功實施神宮內苑項目而舉行的事前會談，1915年擔任造營局技術員。整整3年間，作為營造林苑的現場主任，他不斷進行嘗試和實驗，1920年將其成果歸納成學位論文《神社林的研究》，被授予林學博士。 後來，上原為研究造園學赴歐美留學。1924年，年僅35歲的他創立了「東京高等造園學校（東京農業大學地區環境科學系造園科學專業的前身）」，接著於次年創立「日本造園學會」。之所以這樣做，是因為1923年因發生關東大地震，東京有一大半被大火燒毀，上原考慮到搞復興要像歐美那樣，綠色都市計畫專家（景觀設計師landscape architect）是不可或缺的。上原是近代日本第一位造園學者，一生出版著作250部，培養了很多造園家，堪稱日本造園界的先驅。 上原說，「與世界其他國家的公園和森林不同，日本有日式庭園和神社森林、陵墓等日本獨特的造園」。而共通之處在於它們都能夠讓人感受到生命力的永恆性和自然性、感受到幽深韻味的空間性和精神性。