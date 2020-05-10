面對新冠肺炎，日本人反應慢了嗎？旅日臺灣、香港人經歷的日本疫情生活

面對新冠肺炎，日本人反應慢了嗎？旅日臺灣、香港人經歷的日本疫情生活社會 醫療健康 臺灣香港
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日本疫情反應先冷後熱
日本一年一度的黃金週，是最適合全家大小或是朋友一同出遊的時刻。不過這樣的旅遊風氣，在2020年此時完全無法感受，日本各級機關政府與自治體，從4月底就紛紛開始呼籲不要出門，待在家中。
從中國武漢發源的新型冠狀病毒疫情，從1月爆發以來持續造成傷亡。日本的確診數也在3月中後逐漸攀升，至今危機仍未消退。在臺灣與香港的許多人，對於日本政府當初的反應過慢感到焦躁不安，甚至出現批評。在日本的許多臺港人對此也出現不少負面評價。
「當初大家如往常繼續上班，認為那只是華語圈的特殊疾病」，來日第4年，30多歲的吳秋燕表示。當時日本的商社同事，都對武漢爆發疫情一事反應相當平淡，認為那是「大中華地區」的疫情。
因此，先冷後熱成為大多數旅日臺港人對日本政府的印象，吳秋燕認為，日本人開始對肺炎在意，應該是2月初停泊在橫濱大黑碼頭的鑽石公主號發生集團感染後，新聞才開始關切並密集探討。也是從此時，吳秋燕開始接到家人與好友的關心，但那時臺灣尚未對日本實施管制，因此父母也只跟她說要好好照顧自己。
相較於政府，日本民間的反應相對快速。30多歲，在東京的某國際IT公司任職的蔡秉諺回憶，2月初他搭飛機回到東京時，日本的飛機機艙內都已經自主戴起口罩，各場所也積極進行酒精清潔與消毒。
這次的肺炎在歐美的感染快速擴散，很大的原因是社交距離與衛生習慣出現缺口。蔡秉諺認為，日本的社會文化本來就比較拿捏朋友間的距離，不會過分親密，加上原本就對日本的衛生習慣感到自豪，因此對初期的疫情掌握相對有自信。
筆者於2月中來到東京時，確實發現日本對肺炎的整體認知跟臺灣有很大的不同。日本仍舊處在「奧運倒數」的歡愉氛圍，新聞報導著墨點都在如何迎接奧運，對於新型冠狀病毒的介紹僅止於「另一種新型流感」。電視新聞上僅呼籲民眾勤洗手，並稱就算是得病，絕大多數都是輕症，不用擔心。
雖然慢，民眾也只能「無可奈何」
日本政府最初慢條斯理的反應，已在日本的臺灣人圈內造成不安。到了2月中，他們光是在路上看到中國觀光客都會害怕，並在1月底時陸續先買好口罩。不少在觀光區工作的臺灣人，都曾目睹中國觀光客「爆買口罩」的現象。
「當初日本沒有限制可以買多少口罩。看到中國人在日本看到口罩就一箱一箱買。」一位30多歲，來自香港並在東京金融機構工作的陳小姐，今年沒回香港過春節，她清楚記得看到許多華人搶購日本口罩的現象，她認為日本政府的動作反應太慢了。
陳小姐的公司屬於國際金融機構，1月底時公司的外國人就不斷討論疫情。但當她的公司決定一月底先部分在家工作時，許多日本人同事都對此決定感到訝異，她說：「香港經歷過SARS，但是日本人沒有，（對疫情）反應遲緩。」就算是如此，日本人的不滿也不會直接表現出來，頂多表示出無可奈何（しょうがない）的順從態度。
當年三一一大地震時，蔡秉諺也在東京上班，他看到許多日本人在大災難下依舊保持冷靜的態度，這樣的態度同樣出現在這次的肺炎疫情中。他說：「我覺得日本人『無可奈何』的文化是根深蒂固的，從感情、生活、學校到公司，從上而下都是用這樣的字句串連。」
就此來看，日本地震多、火山噴發、颱風也多，這樣「逆來順受」的性格，雖然無形造就日本社會在發生災害時，能臨危不亂，但在面對未知的新型傳染病防治上，「無可奈何」並不會帶出國民的危機感，一旦政府第一時間沒能有效控制與及時呼籲，疫情就會不可控制。政府在施策應對的方針上，需要明確表態並維持一貫性。
日本太講究「SOP」
2003年的SARS疫情，當年在臺灣與香港兩地都造成嚴重死亡。臺灣之後制定了「傳染病防治法」，一旦發生傳染病疫情，就必須高規格應對緊覺，必要時即刻開設指揮中心、派任指揮官等，將防疫視同作戰，拉到最高規格。
因此，這些過去在臺、港間生活的人，自然在疫情爆發初期即格外謹慎。加上過去對於共產黨的訊息封閉已經習以為常，比多數日本人都早察覺到不對勁。
吳秋燕則說，日本1月底時就設立新型冠狀病毒感染症對策本部，但日本政府太講究「SOP」（標準作業程序），如果沒有SOP，日本官僚就不太敢下判斷。以至於碰到新的流行病時，仍必須從頭研擬對策，再面對疫情，緩不濟急。
蔡秉諺提到，包括他的公司在內，很多國際企業因為在全球各地佈局，資訊更新必然會跟著WHO的腳步走。日本政府也一樣採信WHO的專業與資訊的公正性，這其實沒有誰對誰錯，因為大多數國家都付費加入該組織。
從醫療大國的自信到現在審慎面對肺炎侵襲，不僅是日本人，連在日的臺灣人與香港人都始料未及。至今，日本政府仍希望透過發給全國布口罩與給予10萬日圓等給付金來彌補人民的不安與緩和經濟衝擊，然而，齊頭式的平等未必真正有效，資源應優先給真正需要幫助的人。
來自香港、旅日多年的陳小姐也表示，她不會去領這10萬日圓，她認為日本有更需要幫助的人。就筆者來看，假設此議題發生在臺灣，單單「為何是這數字？」與「這樣公平嗎？」等問題，恐怕會讓臺灣政壇爭執不休，但日本政壇除部分抗議外，民眾也對此金額多寡，沒有太多特殊感受，再度顯現「無可奈何」的狀況。
日本跟臺灣都是民主國家，執法要有法源依據。臺灣已經有法源，這次日本在制訂程序上花了一些時日，許多地方自治體也利用此機會，無形間跟中央政府角力，一來一往自然會花費更多時間。因此，研議的過程、官僚的執行步驟與決策都需要更明確的根據並透明化，研擬出來的方針才有說服力，也讓民眾在有所依循後，能近一步思考。
日本、臺灣與香港在應對肺炎的背景上各有其歷史脈絡，直接拿來比較並不公平。總地來說，日本新冠肺炎對策像是大學，對學生（民眾）採取開放、寬容態度，只要不違反校規即可。臺灣與香港則像是中學，對學生嚴厲、也嚴格執行校規，兩邊都是自歷史教訓中慢慢習得的。
最後，這些旅日的臺灣與香港人，都一致感受到日本社會從當初的不在意，到後來疫情加劇態度急轉，不得不開始自肅的生活。相信在未來，日本對任何新型態的疾病，絕對會以最高標準面對，這不單只是日本，全世界各國想必已從這次的經驗裡學到教訓了。
標題圖片：日本黃金週連假的東京澀谷十字路口，由於新型冠狀病毒之疫情仍在持續擴大，政府勸導宅在家少外出，來往的人比平時少了許多，2020年5月2日（時事）