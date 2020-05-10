面對新冠肺炎，日本人反應慢了嗎？旅日臺灣、香港人經歷的日本疫情生活

日本疫情反應先冷後熱

日本一年一度的黃金週，是最適合全家大小或是朋友一同出遊的時刻。不過這樣的旅遊風氣，在2020年此時完全無法感受，日本各級機關政府與自治體，從4月底就紛紛開始呼籲不要出門，待在家中。

從中國武漢發源的新型冠狀病毒疫情，從1月爆發以來持續造成傷亡。日本的確診數也在3月中後逐漸攀升，至今危機仍未消退。在臺灣與香港的許多人，對於日本政府當初的反應過慢感到焦躁不安，甚至出現批評。在日本的許多臺港人對此也出現不少負面評價。

「當初大家如往常繼續上班，認為那只是華語圈的特殊疾病」，來日第4年，30多歲的吳秋燕表示。當時日本的商社同事，都對武漢爆發疫情一事反應相當平淡，認為那是「大中華地區」的疫情。

因此，先冷後熱成為大多數旅日臺港人對日本政府的印象，吳秋燕認為，日本人開始對肺炎在意，應該是2月初停泊在橫濱大黑碼頭的鑽石公主號發生集團感染後，新聞才開始關切並密集探討。也是從此時，吳秋燕開始接到家人與好友的關心，但那時臺灣尚未對日本實施管制，因此父母也只跟她說要好好照顧自己。

相較於政府，日本民間的反應相對快速。30多歲，在東京的某國際IT公司任職的蔡秉諺回憶，2月初他搭飛機回到東京時，日本的飛機機艙內都已經自主戴起口罩，各場所也積極進行酒精清潔與消毒。

這次的肺炎在歐美的感染快速擴散，很大的原因是社交距離與衛生習慣出現缺口。蔡秉諺認為，日本的社會文化本來就比較拿捏朋友間的距離，不會過分親密，加上原本就對日本的衛生習慣感到自豪，因此對初期的疫情掌握相對有自信。

筆者於2月中來到東京時，確實發現日本對肺炎的整體認知跟臺灣有很大的不同。日本仍舊處在「奧運倒數」的歡愉氛圍，新聞報導著墨點都在如何迎接奧運，對於新型冠狀病毒的介紹僅止於「另一種新型流感」。電視新聞上僅呼籲民眾勤洗手，並稱就算是得病，絕大多數都是輕症，不用擔心。