在臺灣扎根的日本人系列：「在演藝圈開心投入的人是贏家」歌手・舞者 千田愛紗

在臺灣廣為人知的愛紗，從小熱愛唱歌跳舞。抓住出道的機會，下定決心到臺灣發展，就此走出自己的路，樂在表演與工作。

決心到臺灣一試 在演藝學校裡，她除了持續在幕後擔任指導員工作外，想把握機會移師東京站到舞臺上的心情也愈發強烈。17歲時，東京的經紀事務所突然向愛紗詢問，要不要試試看參加臺灣的電視節目。 「那時候我連臺灣在哪裡都搞不清楚，提到臺灣我腦袋裡聯想到的只有在日本也很紅的徐若瑄，而語言除了『你好』跟『謝謝』之外也完全不懂。」 即便如此，當愛紗得知臺灣是離沖繩最近的外國，就整個動心了。一想到可以在海外學習新的語言與文化，同時站在演藝圈的鎂光燈前，就讓她雀躍不已，父母也支持愛紗，3天後便下定決心去臺灣，1個星期過後就飛到臺灣。當愛紗在桃園國際機場，看到滿滿都是漢字的指引看板時，她幾乎被不安給擊垮。不過，她想著現在只能放手一搏，這個企劃只有短短3個月的期間，要是適應不來回沖繩就好了。 愛紗參與的企劃是超級當紅綜藝節目《超級星期天》裡頭的單元，「超級動員令之日本美少女」。在這個企劃裡，最後經過粉絲投票選出了愛紗和佐藤麻衣等4位日本人，組成「Sunday Girls」團體，開始在臺灣展開演藝活動。隔年，她們推出了CD《好きだよ 喜歡你》並在亞洲各國展開巡迴宣傳，新加坡的簽名會上聚集了3千多名粉絲，令愛紗親身感受到電視節目的莫大影響力。然而沒過多久，「Sunday Girls」有2名成員返回日本，團體也因而解散。愛紗在臺灣留了下來。 新的工作上門，愛紗成為綜藝節目《綜藝少女組》的主持人兼固定班底，但當時她的臺灣華語仍舊不算通順，而能說日語的同伴又已經不在身邊。愛紗展開了24小時都處於華語環境的生活，這對才剛滿19歲的她來說實在太辛苦太難熬，整天以淚洗面。但與此同時，打算在臺灣發展下去的想法，也一步步穩固起來。

抓住機會，精進歌藝舞藝 接下來，愛紗除了擔任動物節目的主持人外，綜藝方面的工作源源不斷。如今愛紗已操著一口流暢的臺灣華語，幾乎跟母語人士沒有差距，但當時語言問題仍讓她吃盡苦頭。想不到的是，節目製作單位卻一直告誡她，要是她的華語能力再繼續進步可就麻煩了，因為會讓她的角色形象不再有趣。明明想進步環境卻不容許，這樣的狀況也令愛紗苦惱，後來她收到通告參演熱門電視連續劇《流星雨》，完成了演員處女作。然而，在拍攝現場她的華語臺詞卻成了障礙，NG連連，語言隔閡的高牆橫亙在她眼前。 不知不覺愛紗已經來臺超過6年，某一天在熟識的藝人朋友的聖誕演唱會上，她自願請纓站上舞臺秀了一首饒舌歌曲。影像上傳到網路之後，偶然間被音樂製作人畢國勇看見，畢國勇就是日後與阿弟仔共同為臺灣代表性流行嘻哈樂團「大嘴巴（DA Mouth）」擔任製作的人，他覺得日本女性饒舌歌手很有意思，便相中了愛紗出任大嘴巴的女主唱。 「那時候我想著『終於等到了！』心裡很雀躍，其實那陣子我剛好開始思考，是不是要回日本或轉赴紐約，好好把舞藝練好。他邀請我做我的本職，就是歌唱與舞蹈，我毫不考慮地答應了。只不過，從那時起又花了兩年時間，才等到大嘴巴的出道。這是因為必須把大家心裏根深柢固的『綜藝咖愛紗』的形象洗乾淨。」 從那之後愛紗拒絕了所有綜藝節目通告，在檯面下一步步準備大嘴巴的出道工作。2007年11月時，專輯《大嘴巴》隆重推出，時髦又嘻哈的樂團主唱愛紗粉墨登場，讓大眾吃了一驚，再也不是以往靠「天真」為賣點的綜藝咖愛紗了。大嘴巴成員本就是實力派出身，再加上愛紗的戲劇性變身也發揮功效，使得大嘴巴一口氣晉升明星之列，並在隔年的臺灣「金曲獎」摘下最佳演唱組合獎項。 拿到獎項的那一刻，愛紗雙手不住地顫抖，腦袋一片空白。她壓根沒想過獲獎，所以連講稿都沒有準備。即使如此，愛紗口中迸出的話語，是對製作人願意給身為外國人的自己機會，以及從8年前完全不通華語一直到現在，許多在臺灣演藝圈照顧過她的人，表達感謝之意。 2012年，東京國立代代木競技第一體育館舉辦的「a-nation Asia Progress F」中，大嘴巴也參與了演出。此時，愛紗第一次邀請父母與弟弟從沖繩前來觀賞。她終於有機會，能把自己在臺灣一路累積的成果，抬頭挺胸地展現給家人欣賞。舞臺演出結束後，感慨萬千的她不禁大哭了一場，這時候團員體貼地給她一段自己的時間，也讓愛紗感到欣慰。 大嘴巴在出道9年後，於2016年劃下休止符，不過愛紗回首這段路，大嘴巴讓她成長許多。 「團員彼此會徹底地對話討論，那段日子裡，我更加砥礪自己原本的武器，歌唱與舞蹈。華語的發音與表達能力被要求更接近母語人士水準，包括照顧自己的身體狀況在內，覺得自己真正地成為了表演藝術工作者。」 雖然忙碌的日子不斷，但做的是喜歡的事因而不覺得辛苦。即便身體不適發高燒，趁著移動空擋吊點滴，然後繼續站在舞臺上，這是她身為專業人士的決心與堅持。