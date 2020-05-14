東南亞防疫成效參差，馬來西亞有效防疫，印尼、新加坡陷入苦戰──日本人「封城」體驗記

與中國經濟交流及人員往來頻繁的東南亞，也不例外地暴露在新冠病毒的威脅之中。東南亞地區已透過東協（ASEAN）組織有所整合，但在新冠防疫措施上卻是各施其法。馬來西亞很早便採取嚴格封城政策，獲得良好效果，許多生活其中的日本人即使心存猶疑，亦努力配合當地政策。

生存遊戲？ 「這簡直是《飢餓遊戲》！」 一名住在馬來西亞靠新加坡國界的城市「新山市」的日本女性，在推特上如此說道。《飢餓遊戲》是指2012年上映的美國科幻動作電影，舞台設定在未來某個獨裁國家，人們必須在電視直播中互相殘殺，直到最後一人，是部極為賣座的生存遊戲電影。 新山市有許多日本企業進駐，因而也有許多日本人家庭在此生活，包括派駐人員以及親子留學生等等。拿《飢餓遊戲》來打比方似乎有些誇張，但若看到那位女性貼在推特上的影片──兩個全身罩在防護服中看不到臉的人，把裝有要分配給居民的生活物資的箱子往地上一放，便逕行離去──，便會覺得，這實在不像真實世界的光景。 Aku dh rasa macam filem hunger games lepastu ad district memasing bila sukarelawan hantar bekalan makanan kat tempat lockdown😱 pic.twitter.com/7yW4GOPtBp — intan nurdiyana (@intan_nurdiyana) March 30, 2020 其實，這是因為她所住的區域被指定為「紅區」。馬來西亞衛生部依據傳染風險，將各個區域分為「紅區（出現41例以上陽性反應的區域）」、「橙區（21～40例陽性反應）」、「黃區（1～20例陽性反應）」與「綠區（無陽性反應案例）」。若確診人數超過40人便會被指定為紅區，政府會集中進行消毒作業，也會強化對居民的監視。在紅區內若出現感染迅速擴大的情況，便適用已發布的「強化活動限制令（EMCO）」，由警察和軍隊封鎖該區域，禁止出入，居民也不允許外出，戒備相當嚴密，生活必需品與食品都採取配給制，為維持「社交距離」，由居民自行出門取用放在路上的物資。 那位寫到「簡直是《飢餓遊戲》」的女性便是住在這樣的區域，她是在SNS上向大家介紹該城市嚴陣以對的情況，但嚴陣以對的並不只有適用EMCO的地區。

切身感受感染風險，導致危機意識提高 許多派駐當地或是長期居留的日本人生活在首都吉隆坡或新山市，這兩個城市亦有幾個區域被指定為紅區。包括住在馬來西亞的2萬日本人在內，許多外籍派駐人員或是留學生，都體認到情況險峻，可能明天感染的就是自己。 筆者住在吉隆坡中心一幢公寓大廈中，樓裡也有人確診感染新冠病毒。筆者知道這件事，是因為要出門買東西搭電梯時，看到電梯內貼著大張警示通告，上面寫著與筆者同棟大廈居民中有人確診，該位患者曾每天前往大廈內的便利商店購物，而該便利商店已經過嚴格消毒等等。 附帶一提，當一腳踏進公寓電梯時，一位已經在電梯裡，臉上戴著醫療口罩的馬來西亞女性便慌忙往後站了一步。為了在狹窄的電梯內維持社交距離，電梯地板上貼著黃色膠帶，以提醒住戶彼此保持距離。筆者深刻感受到，各種資訊徹底且頻繁地公告，使得居民的危機意識也在一個月內迅速提高。 3月27日，從吉隆坡市中心約15分鐘車程的高級住宅區「滿家樂」，有11名居民（4名是日本人，其他有美國人、英國人與韓國人）無視警察警告仍繼續慢跑，因而遭到拘捕。根據當地警察所述，慢跑的11人「不聽從警察的警告，為了迴避逮捕而講出不合理的藉口。」 一名住在吉隆坡的男性日籍派駐人員說：「我們畢竟是住在馬來西亞的外國人，在當地民眾拚命努力防疫的時候，我們實在不該給他們添麻煩。」

馬來西亞是亞洲最早實施邊界封鎖的國家 實際上的「封城」措施施行一個多月後，馬來西亞出現了確實的防疫成果。 3月前半，馬來西亞還沒多少陽性患者，但在3月15日後確診人數突然從前一天的35人暴增至190人，擴大感染的消息發表之後，政府迅速採取應對措施。隔天16日，慕尤丁首相便緊急召開記者會，宣布2天之後，也就是18日起實施封城，同時毅然封鎖邊界，開亞洲先例，也頒布了嚴格的活動限制令。之後一段時間，單日確診人數連續多天超過100人，有時甚至高達200人以上，但其後確診人數總算出現下降的徵兆。在活動限制令頒布約1個月後，4月15日，單日新增確診人數少於100人，其後20日為36人，21日為57人，27日為40人，28日為31人，逐漸脫離過去一個月單日確診人數破百的狀態。以累計死亡人數除以確診人數得出的致死率，全球平均為7%，馬來西亞的數字遠低於全球平均，5月4日時為1.4%（日本為3.5%）。 在這之中，五一勞動節當天，慕尤丁首相突然說「必須設法同時維持經濟與控制疫情」，宣布從4日開始恢復經濟活動。當初馬來西亞政府在認知到經濟活動停止將帶來巨大損失的情況下，仍迅速決定封城，可以說封城帶來一定的防疫成效後，政府便開始摸索經濟與防疫並重的道路。另一方面，醫療從業人員與警察等被譽為前線人員，國內四處張貼海報與招牌，以感謝他們在艱困的情況下努力工作，可以感受到全民防疫的團結意識。 附帶一提，當初預定施行2週的活動限制令已4度延長，目前預計持續到6月9日。馬來西亞政府認為封城措施取得成效，但仍不能大意，展現出要徹底控制疫情的嚴格態度。 政府持續呼籲民眾不得大意，要遵守社交距離。究竟對經濟活動產生什麼樣的影響，今後發展值得關注。

