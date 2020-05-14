東南亞防疫成效參差，馬來西亞有效防疫，印尼、新加坡陷入苦戰──日本人「封城」體驗記

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與中國經濟交流及人員往來頻繁的東南亞，也不例外地暴露在新冠病毒的威脅之中。東南亞地區已透過東協（ASEAN）組織有所整合，但在新冠防疫措施上卻是各施其法。馬來西亞很早便採取嚴格封城政策，獲得良好效果，許多生活其中的日本人即使心存猶疑，亦努力配合當地政策。
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生存遊戲？

「這簡直是《飢餓遊戲》！」

一名住在馬來西亞靠新加坡國界的城市「新山市」的日本女性，在推特上如此說道。《飢餓遊戲》是指2012年上映的美國科幻動作電影，舞台設定在未來某個獨裁國家，人們必須在電視直播中互相殘殺，直到最後一人，是部極為賣座的生存遊戲電影。

新山市有許多日本企業進駐，因而也有許多日本人家庭在此生活，包括派駐人員以及親子留學生等等。拿《飢餓遊戲》來打比方似乎有些誇張，但若看到那位女性貼在推特上的影片──兩個全身罩在防護服中看不到臉的人，把裝有要分配給居民的生活物資的箱子往地上一放，便逕行離去──，便會覺得，這實在不像真實世界的光景。

居住在馬來西亞新山市的intan nurdiyana，目睹被指定為活動限制令強化地域的地區實行的食糧配給等現實光景，將之比喻為電影《飢餓遊戲》

其實，這是因為她所住的區域被指定為「紅區」。馬來西亞衛生部依據傳染風險，將各個區域分為「紅區（出現41例以上陽性反應的區域）」、「橙區（21～40例陽性反應）」、「黃區（1～20例陽性反應）」與「綠區（無陽性反應案例）」。若確診人數超過40人便會被指定為紅區，政府會集中進行消毒作業，也會強化對居民的監視。在紅區內若出現感染迅速擴大的情況，便適用已發布的「強化活動限制令（EMCO）」，由警察和軍隊封鎖該區域，禁止出入，居民也不允許外出，戒備相當嚴密，生活必需品與食品都採取配給制，為維持「社交距離」，由居民自行出門取用放在路上的物資。

那位寫到「簡直是《飢餓遊戲》」的女性便是住在這樣的區域，她是在SNS上向大家介紹該城市嚴陣以對的情況，但嚴陣以對的並不只有適用EMCO的地區。

切身感受感染風險，導致危機意識提高

許多派駐當地或是長期居留的日本人生活在首都吉隆坡或新山市，這兩個城市亦有幾個區域被指定為紅區。包括住在馬來西亞的2萬日本人在內，許多外籍派駐人員或是留學生，都體認到情況險峻，可能明天感染的就是自己。

筆者住在吉隆坡中心一幢公寓大廈中，樓裡也有人確診感染新冠病毒。筆者知道這件事，是因為要出門買東西搭電梯時，看到電梯內貼著大張警示通告，上面寫著與筆者同棟大廈居民中有人確診，該位患者曾每天前往大廈內的便利商店購物，而該便利商店已經過嚴格消毒等等。

附帶一提，當一腳踏進公寓電梯時，一位已經在電梯裡，臉上戴著醫療口罩的馬來西亞女性便慌忙往後站了一步。為了在狹窄的電梯內維持社交距離，電梯地板上貼著黃色膠帶，以提醒住戶彼此保持距離。筆者深刻感受到，各種資訊徹底且頻繁地公告，使得居民的危機意識也在一個月內迅速提高。

3月27日，從吉隆坡市中心約15分鐘車程的高級住宅區「滿家樂」，有11名居民（4名是日本人，其他有美國人、英國人與韓國人）無視警察警告仍繼續慢跑，因而遭到拘捕。根據當地警察所述，慢跑的11人「不聽從警察的警告，為了迴避逮捕而講出不合理的藉口。」

一名住在吉隆坡的男性日籍派駐人員說：「我們畢竟是住在馬來西亞的外國人，在當地民眾拚命努力防疫的時候，我們實在不該給他們添麻煩。」

馬來西亞是亞洲最早實施邊界封鎖的國家

實際上的「封城」措施施行一個多月後，馬來西亞出現了確實的防疫成果。

3月前半，馬來西亞還沒多少陽性患者，但在3月15日後確診人數突然從前一天的35人暴增至190人，擴大感染的消息發表之後，政府迅速採取應對措施。隔天16日，慕尤丁首相便緊急召開記者會，宣布2天之後，也就是18日起實施封城，同時毅然封鎖邊界，開亞洲先例，也頒布了嚴格的活動限制令。之後一段時間，單日確診人數連續多天超過100人，有時甚至高達200人以上，但其後確診人數總算出現下降的徵兆。在活動限制令頒布約1個月後，4月15日，單日新增確診人數少於100人，其後20日為36人，21日為57人，27日為40人，28日為31人，逐漸脫離過去一個月單日確診人數破百的狀態。以累計死亡人數除以確診人數得出的致死率，全球平均為7%，馬來西亞的數字遠低於全球平均，5月4日時為1.4%（日本為3.5%）。

在這之中，五一勞動節當天，慕尤丁首相突然說「必須設法同時維持經濟與控制疫情」，宣布從4日開始恢復經濟活動。當初馬來西亞政府在認知到經濟活動停止將帶來巨大損失的情況下，仍迅速決定封城，可以說封城帶來一定的防疫成效後，政府便開始摸索經濟與防疫並重的道路。另一方面，醫療從業人員與警察等被譽為前線人員，國內四處張貼海報與招牌，以感謝他們在艱困的情況下努力工作，可以感受到全民防疫的團結意識。

附帶一提，當初預定施行2週的活動限制令已4度延長，目前預計持續到6月9日。馬來西亞政府認為封城措施取得成效，但仍不能大意，展現出要徹底控制疫情的嚴格態度。

政府持續呼籲民眾不得大意，要遵守社交距離。究竟對經濟活動產生什麼樣的影響，今後發展值得關注。

高齡的馬哈迪前首相退位後，由慕尤丁繼任馬來西亞首相。上任不久後即發生此次的緊急事態，以「發揮溫暖而堅定的領導力」獲得國民高度的評價（筆者撮影）
高齡的馬哈迪前首相退位後，由慕尤丁繼任馬來西亞首相。上任不久後即發生此次的緊急事態，以「發揮溫暖而堅定的領導力」獲得國民高度的評價（筆者撮影）

印尼死者急速增加

馬來西亞周邊各國也受到新冠病毒的威脅，疫情嚴重程度截然二分。印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，全國2億6千萬人約有87%信奉伊斯蘭教，其並未如馬來西亞那般迅速採取活動限制措施。在新加坡與馬來西亞相繼出現確診的2月至3月初，印尼未出現確診病患，印尼衛生部長普特蘭托還說：「這是信仰的成果。」然而其後確診人數急遽增加，截至5月11日，死於新冠病毒的患者已有973人，居東南亞國家協會（ASEAN）之最。

政府已宣布，首都雅加達原訂從4月10日起實施14天的「大規模社會限制」將延長至5月22日，各地也陸續出現「經濟死了還能復甦，人民死了經濟也活不了」的聲浪。世界衛生組織（WHO）也擔心，擁有眾多人口的印尼感染爆發會不會持續加速。

新加坡在防疫措施上也陷入苦戰。疫情剛開始流行時，政府迅速掌握確診者與密切接觸者，並對其進行嚴格監視，有效控制疫情，加上其高度的醫療水準，因而被稱為「東南亞的優等生」，受到頗高的評價。然而近來情況卻發生了變化，4月之後，確診人數急遽增加。有人指出，外籍勞工在宿舍過著集體生活引發多次大規模感染，便是原因之一。

新加坡在建築工地等處，會以低廉薪資雇用被稱為「藍領」的外籍勞工從事肉體勞動，據統計，有約30萬勞工被派遣至新加坡，這些人分別來自印度或孟加拉等國。人權團體早就擔心，這些外籍勞工居住在衛生條件極差的密集空間，共用衛浴和洗臉台，將可能導致感染擴大。如今，外籍勞工宿舍仍持續擴大感染，不見疫情好轉，新加坡是一個曾看似成功防疫，卻中途爆發擴大感染的案例。

在新加坡的建築現場勞動的孟加拉勞工，將賺來的錢寄給母國的家人，自己則在宿舍過著集體生活（筆者撮影）
在新加坡的建築現場勞動的孟加拉勞工，將賺來的錢寄給母國的家人，自己則在宿舍過著集體生活（筆者撮影）

東南亞除了馬來西亞以外，越南或泰國等國目前也成功壓低確診人數。然而東南亞畢竟有許多國家皆擁有眾多人口，醫療體制脆弱的區域也不在少數，新冠疫情的發展動態，今後仍持續受到世界的關注。

標題圖片：馬來西亞國內所到之處皆可看到寫著「一起對抗Covid19 ，感謝國家的『抗疫前線人員』」的大型海報，要求國民團結，共同抗疫（筆者撮影）

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