穿著短褲和涼鞋的慢活人生：連日本人也著迷的臺灣風格

臺灣人的穿衣風格是喜好透氣涼爽、寬鬆舒服的服裝。踩著涼鞋參加喜宴，公務員穿著牛仔褲上班，都是司空見慣的事，這是臺灣人個性爽朗豁達的證明，也是一種幸福過日子的智慧。筆者長年在日本過著西裝筆挺的生活，自從轉變為臺灣風格之後，個性也開朗許多。

穿涼鞋參加喜宴的輕鬆感 「在臺灣，穿著短褲和夾腳拖鞋參加喜宴的人也很多喔。」每當筆者一這麼說，對方都感到非常驚訝，甚至有人會懷疑地問道：「怎麼可能！」因為在日本的喜宴上，一般都是男性穿著西裝，女性則是以極其華麗的裝扮出席。雖然不清楚臺北等大都市的情形如何，但筆者居住的南部城市・臺南，這是不折不扣的事實。在筆者自身當新郎的喜宴上，從日本遠道趕來參加的插畫家佐佐木千繪也在其著作《LOVE臺南》（尖端出版）裡，紀錄了這樣的畫面。 這座城市位處熱帶地區，居民喜好透氣性高的服裝。在排列著修剪整齊的花草盆栽的巷弄間，可以看到腳上踏著叫「藍白拖」的傳統橡膠涼鞋，上半身是幾乎看得到膚色的「薄汗衫」的老人坐在藤椅上納涼。在郵局或公家機關上班的公務員穿著T恤和牛仔褲。也許是氣候炎熱的關係，不分年齡，街上隨處可見素顏的女性。可能是因為要常戴安全帽，對髮型也不太在意。而且，不常穿襪子。一到炎熱的季節，穿著短褲搭配涼鞋的人高達3分之2左右。有錢人也好，社會地位崇高的人也好，就連國寶級的師傅在穿著上也都非常平凡。儘管如此，卻是開著名車，口袋裡放著橡皮筋綁好的一疊鈔票之類的。有時候甚至讓人覺得這是一種「格調」。 與日本社會相比，臺灣的「裡」和「外」並沒有很大的隔閡。在日本，有很多人會把家居服和外出服區分開來，可是在臺灣，穿著家居服也可以大喇喇地出門，讓人感到輕鬆。而且，邀請朋友到家裡喝茶聊天是稀鬆平常的事，反觀筆者在日本的家，邀請親朋好友到家裡作客的次數是一年一次或甚至沒有吧。

