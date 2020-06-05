想連皮吃下肚的臺灣香蕉，關於香蕉的日臺歷史

日本原來不產香蕉，香蕉卻成為大眾生活的日常水果。追究讓日本人愛上香蕉的根源，可看出由香蕉串連起的日臺文化史。

臺灣香蕉在日本的後續以及現在 如今，臺灣香蕉在日本進口香蕉的比率中僅佔0.2%。昭和時代極具代表性的人氣作家獅子文六，剛開始在報紙上連載小說作品《香蕉》時，曾有過下面這段話：「香蕉雖然是日本種不出來的水果，但日本人卻好愛吃香蕉，彷彿沒有香蕉就活不下去。」其實在小笠原群島跟沖繩等地，也一直有香蕉栽培產業，但這部小說問世的年代，所謂香蕉仍是以臺灣香蕉為最。《香蕉》的主人翁吳天童，是一位在臺灣出生的日本華僑，故事在他兒子龍馬開始從事香蕉進口業後，引發一連串混亂熱鬧的大騷動。身為臺灣華僑的故事主角，龍馬希望能夠透過香蕉貿易來大賺一筆，這方面也是跟二戰後日本社會情勢有所關連。二戰後首次的香蕉進口貿易，傳聞是來自當時駐日美軍需求下由臺灣華僑中介販賣的。因為有駐日美軍的需要下，臺灣產香蕉的進口在1950年又正式開始。在1963年可以自由進口貿易的13年間，對於日本人來說「沒有香蕉就活不下去」的辛酸，更使得臺灣香蕉以庶民遙不可及的高級品姿態駕臨日本社會。 現在，菲律賓進口貨已成為香蕉的大宗，臺灣香蕉遂成為更高級一點的水果，偶爾在超市看到時，會因為價格而有點猶豫。下次若再看到臺灣香蕉，打算用讓日本人成為香蕉狂的臺灣香蕉，再次挑戰「蕉皮果醬」。 標題圖片：筆者親自製作的香蕉皮果醬（筆者拍攝）