想連皮吃下肚的臺灣香蕉，關於香蕉的日臺歷史

想連皮吃下肚的臺灣香蕉，關於香蕉的日臺歷史文化 飲食 臺灣香港
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日本人與香蕉的現在
新型冠狀病毒持續肆虐全球，沒有一個業界不受新冠肺炎影響，在香蕉的售價上也不例外。根據《日本農業新聞》（2020/05/03）報導，菲律賓產香蕉是日本進口香蕉的大宗，由於菲律賓實施封鎖政策，導致菲律賓產香蕉在出貨與包裝上出現狀況。排行第二的進口國厄瓜多目前也實施自主限制出貨，如此看來，或許香蕉會從日本人的餐桌上消失。
2018年的數據顯示，日本一戶人家平均消費18.4kg的香蕉，如今比起橘子或蘋果，日本人更常吃香蕉。事實上臺灣產的香蕉可說是日本人愛上香蕉的原點，厄瓜多產香蕉的進口量一直到1970年代才超越臺灣，在那之前對日本人而言「說到香蕉就會想到臺灣」。
臺灣香蕉爭奪戰，臺灣總督府VS〈內地〉香蕉批發商
鳳梨酥跟芒果冰是比去年襲捲天下的珍珠奶茶更早一步刮起旋風的臺灣甜點，但其實香蕉才是第一個擄獲日本人的台灣水果。據說，第一個把香蕉從臺灣運送到日本的，是大阪商船會社基隆支店裡一位叫都島金次郎的人物。根據都島的回想，1903年8月27日從基隆港出海的「恆春丸」，載著400公斤從和尚洲（今之蘆洲）採來的香蕉運往神戶，此即「臺灣香蕉首次登陸日本」。
其後，日本香蕉消費量持續增加，1924年12月時，統整了台灣各地蔬果同業公會的「台灣青果株式會社」，隔年2月在東京、橫濱、大阪、神戶、下關、門司等地創設「台灣青果荷受公會」。這兩個組織創設後，可說鞏固了從臺灣把香蕉安定出口到日本的配套環境。
就這樣，香蕉成為臺灣的主要出口農產品，但在吹起香蕉熱潮的〈內地〉，則不必然樂見臺灣青果株式會社的成立。這是因為，香蕉本來是種奢侈品。1925年7月8日，《讀賣新聞》早報刊登了一段斗大的標題：「內地人只能吃昂貴的香蕉，台灣進口事業被單一企業獨攬。」日本香蕉批發業者中，有一派「反台灣青果株式會社」的人馬存在，他們想跨過臺灣青果株式會社，直接跟蕉農進行交易。該篇新聞中反對派痛斥，當他們正要把直接跟蕉農買來的香蕉運上船，卻遭到臺灣總督府制止，480籠（一籠約37～41kg）堆在岸邊的香蕉只能在枯等中腐爛。由此可知，在香蕉炙手可熱的風潮背後，有著想靠香蕉大賺一筆的臺灣總督府，與想便宜購買香蕉的〈內地〉，雙方之間的角力存在。到1920年代後半，香蕉的每人年均消費量已達36根，可見臺灣香蕉已然深植日本人的飲食習慣中。
想連皮吃下肚，有「文化」的食物：臺灣香蕉
為何臺灣香蕉能如此讓日本人著迷呢？當然，「臺灣香蕉很好吃！」是最重要因素，除此之外對日本人來說，屬於高級水果的香蕉，也象徵著一種「有文化的生活」。沒錯，香蕉是一種有文化的食品。1929年10月的《實業時代》中，即有文章討論「香蕉如何進入日本人之口？國民生活不可或缺，兼具文化之大眾美食『香蕉』」，而1937年12月的《熱帶園藝》中亦撰文分析討論香蕉的消費傾向，指出其消費偏重於都會區，是因為「文化生活（帶動香蕉消費）使然」。
1920～1930年代的雜誌中，為了讓大眾更能徹徹底底地品味香蕉這項有文化的食品，而刊登過各式各樣的食譜。其中，活用香蕉皮的食譜更是大開眼界，令人不禁想問：「咦？連這些地方都吃？」
好吃的香蕉皮別丟掉，不如煮來吃吧
香蕉皮要是隨手亂丟，會讓踩到的人摔跤，又或是腐敗引來蒼蠅，製造髒亂。但若是把香蕉皮切碎，摻入砂糖跟鹽一起燉煮十到二十分鐘，就能軟化香蕉皮，放涼後十分美味。（出自《婦人與家庭》1920年10月）
食譜由香蕉的笑點談起，源自赤塚不二夫有名的漫畫橋段，然後一本正經地介紹起這道美味食譜：（像是）香蕉皮果醬。
想必吃香蕉皮在當時也不算是普遍的行為，但在《臺灣藝術新報》（1935年9月）中，以「蕉皮果醬」起頭，接著「蕉皮葛粉湯」、「蕉皮佃煮」等等，同樣刊載了各種充分享用香蕉皮的食譜；在《讀賣新聞》（1926年6月5日，早報）中，也介紹了用香蕉皮做寒天凍的方法，不禁令人覺得已經超過「香蕉愛好者」的程度，來到了「香蕉狂」的境界。
或許是受到昭和年代香蕉熱潮感染，我到附近的蔬果店買了香蕉，開始試著動手做蕉皮果醬。我選了一個比較優雅的食譜（《臺灣藝術新報》1935年9月），先把香蕉皮切成細細碎碎的狀態，再讓水稍微淹過料，熬煮至蕉皮軟化。蕉皮軟化後再加以過篩，加入適量的砂糖與食鹽，確實攪拌混合後就完工了。先說結論，明明沒有什麼香蕉香氣，卻又有難以形容的粗糙、生澀口感，實在很難用「好吃」形容。難道是香蕉皮燉煮的時間不夠長？還是說過篩的濾網太粗？或者說是因為我沒用臺灣香蕉？
臺灣香蕉在日本的後續以及現在
如今，臺灣香蕉在日本進口香蕉的比率中僅佔0.2%。昭和時代極具代表性的人氣作家獅子文六，剛開始在報紙上連載小說作品《香蕉》時，曾有過下面這段話：「香蕉雖然是日本種不出來的水果，但日本人卻好愛吃香蕉，彷彿沒有香蕉就活不下去。」其實在小笠原群島跟沖繩等地，也一直有香蕉栽培產業，但這部小說問世的年代，所謂香蕉仍是以臺灣香蕉為最。《香蕉》的主人翁吳天童，是一位在臺灣出生的日本華僑，故事在他兒子龍馬開始從事香蕉進口業後，引發一連串混亂熱鬧的大騷動。身為臺灣華僑的故事主角，龍馬希望能夠透過香蕉貿易來大賺一筆，這方面也是跟二戰後日本社會情勢有所關連。二戰後首次的香蕉進口貿易，傳聞是來自當時駐日美軍需求下由臺灣華僑中介販賣的。因為有駐日美軍的需要下，臺灣產香蕉的進口在1950年又正式開始。在1963年可以自由進口貿易的13年間，對於日本人來說「沒有香蕉就活不下去」的辛酸，更使得臺灣香蕉以庶民遙不可及的高級品姿態駕臨日本社會。
現在，菲律賓進口貨已成為香蕉的大宗，臺灣香蕉遂成為更高級一點的水果，偶爾在超市看到時，會因為價格而有點猶豫。下次若再看到臺灣香蕉，打算用讓日本人成為香蕉狂的臺灣香蕉，再次挑戰「蕉皮果醬」。
標題圖片：筆者親自製作的香蕉皮果醬（筆者拍攝）