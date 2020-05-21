蔡英文的第二任期：後新冠肺炎時代的經濟與國際突破策

5月20日，臺灣蔡英文總統正式迎接她的第二任期。綜觀她過去4年來的政績，與想像未來4年的走向，從「臺灣主權獨立」轉化到「守護臺灣利益」，未來持續在這前提下，兩岸問題上不會挑釁中國的底線。在新冠肺炎疫情過去後，如何重振經濟與強化內政進而復甦國內產業也相當重要。在對於日本的關係上，為避免和中國發生摩擦，預料日臺雙方將繼續促進民間交流。

保護臺灣利益外交 首先，自然是困頓的兩岸關係。民進黨長期在兩岸關係上被中國認為是臺灣獨立派，因此在兩岸的論述上，過去民進黨也常常站不住腳，因而讓國民黨在2018年的地方大選捲土重來。不過，在香港發生反送中衝突後，臺灣社會隨之而來的警戒也大幅提升，民進黨也大幅調整戰略，將過去臺灣社會常常陷入的「統獨之爭」轉化為「保護臺灣利益」。 當過去的輿論戰場，從「臺灣主權獨立」轉化成「守護臺灣利益」，所切割出的戰場就相當明確。也許臺灣統一或獨立大家各有意見，但是守護當前的臺灣利益，基本上沒有任何一位臺灣人會反對。因此當香港反送中抗議與中國的非洲豬瘟疫情一度可能流入臺灣時，大部分臺灣民眾徹底體認中國共產黨的威脅，加上民進黨謹守這條「護臺」路線，讓支持度開始大幅回升，最後在總統選舉收到很好的效用。 隨後新冠肺炎疫情席捲全球，更損失了全世界絕大多數國家的政治與經濟利益。被認為是發源地的中國，至今沒有辦法解釋病毒起源，只說要交由科學辦理，切勿政治化。但是中國當初的政治化動作，讓病情蔓延、疑似操控WHO導致全球發生誤判等，已經讓很多國家對中國共產黨產生懷疑。臺灣當初以守護國家利益出發，將確診數字壓到440人、死者7人，跟其他國家形成相當鮮明的對比。 因此，當臺灣變成各國「守護國家利益」的範本時，往後4年的兩岸關係，也就變成世界中美局勢下的議題。可以想見，蔡英文政府的第二任期，會持續堅守不挑釁中國的底線，因為這不只是「守護臺灣利益」的前提條件，更可以避免落入中國口實，因為中國原先也在期待一個政治態度不穩定、躁進的領袖，可以讓臺灣陷入社會不安。原先韓國瑜可望符合中國共產黨期待，但最後並沒有成功。 在野的國民黨，目前除了「九二共識」外，尚拿不出更進一步的兩岸論述。但未來國民黨只要持續認為九二共識才是守護臺灣真正利益的時候，就會愈來愈被臺灣社會輿論推向「可能出賣臺灣利益」的那一邊，這也是很自然的選擇。而過去被中國外交圍困的民進黨政權，則可以持續在未來4年用網路跨界宣傳、與各國進行後肺炎時代的健康議題交流，就可以讓國際社會重新信任臺灣。

