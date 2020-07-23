UFO與日本人（1）：江戶時代漂流上岸的神祕美女與圓盤狀航行物體——探尋「虛舟」傳說之謎

美國國防部公開了「不明飛行物體（UFO）」的影片，使得UFO的真相再次成為關注焦點。據說日本在江戶時代時，曾有UFO漂流到茨城縣來？田中嘉津夫以繪有奇妙航行物體的古籍為本，針對「虛舟」傳說的年代背景與跟UFO的關聯進行考究。一起來聽聽他怎麼說。

岐阜大學名譽教授，1947年生，研究專長為光資訊工學。在大學中，除了專門課程外，也在一般通識科目開設「懷疑式的思考（Skeptical Thinking）」課程。此外，他也是研究「虛舟」傳說的大家，曾在2009時以筆名加門正一出版《江戶「虛舟」神秘事件》（暫譯，樂工社出版），2019年時亦有英文研究專書《The Mystery of Utsuro-bune》問世。不遺餘力地於向海外推廣虛舟傳說的魅力，每年於岐阜大學的市民講座上講述研究成果。

享和3年（1803年），一個圓盤狀的航行物體漂流到常陸國（茨城縣）海岸邊，裡面出現了一位抱著盒子、穿著陌生服飾的美女。她不諳日語、船上寫著謎樣的字體——這樣的「常陸國虛舟奇談」散見於江戶時代的各種文獻，故事背後，是否真有一齣離奇的漂流事件存在呢？岐阜大學名譽教授田中嘉津夫長年從事「虛舟」研究，為什麼他會投入這塊與其所學的光資訊工學差之千里的研究領域呢？ 擁有實體的神祕事件 「一開始的起因是1995年奧姆真理教事件。此邪教組織之所以發跡是因為教祖麻原彰晃的預言與懸空漂浮等事蹟，而該教團的幹部成員多是理組出身的菁英。所以，我為了讓學生從科學角度探討所謂的『超自然現象』，開始在大學開講相關課程，並著手蒐集各種資料當作授課材料，像是美國的UFO情報或者日本的傳承故事等等，就是在這當中遇見了『虛舟』傳說。」田中如此說道。「比美國出現UFO傳說還要更早以前，江戶時代日本文獻上的航行物體，不知道為何很像一個飛翔的圓盤。我當下覺得這好有趣。」 UFO首次獲得世人關注，是在1947年6月24日的「阿諾德事件」，媒體報導了美國實業家肯尼斯·阿諾德（Kenneth A. Arnold）目睹「飛行圓盤物體」的消息，隨後世界各地相繼傳出各種目擊事件。其中，尤以1947年7月，發生在美國新墨西哥州羅斯威爾近郊處的UFO墜毀事件，「羅斯威爾事件」最為知名。「不過，到頭來據稱已回收的UFO殘骸跟外星人屍體都下落不明，唯一剩下的只有目擊者模糊不清的證言。像這樣，全世界的UFO情報都是『不具實體的神祕現象』，然而『虛舟』傳說卻能透過好幾本古籍按圖索驥地考究下去，對研究者來說，在這層意義上，『虛舟』傳說堪稱是『擁有實體的神祕事件』。」

甲賀忍者寫下了具體上岸地點

田中嘉津夫以英語出版的研究專書，封面插畫來自《兔園小說》（1825年） 江戶年間，全日本各地都留有類似的「虛舟」（亦稱「空穗舟」）傳承，而田中聚焦的研究對象，是寫明發生在1803年（各個資料日期不一）常陸國的海岸邊，插圖上畫有美女與奇妙航行物體的幾本古籍。其中，《南總里見八犬傳》作者曲亭馬琴在文人結社「兔園會」中，蒐羅各種稀奇古怪傳聞故事紀錄而成的《兔園小說》（1825年），以及長橋亦次郎的《梅之塵》（1844年）很早便為人所知。其他還有如《鶯宿雜記》、《弘賢隨筆》，或是記載外國船隻漂流到日本，以及日本人漂流到國外事蹟的《漂流記集》等書。 田中原本的假說認為，這或許是源自俄國捕鯨船的船難事故，後經潤色流傳下來的結果，但他遲遲找不到任何官方文獻中，能佐證相關船難的記錄。相反地，他卻接連發現各種新資料，就這樣一頭栽進了探究「虛舟」傳說背後的各種淵源。至今，田中已經找到11種跟常陸國虛舟傳說有關的文獻，而其中兩件文獻導出的假說更是特別饒富興味，且兩者都宣稱是事發當年1803年的記錄。





其中之一，是居住在茨城縣水戶市的古籍文獻收藏家所持有的〈水戶文書〉。田中察覺到圖中女子的服飾，神似茨城縣神栖市養蠶信仰的寺廟「星福寺」中的「蠶靈尊」所穿服飾。原本茨城縣就有關於養蠶源起的「金色姬傳說」，星福寺的佛像也是以金色姬為原型。傳說中，金色姬搭乘著蠶繭形狀的圓木舟，從天竺（印度）漂流到常陸國來，為了感謝當地一對夫婦的照顧之恩，遂傳授了養蠶技術，隨後升天而去。目前田中找到的11種文獻中，插圖所繪的女性衣著各有不同，但僅有〈水戶文書〉的描繪能辨識出與金色姬具高度相關性。因此田中認為，這可能是當年星福寺的人們在鹿島灘傳出虛舟傳聞時，拿來轉作寺廟宣傳之用所致。 另一件更重要的，是繼承甲賀流忍術的忍術研究家兼武術家，川上仁一所持有的〈伴家文書〉。其他文獻記載的上岸地點均為「小笠原越中守知行所」（譯注：知行所指領地、封地）裡的「はらやどり」海濱之類，無法特定的地名，而〈伴家文書〉中，卻寫明了實際存在的地點「常陸原舍濱」。這個地名，在伊能忠敬於1801年實測後繪製的地圖「伊能圖」中亦有記載，相當於現在的茨城縣神栖市波崎舍利濱。「其他文獻多有矛盾之處，鹿島灘附近甚至根本沒有小笠原越中守的領地，然而〈伴家文書〉裡沒有小笠原的名字，卻反而寫著真實存在的地名。詢問川上老師後，認為或許這是伴家（甲賀忍者）為了所侍奉的尾張藩主行『參勤交代』之便所蒐集的資訊。若是如此，那當然不能造假，文獻的真實性頗高。」