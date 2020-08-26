UFO與日本人（2）：三島由紀夫也曾為「空中飛行圓盤研究會」的會員–那些曾為UFO著迷的人們

UFO與日本人（2）：三島由紀夫也曾為「空中飛行圓盤研究會」的會員–那些曾為UFO著迷的人們文化 社會 科學
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殷切期盼與UFO相遇的三島由紀夫
「夏天將至，飛行圓盤的季節也來了。去年的夏天，我帶著雙筒望遠鏡到熱海的旅館，每晚都衷心期盼UFO的登陸，但最終還是沒有獲得目擊UFO的機會。」
這是三島由紀夫在1957年「日本空中飛行圓盤研究會」（Japan Flying Saucer Research Association=JFSA）所刊行的雜誌《宇宙機》裡撰寫文章的開頭。
殷切期盼看到飛行圓盤的三島由紀夫，是日本研究UFO的先驅，在荒井欣一於1955年成立日本空中飛行圓盤研究會的隔年加入此會。日本空中飛行圓盤研究會的會員人數曾經達到1000人以上，除了三島由紀夫以外，還有星新一、新田次郎、石原慎太郎、「日本的宇宙開發之父」糸川英夫博士、黛敏郎等多位文人雅士都參與其中。
三島由紀夫在1957年6月也參加了於東京日比谷舉行的觀測會，同一年的夏天前往美國旅行時也刻意探尋UFO。荒井欣一曾經在文章裡寫道：「三島先生是很熱衷的會員，每次定期觀測會必攜帶很大很大的望遠鏡親自蒞臨。」
三島由紀夫曾在《婦人俱樂部》雜誌的連載文章中寫道：「1960年5月23日，我與妻子在大田區的自家屋頂上看見了像是捲菸狀的UFO。」兩年後發行的小說《美麗之星》裡把故事設定為目擊飛行圓盤的一家4人發現自己分別為火星人、木星人、水星人、金星人。這一家人為了從核戰等破壞中搶救人類，投入一連串的和平運動，與故事裡欲毀滅人類的外星人戰隊對立。這部小說可以說是三島由紀夫對UFO和外星人有著強烈興趣的投影。遺憾的是他最終還是沒有辦法確信自己是否真的目擊了UFO。三島由紀夫的觀測圓盤同好，作家北村小松，在1964年過世時，三島由紀夫在朝日新聞刊登的追悼文中寫道：「雖然沒有親眼目睹過圓盤，但是卻得到比圓盤還珍貴的純友誼。」
UFO的存在守護著人類的未來
就算沒有親眼目擊過UFO，三島由紀夫相信UFO確實存在著。同樣是「空中飛行圓盤研究會」的代表人物荒井欣一也是雖然沒有見過UFO但卻相信其存在，並徹底蒐集各地情報。荒井1923年出生於東京出生，二戰時期隸屬陸軍航空部隊，是負責裝載飛機上雷達的技師。原本就喜歡天文氣象觀測和飛機，二戰後曾在大藏省工作，之後於品川區五反田經營書店，研讀自己有興趣的書籍。那時他讀了喬治．亞當斯基的體驗傳記《空中飛行圓盤目睹記》。這本書描述了作者登上了降落地球的圓盤與金星人會面的內容，翻譯本於1954年發行。最先注意到UFO（當時一般的稱呼是「空中飛行圓盤」）的是美國企業家肯尼阿諾德，他在1947年6月24日駕駛自己的飛機時看到9個閃閃發光的不明飛行物體。荒井欣一從那時開始對UFO抱有興趣。但是，關於亞當斯基的論說他心存懷疑，認為很難以科學檢證。在那之後又陸續出現很多類似亞當斯基的體驗記或各種目擊資訊，荒井認為有必要針對UFO全面地深入討論，這成了設立研究會的契機。
他曾在《宇宙機》創刊號中如此寫道：「日本目前還沒有正式的UFO研究機構，大多被認為是惡作劇或是空想幻覺現象。但也不能因這樣而斷定研究UFO存在於浩瀚的宇宙是荒唐無稽非科學的。我們地球人現在已經在計畫不遠的將來去宇宙旅行了。就算我們是業餘的研究機構，蒐集世界各地圓盤相關報導，並運用現代的宇宙科學去探討真偽，這可說是宇宙旅行的歷史的一頁，具有其意義。」
研究UFO最終目的是維持世界和平、守護人類的未來。冷戰時期險些出現另一次世界大戰，荒井欣一在雜誌採訪中說道：「如果監視著地球的第三者UFO實際存在的話，戰爭也許就會消失吧。」（1978年《UFO與宇宙》）
1957年空中飛行圓盤協會成立兩週年時，與其他的研究團體一起發表了「宇宙和平宣言」。向競爭開發核子武器、導彈威脅人類的未來敲響警鐘，另一方面也呼籲各國要拋開國家與民族的界線共同準備空中飛行圓盤的來訪。
同一年，謠傳蘇聯計畫將搭載核爆彈的太空梭瞄準月球的外電傳到了日本後，訴求中止發射太空梭的「登月太空梭發射相關請願書」提交到駐日的蘇聯大使手上。前一段提及三島由紀夫的《美麗之星》裡描寫了寫信請願赫魯雪夫停止核子實驗，明顯地受到空中飛行圓盤協會活動的影響。
曾多次目擊UFO–福島市「UFO交流館」前館長
荒井在五反田的自家公司大樓裡開設「UFO圖書館」，成為自己收集到的資料的展示與閱覽場所。在2002年4月過世前不久將大部分的資料捐贈給「UFO交流館」（福島市飯野町） ，因為他和當時的館長木下次男有交流且信賴對方。木下回憶起荒井說道，「有生之年想把資料交給能夠好好整理保管的人是荒井的願望。他是溫厚又認真的人。曾對我說：『我一次都沒有親眼目睹UFO。你已經目擊過好多次，真是令人羨慕』」。
「UFO交流館」是竹下內閣時「故鄉重建」的名義下，以來自全國各地捐款的一億日圓做為資金創建，並於1992年開館。展館位於千貫森山腰，附近從以前即有多數的發光物體目擊情報。身為當地知名的UFO研究家，木下從1993年當上館長，並於2010年卸任。
像金字塔的錐形千貫森山擁有強大的磁場，山裡零星散布著「復活節島人像」「鯨魚像」等等特別的巨石形成的能量聖地。根據木下的說法，以包含千貫森山在內的福島市為中心，半徑30~40公里範圍內出現過很多UFO的目擊情報。
木下第一次目擊UFO是在1972年，25歲那年的夏天，他與3位友人一起攀登連接千貫森山西邊的安太良連峰的箕輪山（標高1728公尺）之時。
「當時在距離山頂還有10~15分鐘的地方，我踩著步伐不經意地抬頭望向天空，竟看到有個像安全帽的物體像是貼在空中一樣漂浮著。顏色就像1塊日圓的淡銀色。大小看起來約30公分。隱隱約約出現了30秒左右吧。我們4人都驚訝不已。為了要從更上面的地方觀看，我們一行人急著往山頂爬去，但是再次抬頭眺望時，那物體已經消失不見。」
因為這個經歷，木下開始蒐集目擊情報，鑽研起UFO。迄今為止，他表示自己最少看過6次UFO。退下館長的職位後，木下在離「交流館」開車幾分鐘的自家附近設置了「研究所」，很勤勞地蒐集UFO的情報。也有想聽UFO的事或想分享自己親眼目擊經驗的人前來造訪。
木下說：這個世界上也有很多人不相信UFO的存在，但重要的是要把UFO的探索當作「入口」。「不知道看到的是否真的是UFO。但若斷定是看錯的話，興趣就無法擴展下去。若有人表示他看見了UFO，應該認真聆聽了解。說不定這些目擊UFO的情報，將來可能和天文學或能量系統的研究連結。是讓世界更加寬廣的入口。也有人納悶為什麼自己都看不到UFO，那是因為現代的人都不太仰望天空吧。如果不抬頭看看天空，是看不到UFO的哦。」
資料提供・採訪協助：UFO的故鄉・「UFO交流館」
標題圖片：KTSimage / PIXTA