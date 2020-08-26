UFO與日本人（2）：三島由紀夫也曾為「空中飛行圓盤研究會」的會員–那些曾為UFO著迷的人們

1947年6月24日、美國首次有人目擊「不明飛行物體（UFO）」後，全世界掀起了UFO熱潮。1955年，荒井欣一成立日本第一個民間UFO研究團體「日本空中飛行圓盤研究會」，三島由紀夫等多位著名人士參加。冷戰時期，荒井相信UFO的存在能帶來世界和平。

殷切期盼與UFO相遇的三島由紀夫 「夏天將至，飛行圓盤的季節也來了。去年的夏天，我帶著雙筒望遠鏡到熱海的旅館，每晚都衷心期盼UFO的登陸，但最終還是沒有獲得目擊UFO的機會。」 這是三島由紀夫在1957年「日本空中飛行圓盤研究會」（Japan Flying Saucer Research Association=JFSA）所刊行的雜誌《宇宙機》裡撰寫文章的開頭。 殷切期盼看到飛行圓盤的三島由紀夫，是日本研究UFO的先驅，在荒井欣一於1955年成立日本空中飛行圓盤研究會的隔年加入此會。日本空中飛行圓盤研究會的會員人數曾經達到1000人以上，除了三島由紀夫以外，還有星新一、新田次郎、石原慎太郎、「日本的宇宙開發之父」糸川英夫博士、黛敏郎等多位文人雅士都參與其中。 三島由紀夫在1957年6月也參加了於東京日比谷舉行的觀測會，同一年的夏天前往美國旅行時也刻意探尋UFO。荒井欣一曾經在文章裡寫道：「三島先生是很熱衷的會員，每次定期觀測會必攜帶很大很大的望遠鏡親自蒞臨。」

三島由紀夫曾在《婦人俱樂部》雜誌的連載文章中寫道：「1960年5月23日，我與妻子在大田區的自家屋頂上看見了像是捲菸狀的UFO。」兩年後發行的小說《美麗之星》裡把故事設定為目擊飛行圓盤的一家4人發現自己分別為火星人、木星人、水星人、金星人。這一家人為了從核戰等破壞中搶救人類，投入一連串的和平運動，與故事裡欲毀滅人類的外星人戰隊對立。這部小說可以說是三島由紀夫對UFO和外星人有著強烈興趣的投影。遺憾的是他最終還是沒有辦法確信自己是否真的目擊了UFO。三島由紀夫的觀測圓盤同好，作家北村小松，在1964年過世時，三島由紀夫在朝日新聞刊登的追悼文中寫道：「雖然沒有親眼目睹過圓盤，但是卻得到比圓盤還珍貴的純友誼。」