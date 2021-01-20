研究泡澡20年，醫生教你最佳洗澡法：不要只淋浴，還要在浴盆裡慢慢泡！

溫泉大國催生出的泡澡習慣

據我所知，在全世界的國家中，幾乎所有國民每天都習慣泡澡的國家只有日本。歐美人洗澡時只有一成左右泡澡，大多數人站在噴頭下沖個澡就完事了，而日本則相反，全年只淋浴不泡澡的人不到一成。

我從醫學角度對泡澡這一生活習慣進行了長達20年的研究。在運動、飲食和睡眠方面，全球的科研人員每年都會發表很多論文，但是關於泡澡習慣對健康的影響卻鮮有報告。這是因為他們本來就沒有這樣的習慣。

在日本，在浴盆裡泡澡一般叫做「御風呂」。日本人每天泡澡，在2004年時事通信社實施的《有關洗澡的民意調查》中，有八到九成人表示喜歡泡澡。當然，泡澡在日本之所以深受喜愛，還在於得天獨厚的自然環境，這裡的溫泉資源豐富，人們可以在浴盆裡放滿熱騰騰的溫泉水入浴。

日本國土面積狹小，卻有約2.7萬處溫泉泉眼。而在歐美，即便是泉眼多的國家也不過200處左右，可以說日本的溫泉數量一騎絕塵。這樣的環境讓日本人自古就可以輕易地獲得大量熱水，泡澡的洗浴方式由此流行起來。在成書於1300年前的史書《日本書紀》中，就已經能看到當時的天皇利用溫泉的記載了。

現在只要擰開水龍頭，熱水器就能出熱水，但這種設備是近幾十年才完善起來的。沒有熱水器的時代，很多沒有溫泉水的國家很難得到大量的熱水，恐怕平民也不會有泡澡的習慣。

此外，日本人喜歡泡澡也可以說是宗教因素使然。日本人自古信仰佛教，佛教中就有「施浴」的思想，說的是讓人泡澡是一種佈施。實際上日本最古老的浴缸就安放在以奈良大佛而聞名的東大寺。也有經書講解泡澡的功德，入浴本身即是「善行」的觀念也普及開來，這種生活習慣很可能因此得以傳承至今。

可降低失能和心腦血管疾病的風險

雖然泡澡的習慣紮根於日本人的生活已久，但直到最近其醫學保健功效才得到證實。我和千葉大學開展的合作研究對1萬4000名老年人進行了為期3年的跟蹤調查，最終於2018年得出結論：每天泡澡的人與每週泡澡不足兩次的人相比，陷入需要看護的失能狀態的風險要降低三成。不必進行艱苦的肌肉訓練，只要每天舒舒服服地泡個澡，就能降低失智風險。通過這項研究我們發現，泡澡的保健效果比想像中還要好。

此外，大阪大學的研究團隊在對3萬名成年人進行了約20年的追蹤調查後，於2020年發表了流行病學研究成果：每天有泡澡習慣的人，罹患中風或心肌梗塞等心腦血管疾病的風險，與每週只泡澡兩次以下的人相比，會降低近三成。這項研究進一步證實了泡澡很有可能是日本人健康長壽的原因之一。