「文化搖籃」江戶吉原：孕育浮世繪、歌舞伎及狂歌的幕府公認花街柳巷

各位讀者對江戶吉原有著怎樣的印象呢？

大家的腦海中可能會浮現出種種印象：華麗的戀愛文化的繁榮之地，鳥居清長和喜多川歌麿創作的浮世繪的原始風景，孕育歌舞伎及江戶傳統音樂的場所，時尚的發源地，貧窮人家的女兒被「女衒」（江戶時代把女子賣給妓院的仲介商——譯注）帶去的地方，性壓迫的場所等等，諸如此類。

上述任何一種說法都不是錯誤的，但都是從同一個視角出發得出的印象。要想瞭解江戶吉原，必須縱觀全域，從整體上去把握。這是因為吉原是一個由各種複雜因素交織而成的「超級系統」。

花魁：男性的偶像、女性的時尚領袖

吉原與京都的島原、大阪的新町同為德川幕府公認的花街柳巷，元和4年（1618年）在今天的日本橋附近開業，明曆3年（1657年）遷至淺草。這兩個地方分別被稱為「舊吉原」和「新吉原」，多數情況下統稱為「吉原」。吉原的街道中有娼妓所在的「妓樓」（日語又稱「遊女屋」），為店裡介紹客人的「茶屋」（日語又稱「引手茶屋」），以及高級客人邀請娼妓娛樂的場所——揚屋。揚屋在江戶中期的寶歷年間（1751-1764年）銷聲匿跡。





絕大多數娼妓都是貧苦人家的女兒，為償還妓院預付給父母的酬金而工作。年輕女子陪同的男性不固定，有一種無視人格的荒謬感。事實固然如此，但是如果只注意到這一點，談論吉原則難免會有失偏頗。價值觀和倫理觀念是與時俱進的，因此我們需要注意，如果企圖用現代觀點理解江戶吉原，則有可能產生重大誤解。

德川家康進入江戶時的措施之一，就是動工興建「舊吉原」（現中央區日本橋人形町）。這與盟軍司令部在戰敗後的日本設立「Recreation and Amusement Association」（特殊慰安設施協會）是同樣的思路(*1)。尤其是江戶城，由於「參勤交代」，很多大名的家臣單身居住在江戶，在幕府工作，外出務工的人也集中在江戶，因此江戶的男性人數遠遠多於女性。

另一方面，江戶時代女性可以從事的職業很少，當時用「妾奉公」「吉原奉公」之類的詞語來稱呼娼妓，可以將其理解為女性謀生的工作之一。在規模較大的青樓中，要經過學習階段的「禿」和見習階段的「新造」，才能晉升為高級娼妓「花魁」。原則上27歲（虛歲）工作期滿後就可以獲得人身自由了，也有人會被富裕的武士或商人提前贖身。

江戶的市民們對吉原娼妓的感情也是如今難以想像的。有人說，日本的娼妓畫描繪了世界上最美的娼妓，以「花魁」為題材的畫作如同現代的偶像照一樣令江戶的男子狂熱追捧，江戶的女性則熱衷於模仿其髮型和服裝。



溪齋英泉的畫作《江戶町一丁目 和泉屋內 泉壽》（1821年，個人藏品）。以大量發簪裝飾的髮型以及華麗的和服裝扮都為女性所嚮往。右上方的小字「志かの、かのこ」是侍奉花魁的「秃」的名字