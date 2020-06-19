臺灣高雄市的韓國瑜罷免成功例 在日本有可能出現嗎？

臺灣高雄市前市長韓國瑜遭到罷免後，也成為臺灣地方自治史上首位被罷免解職的直轄市首長，對於臺灣民主進程來說意義重大。而日本在過去70多年的民主歷史中，也有罷免機制，也有罷免機制，但是相對來說罷免機會少，成案機率也不高。但最近，愛知縣知事的罷免聲浪也漸漸高漲中。是否是日本政治對於政治人物比較寬容？還是臺灣的人民對於政治較狂熱？其實或多或少跟歷史背景都有相關聯。

直轄市長的首次 台灣南端的港都高雄市，近來進入了政治上的新局。在今年6月6日的罷免投票中，高雄市民以93萬9090票的投票數字，高達40.1%投票率，通過高雄市長韓國瑜的罷免案。他在6月11日正式收拾行李離開高雄市政府，並發表臨別演說，強調他本人離開高雄是萬般不捨與遺憾，但是祝福高雄未來愈來愈好。 2018年11月24日的地方市長大選，台灣的在野黨國民黨獲得出奇的大勝，而韓國瑜被認為是該次選舉的大功臣，不僅代表國民黨拿下20年來「難攻不破」的高雄市，還造成一股韓流效應，讓國民黨在其他縣市的選戰皆創下優秀的成績，奪回地方執政權。不過短短不到一年半，這樣的旋風消失，韓國瑜黯然地離開曾經幫助他站上人生高峰的高雄市長職位，再度成為政治路上的落難人。 韓國瑜在2020年的總統大選中，代表國民黨角逐，讓許多人認為，韓國瑜在短短就任高雄市長不過4個月後，隨即出來參選總統，首先失去了基本的政治誠信。再來，韓國瑜在很多的政策上喜歡誇口，但實際上，缺乏評估實施政策的具體做為，讓可行性顯得相當低，最後則是他的說話態度與做人風格尖銳，不只言詞辛辣外，也常常說出很多低俗的用詞，讓市民積累的不滿在最後一刻爆發。



愛知縣同步罷免 同樣在另一端的日本，中部的愛知縣當地也在籌辦罷免愛知縣知事的活動。不過此罷免活動和台灣相比更為單純，起因是當地的「表現的不自由」展覽中，有日本昭和天皇肖像被燃燒的畫面，引起許多日本皇室支持者的不滿。其中在東京開業的醫師高須克彌召開記者會，認為允許該展覽的愛知縣知事大村秀章應該負起政治責任，進而開始發動罷免活動。 不過，就在高須克彌呼籲要罷免後，網路上也出現不少反罷免的聲浪。原因在於高須本人過去對歷史的相關發言引起爭議外，愛知縣知事大村秀章本身也沒有特別引起爭議的言行與舉動，愛知縣民的怒火並沒有因為該展覽就被挑動。再者，根據日本法律，如果要罷免解職，需要愛知縣登記的612萬3555位選民中的86萬5400位選民連署方能成案，要在兩個月內達成這樣的連署數字相當困難。 台灣的選舉罷免法在1980年設立，中間經過幾次修訂，在1994年成形。不過過去罷免門檻須超過當地投票人口一半，要成功罷免實為困難。直到2016年，民進黨將罷免通過門檻修訂為投票人口的25%後，才讓罷免的可行性提高。而前面的提案人數與第一階段連署人數分別為投票人口的1%與10%，比日本都還要低標。加上提案罷免的團體早在2019年12月就開始行動，半年的運作時間可謂相當充裕。

