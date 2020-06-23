經歷絕望過往的堅強國家「盧安達」如何面對新冠疫情

談起盧安達，許多人會想起1994年那場導致50萬至100萬國民犧牲的種族滅絕大屠殺，另一些人則對其日益發展的ICT（資訊科技）產業抱有「非洲的新加坡」的印象。實際上盧安達國民貧困人口仍佔多數，而新冠疫情又對盧安達的生活帶來了什麼影響？本文作者為帶著小孩移居盧安達，並在當地生活了5年的日本女性。在盧安達經營餐飲店的她在新冠疫情期間，透過與在店內工作的盧安達人的交流，看到了什麼樣的光景？

帶著孩子移居5年的日本女性所看到的盧安達真實樣貌 帶著當時5歲的孩子移居非洲盧安達，轉眼將屆滿5年。

原本在大企業擔任正職員工，從事企劃的我，移居之後生活突然一變，開始挑戰自己從未有過經驗的餐飲店創業與經營。我創立的「Asian Kitchen」雖然是日本人經營，主打的卻是泰國料理；並雇用盧安達人工作，店內每天都要接待許多不同國籍的客人。這間相當具有國際化色彩的店，創業也已屆滿5周年。

2020年春，新冠疫情也侵襲了盧安達。目前疫情尚未平息，一邊經營店面，一邊還得照顧2個小孩的我，決定寫下我所看到的盧安達。 日本對盧安達熟悉的人大概仍是少數。在非洲作為「最後邊疆（the last frontier）」受到矚目之後，盧安達也漸漸為人所知，但人們對於盧安達，多是從兩種極端語境來談：1994年的種族滅絕屠殺，以及近年努力對外宣傳的ICT立國。 盧安達屬於東非，位於非洲大陸中心略偏東，赤道略偏南處。國土比日本四國大上一圈，境內丘陵遍布，素有「千丘之國」之稱。首都吉佳利標高約1,500公尺，整年濕度低，氣溫穩定，非常適合居住，這也是我決定移居的因素之一。 人口約1,230萬人，人口密度在非洲算是頂尖的。由於位於內陸，沒有地利之便，不適合發展製造業與貿易，也沒什麼天然資源，國民約有7成從事農業，沒有特別引人注目的產業。 在2000年就職的卡加米總統帶領之下，盧安達以瀕臨絕種的山地大猩猩為重點發展觀光業，同時以知識密集的ICT產業立國作為目標。

近年GDP（國內生產總值）成長率平均為7%，相當驚人，因此被稱為「非洲的新加坡」，但2018年GNI（本地居民總收入）為每人780美元（日本為41,310美元），絕對稱不上富饒。



新冠疫情使首都吉佳利景色大變 這樣的盧安達，也受到了新冠疫情的侵襲。 2020年3月14日，盧安達確認了首宗確診案例，隔天政府立刻宣布教會封鎖、學校停課。我的長子就讀小學4年級，也受到了不少影響。6天之後，3月20日，機場也關閉了。 一週之後，3月21日，政府發布外出禁令，只有銷售藥品與食品的店家才能開店，其餘全都停止營業。政府要求大眾交通運輸停駛，都市間禁止來往，所有人「work from home（在家工作）」。 居民除購買食品藥物外，基本上禁止外出，餐飲店只允許外帶，一切都封鎖得極為迅速。不是自肅，而是禁止，若是違反便會成為取締對象。 街上景色發生巨變，平時街上有許多計程摩托車來往大街小巷，現在全都不見了。盧安達人平時很常走路，現在人潮遽減，路上的軍警還比一般民眾多。 前文提到盧安達致力發展觀光業，支撐觀光業發展的是盧安達的良好治安。只要是大馬路，女性晚上獨自行走毫無問題；竊盜、詐欺等犯罪當然存在，但在竊取財物時幾乎不至於傷害對方。 我剛開店時，每天都在店內忙到深夜，然後帶著現金走出店門（我不推薦這樣做），這若換成鄰近國家，可能立刻就被搶匪射殺奪財了。雖然同為非洲國家，各國實際情況大不相同。 這樣的良好治安該歸功於卡加米總統壓倒性的領導能力，以及在他的領導之下，行動總是嚴守紀律、貼合國民生活的軍警的存在。 即使沒有外出禁令，平時吉佳利街道上便四處部署著警察與軍人。晚間走在路上，有時會有士兵從草木茂盛之處突然現身，讓人嚇一跳。起初我還頗為驚訝，習慣之後便覺得，正是這些軍人與警察給民眾帶來安心感。

附帶一提，這5年間我還沒被要求賄賂過，這在非洲大概是相當罕見的。



戒備森嚴之中，奮力通勤的員工 外出禁令發布之後，這些警察們便開始嚴格進行取締。我店內的員工是屬於可外出的「essential service（生活必需服務）」從業人員，但在步行通勤時仍時常被警察攔下。 員工會向警察出示員工證，或是廚師制服等，用盡各種手段，有時甚至繞道多走2個小時以上的路才終於到達店裡。有時則到不了。 我也叮囑過他們千萬不要勉強上班，因為在平時，軍警便是絕對的存在。實際上我也看過報導，有年輕人在接受警方取締時反抗，而遭到警察射殺。 雖有警察管制，能步行通勤的員工還算是幸運的。平時便須轉搭數趟公車來上班的員工，此時當然上不了班。

盧安達外出禁令條文裡乾乾脆脆地寫著「所有人work from home」，但真正從事有辦法切換為遠端工作的職務的，能佔盧安達整體人口的百分之幾呢？ 那些每天都得載客賺當天生活費的計程摩托車司機，以及搭這些計程摩托車出門採買貨物轉賣，賺取微薄利潤度日的人，才是盧安達的多數。不難想像，他們很可能突然陷入貧困的狀態。 當時日本還沒發布緊急事態宣言，雖然政府鼓勵大家遠端工作，許多人仍搭乘客滿電車前去上班。從盧安達的角度來看，會覺得日本的物流網以及基礎建設實在完美得堪稱奇蹟，不知為何超市卻仍發生搶購囤積潮。日本和盧安達在所有層面都太過不同。 盧安達絕大多數人根本就沒有錢去搶購、囤積，居民的困境也不是「不能出門壓力大」這種層次而已，而是許多人沒了收入，數日之內自己和家人便可能斷糧斷炊。

即使如此，國民也只能忍耐，政府發表方針便乖乖照做，沒有別的選擇。

