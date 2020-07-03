新冠疫情時期，台灣的公園革命值得關注──市民共創的公共空間

新冠疫情時期，台灣的公園革命值得關注──市民共創的公共空間社會 生活 文化
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疫情之前，台灣已重新發現公園的價值
新冠疫情的流行導致我們的生活為之一變。日前日本政府公布了「新生活樣式」的榜樣，讓民眾重新體認，以往的日常生活短時間內是回不來了。
「新生活樣式」是依據新型冠狀病毒感染症對策專家會議所提出的建言，整理而成的日常生活守則，其中一個項目是「休閒活動盡量選擇戶外而非室內」。守則公布後，大家都能自由使用的戶外公共空間──公園，將受到更多的矚目。
實際上，在許多活動被迫自主停辦的期間，有許多民眾為了維持健康或是放鬆身心，都會前往公園。
早在新冠疫情流行前，有個地方便已「重新發現」了公園的價值，那就是日本的鄰國，台灣。2017年台北榮星公園整修完成後，不論年齡或障礙者，所有人都能自由使用的「共融式遊戲場」，以及充分發揮地區文化與特性的「特色公園」陸續誕生。特別是前者，其建設遊戲場時往往廣納民眾意見並反映其中，的的確確是由大家共同建造的，屬於大家的公園。
廣納民眾意見的特色公園
例如位於台北市的花博公園，被視為共融式遊戲場的模範案例，公園建設時收集了輪椅、義肢使用者、弱視者等各種身心障礙人士的意見，於是公園裡便有了坐輪椅也能遊玩的鞦韆、沒有段差的沙灘與洗手台，以及附設點字的導覽板。
另外，中央藝文公園遊戲場在建設之時，也曾邀請小朋友開了7次工作坊。離士林夜市很近的前港公園也將附近居民的意見反映在設計上，並向當地廠商訂製原創遊具，其中的天空樹特別吸睛，天色暗下之後還會發光。
有一些公園為了反映當地的文化與歷史特色，而特別聘請當地藝術家協助進行設計。
建成公園附近有許多製造汽車零組件的工廠，因此公園內遊具頂端便裝飾著各種工具的造型，人工草皮描繪著齒輪圖案。
朝陽公園位於許多服飾材料店聚集的「鈕釦街」，且鄰近以老牌茶葉批發商著稱的迪化街，因此公園內獅子造型的遊具，眼睛和背部設計為鈕釦，耳朵則是茶葉造型。透過遊具，民眾能夠認識該區域的特色，饒富趣味。
會前來公園休閒的，可不只有小孩子而已。
南港公園在改裝遊戲場時，一併整修了涼亭供民眾在公園內下圍棋或象棋，同時也有慢跑步道與自行車專用道讓民眾運動。
此外，以桃園機場捷運為主題的新北市樂活公園也具備特色，公園裡有許多運動器材供民眾健身、鍛鍊體魄，同樣受到好評。
「我們里也想要有公園」，里長使出妙計
台北市計畫在2021年增設共融式遊戲場至59座，特色公園增設至39座，隔壁的新北市也追隨著這股潮流，以超越台北市的速度陸續建設公園。
台北市的做法大多是將既有公園進行翻修，新北市則有許多新建的公園。以陶瓷聞名的鶯歌區，車站東南方的東鶯里，過去是沒有公園的，有的只有幾十年前就被指定為「公園預定地」的土地，土地所有權分散在2、30名地主手上，要將土地買回需要不少資金。
於是，東鶯里里長(*1)陳陸賀便決定使用「容積移轉」此一制度。
他首先花費數年向地主說明想要建設公園，拜託地主出售土地。買下土地的不是東鶯里，也不是新北市，而是建商。建商買下土地後轉讓給新北市，藉以取得相應於土地面積的容積率，於是建商便能把該容積率移轉至其在別處建設的大樓或公寓，把樓層蓋得更高。
透過這個手段，新北市便能在不耗費大筆預算的前提下取得公園預定地的所有權，建商也能在別處獲取利潤，而東鶯里則能獲得他們想要的公園。容積移轉這個制度，在台灣也用於歷史建築物的保存。
其實日本也有類似容積移轉的「空中權移轉」制度。東京車站進行丸之內站體復原工事之時，便以將空中權賣給周邊大樓的方式來籌措所需的500億日圓資金，這段往事廣為人知。
於是，2019年3月，東鶯里終於有了第一座公園。由於這個地區在日治時代曾有一座鐘樓，用以警告居民火災發生，公園於是取名「古鐘樓公園」，溜滑梯設計成往昔鐘樓的形狀，另有消防隊主題的遊具。陳里長表示：「想要打造一座有故事的公園。」
(*1) ^ 里為市區鎮下的行政區劃，里長選舉4年一次。
轉型期間遇到的課題
隨著始於台北市的公園再生運動逐漸擴散至全台各地，一些課題也慢慢地被看見。
據台北市公園路燈工程管理處南港公園管理所股長許耀仁所說，有不少家長面對前所未見的新遊具，感到「太危險了」。
比如可讓多人同時遊玩的旋轉遊具，年紀較長的孩子旋轉速度較快，較小的孩子跟不上，就曾發生過被甩落的意外。至於單人滑索，則有人根本就不知道該如何使用。我本人第一次看到親子鞦韆時，也不知道要怎麼玩。
許耀仁表示，面對這些意見，他們會製作介紹影片，或是在假日舉辦玩法教學來進行應對。
另外，新遊具的維護與管理也相當費力。將既成品改為客製化、引進高挑戰性的遊具之後，伴隨使用頻率的增加，公家機關便更需要細心地進行維護。
在公園獲得好評，吸引許多人潮前來之後，停車空間與廁所的不足也成了問題。前文提到的古鐘樓公園在開張之後湧入的人潮超出預期，形成周邊車水馬龍的景象，政府才趕緊加蓋停車場。
此外，這些公園雖然標榜能讓所有人參與的「共融」理念，目前仍無法吸引青少年，這也是課題之一。據了解，政府正在考慮加蓋能讓青少年活動身體的設備，如滑板、跑酷場地或攀岩場，但台北市目前尚未實現。
許耀仁說：「我們現在還處於過度期，要把來自外國的『共融』概念本土化，和大家共同創造公園空間。」
與「勇於發聲的民眾」一起創造公園
「共融」這個概念在台灣過去只用在教育場合，被帶進公園是因為2015年，有一群爭取「兒童遊戲權」的民眾站出來發聲(*2)。
過去的政府並不是特別重視公園政策，也並不積極聽取民眾的意見。
也就是說，「勇於發聲的民眾」的存在，以及他們的投票行動，確確實實地影響了政府的施政。在新北市議員廖宜琨辦公室擔任主任的劉德彬表示，「勇於發聲的民眾」的存在，是在2013年「白衫軍運動」之後漸漸被看見的。
當年，一名年輕的義務役士官洪仲丘遭到長官霸凌致死，許多年輕人便組織起來抗議，要求查明事件真相，並檢討軍中制度，約25萬群眾身穿白衫，走上街頭，成為當時台灣史上最大規模的示威遊行。
網路的普及也賦予了群眾力量，「白衫軍運動」透過BBS和臉書串聯，許多贊同運動訴求的民眾相繼參加，形成了一股巨大力量，使政府也不得不接受部分訴求。
隔年2014年，一群反對服貿協議的學生佔領立法院長達24天，這是所謂的「太陽花學運」，立法院議場內的景象透過網路直播向全世界發佈，SNS上也有許多人呼籲串聯。立法院外，許多支持學生的民眾也到場聲援示威，「勇於發聲的民眾」愈發具有存在感。
過去台灣有很長一段時間，人們無法自由表達意見。即使沒有親身經歷過那個年代，現在的台灣人仍普遍認知到──借用劉德彬的說法──「一切都與政治有關」，也正是這樣的認知促使社會運動發生。
2015年訴求「兒童遊戲權」的抗議活動也與這股潮流有關。參與抗議的NPO法人「還我特色公園行動聯盟」李玉華便表示：「兒童遊戲權是一種人權思想。像公民參與啊、人權這些東西，都跟追求民主的政治有關。文化與公民意識提升之後，共融的概念便會一起成長。」
台灣的民眾與政府合作，攜手創造了公園這個公共空間。台灣的新冠疫情防疫措施在日本也頗受稱讚，追根究柢，支撐著台灣防疫措施的，不正是這樣的民眾與政府嗎？
另一方面，日本受到新冠疫情影響，許多集會無法舉行，人們遂透過SNS的hashtag來進行串聯，以網路示威的方式表達意見，使得「勇於發聲的民眾」增加了不少存在感，這對筆者而言仍記憶猶新。或許新冠疫情的流行，也讓許多日本人深刻感受到「一切都與政治有關」。
台灣的案例教會我們，即使是像公園這樣貼近生活的場所，也不可能與政治無關。筆者衷心希望有朝一日，日本的公園也能成為讓人發自內心感到這是對所有人開放、為所有人而存在的空間。
標題圖片：黃昏時點燈的前港公園天空樹（作者攝影）
(*2) ^ 詳參〈我們的公園革命：臺灣「共融式遊戲場」誕生之日〉一文。