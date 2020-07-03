新冠疫情時期，台灣的公園革命值得關注──市民共創的公共空間

新冠疫情的流行，使得人們的休閒場所漸漸轉變為感染風險較低的戶外公園。日本的鄰國台灣，近年有許多獨特的公園陸續誕生。究竟這些公園具備什麼樣的魅力，能夠吸引大人與小孩？而這樣的公園又為何會誕生？或許可從台灣的案例，來探討疫情期間公共空間所應具備的樣貌。

疫情之前，台灣已重新發現公園的價值 新冠疫情的流行導致我們的生活為之一變。日前日本政府公布了「新生活樣式」的榜樣，讓民眾重新體認，以往的日常生活短時間內是回不來了。 「新生活樣式」是依據新型冠狀病毒感染症對策專家會議所提出的建言，整理而成的日常生活守則，其中一個項目是「休閒活動盡量選擇戶外而非室內」。守則公布後，大家都能自由使用的戶外公共空間──公園，將受到更多的矚目。 實際上，在許多活動被迫自主停辦的期間，有許多民眾為了維持健康或是放鬆身心，都會前往公園。 早在新冠疫情流行前，有個地方便已「重新發現」了公園的價值，那就是日本的鄰國，台灣。2017年台北榮星公園整修完成後，不論年齡或障礙者，所有人都能自由使用的「共融式遊戲場」，以及充分發揮地區文化與特性的「特色公園」陸續誕生。特別是前者，其建設遊戲場時往往廣納民眾意見並反映其中，的的確確是由大家共同建造的，屬於大家的公園。

廣納民眾意見的特色公園 例如位於台北市的花博公園，被視為共融式遊戲場的模範案例，公園建設時收集了輪椅、義肢使用者、弱視者等各種身心障礙人士的意見，於是公園裡便有了坐輪椅也能遊玩的鞦韆、沒有段差的沙灘與洗手台，以及附設點字的導覽板。 另外，中央藝文公園遊戲場在建設之時，也曾邀請小朋友開了7次工作坊。離士林夜市很近的前港公園也將附近居民的意見反映在設計上，並向當地廠商訂製原創遊具，其中的天空樹特別吸睛，天色暗下之後還會發光。

有一些公園為了反映當地的文化與歷史特色，而特別聘請當地藝術家協助進行設計。 建成公園附近有許多製造汽車零組件的工廠，因此公園內遊具頂端便裝飾著各種工具的造型，人工草皮描繪著齒輪圖案。 朝陽公園位於許多服飾材料店聚集的「鈕釦街」，且鄰近以老牌茶葉批發商著稱的迪化街，因此公園內獅子造型的遊具，眼睛和背部設計為鈕釦，耳朵則是茶葉造型。透過遊具，民眾能夠認識該區域的特色，饒富趣味。

附近有許多工廠聚集的建成公園，其溜滑梯頂端裝飾著工具造型（作者攝影） 會前來公園休閒的，可不只有小孩子而已。 南港公園在改裝遊戲場時，一併整修了涼亭供民眾在公園內下圍棋或象棋，同時也有慢跑步道與自行車專用道讓民眾運動。 此外，以桃園機場捷運為主題的新北市樂活公園也具備特色，公園裡有許多運動器材供民眾健身、鍛鍊體魄，同樣受到好評。



