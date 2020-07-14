在臺灣扎根的日本人系列：「敲出撼動人心的鼓聲」和太鼓指導者・演奏者 熊谷新之助

因美國留學的契機，與和太鼓結下不解之緣。之後，在異國的臺灣擔任和太鼓的指導者兼演奏者的熊谷新之助，選擇留在臺灣繼續努力，出自對當時學生的責任感與想要改變臺灣人對和太鼓的印象。現在，他立下新目標，成立日本樂器的綜合教室，以及在臺灣建構日本樂網絡，傾注全力投入。

1983年生於福岡縣。在美國奧克拉荷馬州立大學留學時，與和太鼓邂逅，開始演奏活動。2008年回國後，在東京經歷了一段飛特族（Freeter）的生活，自2010年起進入株式會社太鼓中心（Taiko Center Co.,Ltd.）經營的TAIKO-LAB青山教室工作，擔任事務員。2012年，作為同中心的臺北支部駐在員前往臺灣赴職，2013年起轉為指導人員。2014年同中心決定退出臺灣事業，以此為契機而獨立開業，在臺北設立太鼓教室「和太鼓熊組」。現在，除了指導臺灣的和太鼓愛好者，同時身為和太鼓演奏者，在臺灣各地展開活動。

國中時期因意外受重傷 熊谷新之助是家中三兄弟裡面的么子，生於北九州市的八幡。母親是鋼琴老師，他喜歡母親彈鋼琴的聲音，小時候經常窩在鋼琴下面睡午覺。他並不像兩位哥哥，由母親直接教導彈鋼琴的技巧，但是幼稚園參加過鼓笛隊。在小學的才藝表演會上，也負責打擊樂器，在國中的文化祭，擔任樂團的鼓手上臺演出。從少年時代就和打擊樂器結下深緣。 新之助的運動神經也非常發達。每天早上，嚴格的父親讓他和兩位哥哥一起接受體能訓練。加上有位比他年長許多的表哥是前相撲力士的小結（階級名稱之一）大潮憲司，因為這樣的血緣關係，小學6年級時的身高已經有172公分，利用這項優勢，在當地神社舉辦的相撲大賽或是小學的籃球隊，都是明星選手。上國中之後，也加入二哥所屬的軟式網球社。 然而，在國中2年級時，因為和同學之間的惡作劇，導致右手腕的血管和手指的3條神經被玻璃切斷，傷勢嚴重。本來右手有40公斤的握力也一時下降到9公斤，手指現在仍留有後遺症。即使如此，不服輸的他改用左手拿筷子、握筆和球拍，不斷地練習。 「那時候的我調皮搗蛋，小傷不斷，母親應該也習以為常了吧。當我手腕受傷的時候，她也只說了一句『你這個笨蛋』。但是，因為我母親天性樂觀，拯救了我的心情。」

