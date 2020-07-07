中國的香港政策缺乏「辯證法式發展」的思考

中國的全國人民代表大會針對香港通過了國家安全法，決議在香港實施。香港問題演變成美中新冷戰的交鋒前線。面對香港時，中國過度強硬的態度，讓香港失去優勢，這不正是一種「愚劣的下下之策」？基於香港和中國的不同，創造出香港社會也能接受的香港政策是一種「辯證法式發展」，其成果即為「一國兩制」，現在是香港回歸後的第23年，「一國兩制」的未來正面臨著重大分歧。香港曾經支撐中國的成長，若強行改變香港，恐怕意味著中國本身已踏出「衰落的第一步」。

作為「冷戰式對立」的香港問題 中國的全國人民代表大會於今年6月28～30日召開，其常務委員會上表決通過了「香港國家安全法」。由於去年從香港引渡罪犯至中國受審的「逃犯條例」修正案，遭到壓倒性多數的香港人強烈反對，中國中央當局跳過香港行政當局，由上至下單方面地試圖制定可以強化取締的相同條例，此即為「香港國家安全法」。香港大多數居民當然發出了強烈的抗議聲浪。但無論反對聲浪有多大，中央政府都忽略無視，強行抹煞國內外的異議，一意孤行地通過該法案。 香港國安法表決通過後，從香港的政治家和學生領袖們口中飄散著無力感的聲音，同時也傳來消息得知，決心離開香港、認真開始評估移居臺灣、歐美、加拿大、澳洲等國的人急速增加。若如此事態急劇增加，香港的將來、甚至中港關係將會演變成何種地步？筆者書桌上放著一本著作，那是倉田徹的《回歸中國後的香港》（暫譯：名古屋大學出版會，2009年）。此書改寫自作者的博士論文，筆者曾以複審身份參與該博士論文的審查，這是一本獲得高度評價的學術著作。但唯有一點，筆者與作者有不同意見。那便是本書以“「小型冷戰」與一國兩制的推行”作為副標題。我對該副標題的意見是，當時正逢全球化與中國大力推行改革開放之際，即使從國際關係的結構來看，抑或從意識形態來看，各種事態的進展皆難以用「冷戰」來形容。 不過目前身為日本立教大學的教授、同時也是香港政治專家的作者非常活躍，堅持使用「冷戰」這樣的說法。經過快，街頭巷尾都能聽見「美中冷戰」對立這樣的話語，香港已成新冷戰的熱點。從20多年前開始就持續以「冷戰對立」的框架來理解香港和中國的對立，作者的精準眼力令我非常佩服，同時也必須將如何看待新冷戰結構這樣的問題納入視野。

此法將會加速香港的「中國化」？ 若檢視從去年以來中港關係的變化趨勢，在中央強力的 initiative（主導權）之下，香港無疑地將加速「中國化」。具體來看，恐怕毋須等到2047年（一國兩制的期限），香港的政治將會落入北京的控制之下，只剩下名義上的香港特別行政區政府，或者重新設立香港人民政府和香港人民代表大會，經濟上納入深圳、廣州、珠海、澳門等華南經濟圈之內，作為中國的先進地區經濟共同體的一員，發揮其功能。 即使在這樣的狀況之下，北京當然仍然會舉全力維持並發展香港──從以往至今作為擁有資訊・金融・人材等優勢的先進國際都市──的機能。如果事態真的如此發展，對北京而言，其預想的發展藍圖或許會實現。 但事態真會如同北京所預期般發展嗎？我認為絕非如此。北京必須理解的是，如此事態並非香港絕大多數人所想要的，國際社會包括在經濟和輿論上也完全不希望發生。如此強行突破或許意味著，長期持續成長發展的中國踏出了「衰敗的第一步」。 這是因為香港的特點在於，第一，保障經濟的自由活動，第二，國際金融的活躍發展，第三則是可以自由獲取資訊，這些都是香港的特色和優勢。也就是因為存在著這樣的香港，成為至今中國經濟發展飛躍式成長的重要原動力之一。雖然有所限制，但「一國兩制」中的「兩制」認可英國式的司法獨立等等高度自治，若「兩制」淪為形骸，只是直接反應北京中央的意志，唯命是從，恐怕海外商業人士將遠離香港，金融活動也會趨向消極。 美國國會擴大對香港的支援 北京的確在權力關係上具有壓倒性的力量，香港無力抵禦。即使從雨傘運動開始發動抵抗，去年爆發反送中運動，以及11月底香港市民在區議員選舉中大勝，卻仍舊難以撼動擁有強大組織能力和經濟力量的中央權力所築成的高牆，香港人或許正感受到深刻沉重的挫敗感。 但若回顧並思考過往歷史，香港從1997年以來，中央政府的支配力道逐漸增強，抵抗的香港居民展開了各種形式的抗爭運動。那是窮盡眾人智慧的創造性運動。而現在誕生自香港的微小星火，開始延燒至世界各地。 過去，美國扮演著民主和自由的領頭羊，同時也是守護者的角色，但現在無法期待川普政權可以發揮相同的功能。 不過目前已經有了新動向，議會和公民運動陸續出現了支援香港的聲音。如同，同年9月，眾議院長裴洛西會同香港民主派的3位領袖共同召開記者會；2020年3月，過去曾經是香港政府第二號人物的陳方安生與美國副總統彭斯在華盛頓會面；2020年5月，香港民主黨創黨元老李柱銘分別與美國國務卿蓬佩奧和眾議院長裴洛西同樣在華盛頓會面。如此頻繁的交流活動相當引人注目。由於中國加強控制香港，美國於是轉而反對建設連接至香港的海底電纜，成為接續華為事件之後另一個美中脫鉤（decoupling）事件。