香港國安法下的危機 日本是否該表示更強硬態度？

6月30日，香港在中國全人代強勢主導下引進國家安全維持法後，翌日立刻出現首名被逮捕者，引起歐美各國關注，許多國家元首更是出言批評。相較之下，中國的鄰國日本，則是對相關問題表示沉默。身為G7中唯一的東亞國家，日本的態度也至關重要，在持續表達「憂慮」的同時，日本是否需要更積極與強硬的說法？

日本民間聲援香港 香港版國家安全法，在6月30日正式被中國政府通過。日本官方對此表明「遺憾」之餘，日前逃犯條例修訂下引爆的反送中抗議滿一週年之際，日本民間也舉辦聲援香港的民主自由研討會。在6月9日當天於東京的眾議院會館發起紀念運動，包含香港民運人士周庭與區議員葉錦龍等則透過網路參加。會場不僅展示香港抗議者所戴的防毒面具外，還有催淚彈殼與抗議的旗幟等，現場還有日本攝影師所拍的香港抗議現場照片展示，並配合研討會解說，讓在場更多日本人理解香港民主運動碰到的困難。 香港社會也因國安法問題持續出現抗議，在場也有不少在日本就業的香港人，高舉旗幟與呼口號。一位30多歲在東京就職的張先生認為，中國政府聲稱國安法草案的「勾結境外勢力」，是很諷刺的說法。因為香港一堆高官及其家庭都有英國護照，或是澳大利亞、紐西蘭或加拿大的公民權，相較於更多在1997年香港回歸中國後才出生，只能拿香港籍的抗爭年輕人來說，這些官員們才是真正在「勾結境外勢力」的人。 另一位在東京唸書的27歲香港籍男子David則表示，香港從19世紀開港以來，一直就受到歐美等西方價值影響，他苦笑說：「如果說勾結境外勢力，或許150多年前就開始勾結了」。他認為香港150多年來，變成中西文化的融合之處，香港在保留中國傳統文化之餘，對於西方的民主自由，尊重人權等更是不能放棄的。他們一直以來的抗爭，只是希望中國官方做到基本的信守承諾。



北京加大對港力道 從5月底以來，環繞在導入香港國家安全法的議題，讓世界局勢持續緊張。中國全國人大常委在6月19日時，將已經列入議案審查的香港版國家安全法中做了若干修正。其中條文中的防範、制止和懲治「外國和境外勢力干預香港事務」的描述，被改為「勾結外國或者境外勢力」等，再度掀起不少討論。不少香港政府官員，包括律政司司長鄭若驊也都坦承，事先不知道中國中央會修正。 因為新型冠狀病毒肺炎疫情，中國政府直到5月底才推遲召開兩會，但是官方對於香港國家安全法推行的堅持與修改腳步快到令人難以想像。從2019年6月起爆發的香港反送中抗爭，至今仍舊沒有停歇的跡象，大大小小衝突不斷，可以遇見中國政府會對香港收管「一國兩制」的力道，只是不過短短一個多月國家安全法進度已出現大幅進展，未來很有可能迅速通過後實施。 很顯然，香港政府已經慢慢失去立法的正當性，由中央越俎代庖下，法律的解釋權力正在慢慢被拿走。甚至親中國的香港報紙「星島日報」更有報導稱，香港特首林鄭月娥先前赴北京跟中央的領導人們索取香港版國家安全法的草案時，居然遭到拒絕。中國政府看起來很希望透過目前新型冠狀病毒情勢混亂，各國持續封鎖國境之際，在香港一舉完成其推進國安法的政治目的。

