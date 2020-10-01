「獨家爆料才是我們的生存之道」（下）——訪《週刊文春》編輯局長新谷學

「以往週刊雜誌在新聞圈是最底層的存在。」《週刊文春》新谷學編輯局長說。不過，如今立場已經逆轉。《週刊文春》的獨家爆料，就連電視臺和報紙都爭相跟風報導。這個曾經站在最底層仰望傳媒界高峰的男人是如何實現這一逆襲的？

1964年生。1989年3月早稻田大學政治經濟系畢業，同年4月進入文藝春秋。曾在《Number》、《週刊文春》、月刊《文藝春秋》編輯部任職，2011年任紀實文學局第一部部長，2012年2月任《週刊文春》主編，並於6年後的2018年7月就任《週刊文春》編輯局長。著書有《〈週刊文春〉主編的工作術》（鑽石社）、《文春炮 獨家爆料是怎樣練成的？週刊文春編輯部編》（角川新書）

親身感受到風向轉變的NHK紅白製片人貪汙事件 週刊雜誌曾經是媒體資訊金字塔的最底層——。

現任《週刊文春》編輯局長新谷學回首當年，不禁感慨萬千。 新谷學1989年入職文藝春秋，初到《週刊文春》時，他才30歲。不知該如何尋找新聞線索的他，只能孜孜不倦地到奧姆真理教的南青山道場蹲守，跟各報社社會部的記者不停地交換名片。 「站在新聞圈鄙視鏈最頂端的是NHK，然後是大報社、電視臺的順序。我當時的工作就是去討好報社政治部、社會部、經濟部等部門的王牌記者。當時真的是厚著臉皮追著人家求指教，說自己什麼都不懂，還望前輩不吝賜教，等等。於是從他們那裡撿了不少漏，報了一些他們不能報的事件。」 新谷學第一次親身感受到風向轉變，是作為專題班記者曝光2001年紅白歌合戰製片人貪污事件的時候。 「製片人給無關的節目臺本作家匯款，然後取得回扣，就是這麼個醜聞。曝光對象是最強的NHK，需要實錘，所以就派了中村龍太郎記者（當時，現在自由撰稿人）蹲了近1個月的時間，終於把支付明細單要到了。」 「最終製片人被捕，各大報社和電視臺蜂擁而至，於是就變成了我和中村記者每天給前來打聽消息的記者們『上課』了：『OK，下一個是讀賣新聞，那麼現在有請每日新聞。』跟以往完全反過來了！——我當時真的感觸良深。」 只有手上拿著消息的一方才有主導權，才能掌握全域。新谷學堅信這才是他們的生存之道。 「紅白製片人貪汙事件最終發展成了拒交收視費運動，也逼上NHK進行改革。我覺得對社會多少帶來了些好的影響。」 「那之後我就跟手下的記者說：『我會替你們好好收屍的，放心大膽地去給我爆料吧！』不停地踢著他們的屁股，踹出去工作。《週刊文春》接連扔出2004年福田康夫官房長官未繳納·未投保國民年金問題和2003年大島理森農水大臣秘書涉嫌收受賄等政治家的重大爆料後，甚至開始有人稱新谷班為『殺手軍團』了。」

打造獨家爆料盈利模式 2012年4月新谷學就任總編，進一步強化了獨家爆料路線，不過，當了編輯局長之後，他的想法變了，認為「我的使命是創建一個靠獨家爆料來盈利的模式」。 「報導了渡部建（UN-JASH）出軌的那期雜誌印了50萬冊以上，還被一搶而空。但不可否認的是，從整體來看，雜誌紙媒銷量仍是一路下滑的。如果不能確保充足的預算，就只得被迫削減經費，這麼一來也無法吸引優秀人才，雜誌內容也會越來越沒意思，抗風險的能力也會削弱。數位化轉型已經成了最大的課題。」 找獨家爆料費時費力，成本和風險也隨之而來。為了不陷入惡性循環，必須打造出一個能夠確實靠「文春炮」掙到錢的良性循環。 「《週刊文春》是週四出（首都圈等地）。不過前一天會在網上做單篇文章的收費閱讀。渡部建的時候，1篇報導收費300日圓，賣出了4萬份以上，營收是1200萬日圓。」 「而且我們在網上出了2篇報導摘要，一共有8000萬左右的點閱量，假設30%能轉換成廣告收入的話，算下來就有2400萬日圓進賬。」 此外，對電視臺，新谷學定的素材使用費是1個節目每使用1次，文章是5萬日圓，視訊是10萬日圓。 「以前如果說電視臺要用我們的素材，我肯定會高興地雙手奉上：『請隨便用，算是幫我們做宣傳了。』但也分情況，比如，光BECKY問題，電視臺就做了1個小時的節目。觀眾光看電視節目吃瓜就吃撐了，就不會來買我們的雜誌了。」 「我就想，這個要是不按內容經濟的標準來收費顯然是不行的。就這樣到了現在，終於在紙質雜誌的營收外，又打造了一個可以產生巨額利潤的體系。這些利潤也都會投到新的調查採訪上去。」



引發連鎖爆料反應的「文春Leaks」 新谷學還告訴記者，由於《週刊文春》不斷拋出重磅大料，其資訊提供視窗「文春Leaks」收到的爆料投稿無論品質還是數量都有了飛速提升。 「當初在董事會上提議做『文春Leaks』的時候，我還遭到反對了呢。現在每天能收到幾十上百的爆料投稿，總編和專題班記者全都要過一遍，然後從中篩選出幾個，再分派給記者去採訪。比如持續化給付金相關的資訊，之後也陸續收到了不少投稿。」 「不過，總有人不相信我們的說法，『我們不買料』，我們首先會告訴投稿人這一點。雖然最終我們去實際採訪了，寫成報導發表出來後，還是會給謝禮，但這個謝禮跟稿費是同一個概念，價格也走的是行價。」 金錢遊戲是不會參與的。但即便如此，文春還會接連不斷地收到具有報導價值且可信度高的爆料投稿。 「河井克行、案里夫妻的問題，最早也是有人給文春Leaks投稿爆料的。爆料人開頭第一行是這麼寫的：『我最開始是想交給員警的，但中途我感覺可能會被壓下來，所以就決定發給文春了。』」 「『就算對手再強，也絕不瞻前顧後，敢為爆料人衝鋒陷陣。就算冒些風險，就算花費些金錢，也會幫爆料人曝光出來。』——我想這就是《週刊文春》的品牌形象，也是我們的勳章。」 放獨家大料→通過電視和網路等媒體擴散資訊→產生利潤→獲得信賴（成為恐懼對象）→收到更多爆料投稿。這種理想化的良性循環正逐漸形成，到了現在，說到獨家爆料，基本上已經是《週刊文春》一家獨大了。 「以前《週刊文春》即便出了獨家爆料，別家引用的時候要麼就是『據一本週刊雜誌稱』，更過分點的媒體，就乾脆連資訊來源都不提，直接來個『據悉』就完事了。」 「我當總編那時，都是直接給那邊媒體的負責人打電話，要求把我們雜誌的名稱給寫全了，這種抗議我做了很久。我們打天下靠的就是獨家爆料。希望他們對獨家爆料多一點尊重。經過一番努力，最近就連NHK、《讀賣新聞》轉述新聞時，都會加一句『據文春稱』了。」