冠狀病毒時代的習近平中國外交──對外戰略與國內政策的矛盾

由於新型冠狀病毒的感染擴散，世界情勢面臨重大變化之際，中國積極的外交戰略受到矚目。以口罩外交彰顯存在感，向日本和歐盟展現懷柔態勢；另一方面，其強硬態度的「戰狼外交」，卻讓中國和以美國為首的西方各國的關係產生裂縫。