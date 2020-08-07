日本統治時代 臺灣韓石泉醫師筆下的臺南大空襲

第二次世界大戰末期，美軍在臺灣各地進行猛烈空襲。至今殘留彈痕的建築物、碉堡、防空壕等也隨處可見。1945年3月1日，臺南市遭遇大規模空襲，經營韓內科醫院的韓石泉痛失愛女，建築物和所有財產一夕之間全毀，他家人連夜逃離戰火延燒的市街，疏散到郊外避難。筆者來到戰後在原地重建的醫院，訪問韓良誠院長有關當時的空襲記憶。臺灣民眾過去受到日本的殖民統治，飽嚐難以用筆墨或三言兩語道盡的辛酸，依然對日本和日本人投以溫煦的目光，身為日本人的筆者該如何回應呢？

至今仍保留多數空襲遺跡的臺南市 第二次世界大戰末，臺灣不斷受到美軍猛烈的無差別轟炸，造成多數平民百姓的慘烈犧牲。當時的空襲情況的激烈程度，可以從下面的照片窺見端倪。這是1945年5月11日從飛機上拍攝的嘉義車站前的風景，就連位於臺灣中部的地方都市，也被轟炸到幾近全毀的地步。

筆者居住在有臺灣古都之稱的臺南，至今依然保存了多數日本統治時期或清朝統治時期的建築物，並且加以活用。其中，也有不少地方留下了像這樣的「戰爭痕跡」。有名的是國立臺南大學（前臺南師範學校）採紅磚建築的校舍（有紅樓之稱）外牆等。校舎旁的說明寫著：因為當時日本軍隊在裡面貯放大量彈藥，所以被炸彈擊中時，引起了大爆炸。除了建築物以外，體育公園內展示的D51型蒸汽機關車，或是臺灣最古老的墓地－－南山公墓內的古墓上也有無數彈痕。此外，舊臺南縣知事官邸和臺南公園等各地，也留下不少防空壕遺跡。 筆者之前在臺南孔子廟附近經營日本蕎麥麵店「洞蕎麥」，令人驚訝的是庭院牆壁上也留有戰爭痕跡。狹窄巷弄旁的紅磚牆上，沿途可以看到無數大大小小的坑洞，房東告訴我，這些坑洞是美軍戰機的機槍掃射痕跡。



D51型蒸汽機關車的彈痕。體育公園（筆者拍攝）







1945年3月1日的大規模空襲 位在中西區民權路二段299號的韓內兒科診所是一棟具有古典風格的白色洋式建築。一樓的外觀由修剪整齊的榕樹綠葉包覆著，上面嵌著有點立體的綠色大愛心，讓來訪者感到安心。 不過，韓家與這棟建築有著難以忘懷的傷痛記憶。 1945年3月1日，根據張維斌《空襲福爾摩沙》（前衛出版）的記載，這一天在美國第5航空隊的指揮下，「B-24 解放者」式重型轟炸機25架在台南市區投彈500磅，之後16架的同轟炸機投下500磅燃燒彈，造成臺南市區有1073棟的民宅全燒或全壞。 根據韓石泉的描述，發生於1944年10月的臺灣近海航空戰過後，美軍掌握了臺灣的制空權，空襲成了家常便飯，但是台南在這一天之前，從不曾經歷過如此大規模的無差別轟炸，多數市民仍留在市區，沒有疏散避難，因而犧牲的平民百姓也不在少數。 這一天發布兩次的空襲警報，韓石泉在第二次警報時出發前往受動員徵召的和春醫院之後，炸彈直接擊中韓家的自宅兼醫院。家人和員工早一步進入防空壕避難，所以平安無事，但是身為女子救護隊一員的長女淑英在前往現場幫忙的途中生死未卜。三、四個小時之後，韓醫院被燃燒彈引起的火舌吞噬，化為灰燼。 當天傍晚，一家人穿著身上僅有的衣物疏散到郊外的本淵寮。遠離燃燒的市街地，走了一整晚的路。只剩下韓石泉還留在臺南市，繼續在黑暗與戰火中尋找女兒的下落，但是戰火無情，隔天早上發現躺在醫院旁的遺體。下半身在瓦礫堆中，而上半身被燒得焦黑，正值18歲的青春年華就此香消玉殞。 下圖是臺灣釘畫藝術家胡達華的作品。他是在聽聞韓良信的夫人韓李慧嫻講述疏散體驗之後，將此情景化為畫作，贈送給夫人。當時還是少女的李慧嫻也是在3月1日晚上，徒步走到郊外的大內庄避難，直到天亮才抵達，疏散地與韓家不同。用珠寶換來的牛車上載著纏足的祖母，「中途在樹下休息，回頭看，在黑暗籠罩的天空那端，看到被紅色火海包圍的臺南市街，內心悲痛不已。戰後，看到電影《亂世佳人》的其中一幕，幾乎是一模一樣的光景。」李慧嫻感慨地說道。



在炸彈落下處種植椰子樹 2020年6月，筆者拜訪了韓內兒科診所，韓良誠院長用他一貫的柔和笑容上前迎接。採中空設計的中庭種了一棵高聳的椰子樹，院長站在樹旁用流暢的日文說：「炸彈就是落在這裡，為了不讓記憶風化，後來種了這棵樹。」筆者之前已經多次造訪，但是第一次知道原來這棵樹有這樣的故事。 我接著詢問：「防空壕在哪裡呢？」院長往裡面走，在距離椰子樹約20公尺的地方，有座擺放著小型白馬雕刻的假山（庭園造景）。 「那個時候真的很不可思議，應該說是神明的旨意吧，平常懶得動的母親唯獨在這一天躲進防空壕，一關上門，就在那一瞬間落下的炸彈爆炸了。過了半小時還是一小時之後，去到外面，大家的臉都佈滿沙塵，只有鼻孔下面因為吸入煙霧而出現了兩條黑色的線。」 院長也告訴我發現胞姊淑英遺體的地方，在醫院裡面最角落處，現在種植著各種花草的寬闊庭園的一角，旁邊有池塘，還有一對美麗的鴛鴦在水面上悠游。這一天，院長分享了很多往事，其中他表情嚴肅，眼眶濕潤的說了這一段話： 「這場空襲，我最不能夠理解的是為什麼美國可以如此殘忍。破壞軍事設施是可以接受的，但是，為什麼在民眾手無寸鐵的住宅區投下炸彈？而且還是用燃燒彈轟炸，再怎麼想都覺得太超過了。」





韓良誠院長。位在父親恩師堀內次雄校長的銅像前（筆者拍攝）