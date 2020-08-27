今年夏天就用陽傘保持社交距離與防範中暑！

陽傘一直是烈日下防暑防曬的有效工具，在新型冠狀病毒疫情蔓延中，口罩已是不可不戴，中暑風險徒增的今夏，陽傘更受到人們的關注。而且，除了隔熱效果，陽傘打開後還自然而然地與他人形成了社交距離。有鑑於此，日本環境省積極推薦國民日常使用陽傘，要求學生帶傘上下學的中小學也愈來愈多，廠商還緊急展開兒童專用陽傘的研發，陽傘市場不斷擴大。