今年夏天就用陽傘保持社交距離與防範中暑！生活 社會 醫療健康
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
梅雨前的陽傘銷量，較去年上漲三成
電車或房間裡開著空調尚能忍受，但炎炎烈日之下戴口罩就痛苦難耐了。因為日本氣象廳預報進入8月後，日本全國面臨酷暑高溫，因而在梅雨結束前陽傘的銷量就不斷攀升。百貨商店等傘具專櫃處， 「撐陽傘，保持社交距離」的看板也格外引人注目。
「10年前，雨傘和陽傘的銷量比例還是7:3，但因為全球變暖和防紫外線等因素，對陽傘的需求不斷增加，現在已經是一半一半了，而且，陽傘的消費者也從中年女性群體擴大到了80、90年代出生的女性，最近甚至還成了女高中生們的新寵。另外，今年從五月前後的長假開始，社交媒體上用陽傘確保社交距離的話題引發關注，跟去年相比，銷量差不多提高了3成。」擁有日本國內最大傘具品牌「Wpc.」的World Party（大阪市）公司行銷總部部長角谷圭一朗回應。
「陽傘半徑大約50cm，想要不碰到別人，自然就得拉開1m左右的距離。如果雙方都撐陽傘的話，正好可以保持厚生勞動省建議的2m社交距離。」
角谷稱，賣得最好的還是具備遮擋紫外線、遮光、隔熱功能的晴雨兩用傘。給傘面加上防紫外線和遮光隔熱塗層後，面料本身的織眼也被填封了，因而還具備了防水效果。兩三千日圓的折疊傘賣得最好。
穹頂形狀、植物花紋最流行
另外，日本每年6月會舉辦一個名為「GINZA百傘會」的著名展銷會，已有半個多世紀歷史，而以「傘具銷售老字型大小」而聞名的百貨公司松屋銀座（東京都中央區），據說8000～15000日圓價位的品牌傘具也很走俏。
該百貨公司的陽傘櫃檯還有日本洋傘振興協議會認證的「傘具大師」服務，為消費者講解各種產品的性能、特點、正確的使用方法和護理方法。
「傘具大師」伊勢田京平則稱：「今年的設計，除了經典的荷葉邊之外，植物花紋、穹頂形狀也很受歡迎。陽傘面料的話，東麗研發的 『Summer Shield』進一步提高了遮光隔熱性能，很有人氣，另外，增加了2根傘骨的8根傘骨折疊傘，因強度得到了提升，也很受關注。」
隔熱效果達8度～11度
當體溫升高，體內的水和電解質紊亂，體溫調節功能失調的時候，人就會中暑。為了預防新型冠狀病毒而佩戴口罩，除了體內比平時更容易積蓄熱量不易散發外，口罩內因濕度上升，讓人不易感到口渴，這樣就無法及時發覺自己的脫水症狀了。那麼，陽傘在預防中暑方面具有哪些功效呢？
「日本洋傘振興協議會（JUPA）制定的標準中，對陽傘的隔熱性，不以『具體涼快幾度』來標識。因為隔熱效果會受外部溫度等環境因素影響，簡單地標示涼快幾度反而會誤導消費者。」World Party公司的角谷說。
不過，陽傘面料本身的隔熱性是可以用具體溫度來標示的，對此World Party公司用獨自的實驗方法進行了數值化處理。他們用燈泡來模擬35度的太陽光，將熱量照射到陽傘面料上，然後測量面料正下方5cm處的溫度，計算出溫度差。開始照射後，分別測出5分鐘、10分鐘、15分鐘後的溫度差，然後求出平均值，得出了能夠降溫8～11度的結果。
「附有『隔熱效果』標籤的陽傘，可以理解為它具有很高的隔熱性能。在此基礎上，再選擇具備1級遮光功能的陽傘，效果會更好。」角谷說。
1級遮光是JUPA制定的標準，指的是以日本工業標準（JIS標準）進行實驗，證明了遮光性能達到99.99%以上的材料。陽傘裡有些品牌會打出「完全遮光」、「遮光率100%」的噱頭，但這都不是JUPA的標準。本來陽傘傘面就是針線縫製的，很難保證完全遮光，所以有過分誇大之嫌。
撐陽傘的孩子和「陽傘男子」
日本環境省也推薦人們從中暑患者人數攀升的初夏開始，在夏季使用陽傘。
環境省稱，使用遮光率99%以上且具有隔熱效果的陽傘後，在30度的室外出汗量可以減少17%，具有將中暑預警降低1個等級的效果。（http://www.env.go.jp/press/106813.html）
愛知縣豐田市童子山小學從5月27日開始，實施了讓孩子們晴天撐陽傘上下學的做法，以防戴著帽子和口罩引起中暑。該小學的這一措施在社交媒體上引發熱議，各地中小學紛紛效仿。兵庫縣稻美町向5所町立小學的全體小學生（約1700人）出借陽傘，供學生們使用到8月末。今年夏天，新型冠狀病毒疫情擴大造成學校長時間臨時停課，為了把課時補回來，學校都縮短了暑假時間，說不定學生們打著陽傘上下學的做法會在全國推廣開來。
受此影響，World Party公司緊急開展了兒童用陽傘的研發。預定7月末上市銷售。這種傘是晴雨兩用型，男孩用為深藍色，女孩用為粉紅色。傘上還貼有反光條，以便於夜間安心使用。
而且，年輕男性中，使用陽傘者也在增加。松屋銀座的伊勢田說，大概2年前出現了『陽傘男子』的說法，在銀座一帶開始能看到撐著陽傘的男子，主要是外勤銷售人員。松屋5層的紳士雜貨櫃檯就有男用陽傘銷售，1層的女用傘櫃檯也增加了沒有刺繡、設計簡約的男女通用款陽傘的種類，以此滿足男性顧客的需求。
「陽傘文化」的發展，雖說是日本、中國等東亞文化圈所特有，但角谷表示：「近年來，泰國等東南亞富裕階層也開始使用陽傘了，如果收入水準再進一步提高的話，需求應該還會不斷擴大。」
回顧世界傘文化歷史，一般認為傘是從古希臘時期開始使用，當時就是用來遮擋陽光的，而現代雨傘據說是在18世紀20年代的英國誕生的。如今在歐美幾乎看不到撐陽傘的人了，不過新型冠狀病毒或許帶來商機，讓日本生產的高科技陽傘再度成為消費者關注的焦點也未嘗沒有可能。
標題圖片：撐陽傘能幫助我們保持適當的社交距離（World Party提供）