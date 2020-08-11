我的臺灣研究人生：在香港以筆名書寫「江南暗殺事件」

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

國民黨在臺灣的獨裁體制面臨轉機，可謂1984年載入史冊的「江南暗殺事件」。由於書寫領導人蔣經國的傳記，定居美國的華裔作家遭到臺灣特務機關派出的殺手殺害，導致美國聯邦調查局FBI展開偵查搜索的事件。筆者在香港任職時得知事件發生的消息，持續關注事件在臺灣和香港引起的後續發展。

中英聯合聲明發表不久後，正旅居香港 如前所述，我受到前輩的推薦，獲得日本駐香港總領事館聘為專門調查員，從1985年1月開始到隔年3月在香港任職。由於小兒子才1歲，所以連同家人前往香港，但回國之後，對於那段時間卻毫無記憶。幾年後，在用餐時談到香港的愉快回憶時，只有自己哭喪著臉說「我都不記得了」。這實在太可憐了，為了和大家共享香港記憶，因而前往香港進行4天3夜的觀光旅遊。那段歡樂回憶時常浮現心頭。 在香港任職期間，曾二度前往臺灣出差。翻開陳舊的護照，第1次的時間是從5月20日到27日，而第2次是從11月12日到19日。前者是為了採訪江南事件（後將詳述），該事件從前年秋天開始已經成為當時臺灣政局和臺美關係的焦點；而後者的目的則是為了採訪臺灣的地方選舉（當年11月16日舉行投票）。 這次開始想要分3次書寫任職香港期間關於臺灣研究的回憶，也會簡短觸及香港的種種。前往香港赴任之際，前年12月19日中英對於香港地位的協商剛成形，正是共同發表聯合聲明過後不久。聲明的主要內容為包含香港島、九龍、新界將在1997年7月1日共同回歸中國，中國承認香港的「高度自治」，採「一國兩制」，承諾50年不變，直到2047年。當時我便是來到了剛進入回歸中國過渡期的香港。 由於進入過渡期，遙望著香港即將回歸中國，英國當局積極地拓展香港居民的政治參與，設置區議會及推動普選，因應如此情勢，香港也開始出現幾個民間團體。雖然當時我並無著手進行香港研究的打算，但受到同時期臺灣的「草根民主」之動向所吸引，因此也曾會見那些團體的相關人士進行採訪。 旅居香港大約1年3個月的時間，結束後回到日本，剛好因為在香港待了一段時間，便獲邀在大學前輩的午餐聚會上，簡單地分享自己的香港經驗。其實幾乎已經記不得當時到底說了什麼具體內容，不過唯一記得的是，我的一個論點在席上受到「斥責」。當時我提到，從中國的態度來看，香港民主化的展望不明朗，最後認為所謂的香港回歸，不過是殖民統治者由倫敦換成北京罷了。我受到的「斥責」便是因此而來。 「斥責」所持的論點說到底非常理所當然。所謂的①「一國兩制」、「五十年不變」的承諾，由於中國本身經濟發展需仰賴香港發揮的機能，因此可以信任；②香港人追求經濟發展，並不關心政治，因此民主化云云只是英國即將被逐出香港所做的表面功夫。這些都是當時相關專家之間的主流見解。中國共產黨不願香港的政治民主化，從這個理所當然的事實來看，我說「只不過是統治者換人罷了」或許有些太過。但從那之後經過30多年，無論是①或②都已經完全改變。看起來堅定不移的事物瞬時徹底改變。現在香港雖然有人極度渴望追求自由和民主，但共產黨不願民主化這個「理所當然的事實」已成為一道銅牆鐵壁，阻擋在他們面前，就如同美中「新冷戰」已確實展開一般。 但回顧過往，當時香港尚未進入事物大幅轉變的時代，反而是臺灣正逢時代巨變。我便在這個距離臺灣飛航時間1個小時、進入過渡時期的英國殖民地，觀察臺灣的種種變化。無論臺灣還是30多年後的香港，變化的關鍵都在於「民主」。

學會「臺灣新聞的閱讀法」 為了「進入臺灣政治的狀況」，有「3個要點」，其中的「與人會面」和「現場觀察選舉」這兩點，直至1983年底總算得以實踐，剩下的就是「閱讀並讀懂關於臺灣政治的新聞」。對於「閱讀新聞」時，例如為何此人言行會登上新聞版面？每天的新聞報導不一定會記載相關脈絡，所以在某種程度上必須理解為何那個人的名字和相關人士的名字會出現在報導之中。 現在理所當然地可以透過網路閱讀全世界的新聞報導，或許讓人無法置信，我當時雖然已經開始發表例如觀察記事和研究筆記之類的文章，但沒有經常閱讀臺灣當地的報紙，最大的理由是在東京購買臺灣報紙所費不貲。我平時悉心閱讀各類雜誌，當有機會造訪臺灣時，便死命地廣泛閱讀各大報章雜誌。 不過當我來到香港總領事館時，發現無論是英文報紙還是華文報紙，領事館訂購了各種當地報紙和《中國時報》、《聯合報》、《自立晚報》三大報，我記得應該也有《臺灣時報》，因此可以自由地剪報搜集資料。臺灣報紙都是下午送到，當然Asian Wall Street Journal、Washington Post等英文報紙和Time，Newsweek，以及香港當地的Far Eastern Economic Review週刊也都可以自由閱覽。 而前往香港赴任之際，這些新聞報章雜誌正大量刊登江南事件的相關報導。當時專門研究員的工作可以說是在辦公室研讀這些新聞雜誌。對我而言，江南事件即為實踐「閱讀新聞」最好的自我訓練題材。如同前述，大量閱讀新聞並與香港人和臺灣人會面談話，此外，也在午餐時傾聽領事館內中國通的談話，受益於其深厚的研究底蘊。 江南事件 江南是人名，是美籍華人Henry Liu（中文名為劉宜良，生於中國江蘇省，事件發生時52歲）所使用的一個筆名。1984年10月15日，他在位於舊金山郊外的自家受到3發槍擊，遭暗殺身亡。他從前一年開始以江南的筆名在美國華文報紙上連載〈蔣經國傳〉，遭殺害前一個月才剛出版單行本。當時立刻傳出這是牽涉到該書出版的政治暗殺事件。雖然已記不得確切日期，但我也在相當早的時間點就拿到這本書閱讀，並不認為書中內容會引來殺身之禍。閱讀事件發生後的相關資訊得知，暗殺劉宜良的原因與其說是因為《蔣經國傳》，更大的原因在於要阻止他接著要撰寫的《吳國禎傳》。吳國禎（1903～1984年）是國民黨敗逃臺灣初期擔任臺灣省政府主席的親美派政治人物，也是蔣經國的政敵，似乎遭掌控政治警察的蔣經國壓迫而被迫出國，約在1950年代中期流亡美國。劉宜良與吳國禎曾有交集。吳國禎晚年接近中國共產黨政權，長久以來都未曾公開談論對蔣經國不利之事，但臺灣情報系統懷疑他即將透過劉宜良公諸於世。 美國聯邦調查局FBI即刻展開調查，不久便公布事件為來自臺灣的陳啟禮等3名臺灣「黑社會」（地痞流氓組織）的「竹聯幫」幹部所為，其中2名嫌犯回到臺灣，遭政府以「掃黑」（取締流氓的一清專案）之名逮捕，而當年12月5日的紐約時報（New York Times）則刊載了蔣經國次子蔣孝武（1945-1991年）涉嫌在該事件背後教唆指使的報導。陳啟禮擔心完成任務後自己遭人暗中滅口，因此曾在美國同幫人處留下說明犯案經過的自白錄音帶，FBI在1985年的新年後不久便拿到該錄音帶，而幾乎在同一時間，蔣經國下令逮捕指示進行暗殺行動的國防部情報局長汪希苓等3 名幹部，並送交軍事法庭審判。 我前往香港赴任的時間點，剛好是美國聯邦調查局、臺北的國民黨當局以及亟欲自保的竹聯幫之間的三方拉扯，因相關人士的逮捕而邁向決定性時刻之際。其後，國民黨當局提供香港雜誌《九十年代》劉宜良撰寫的情報通信「江南七函」，暗示劉宜良是提供臺灣、中國以及美國FBI情報的三面間諜，以反擊輿論壓力。另一方面，美國議會決議在1982年武器輸出法修正條例（賦予美國總統權限停止輸出武器至以相同模式迫害美國公民的國家）之中，針對臺灣的適用資格召開公聽會，國民黨當局最後意識到美國和輿論的壓力，完全公開汪希苓等人的軍事審判，將下令暗殺定為個人行為判刑，讓事件盡快落幕。美國議會雖然在眾議院外交委員會中召開公聽會，卻未能作出最終決議適用前述的修正案條例。江南事件便在如此狀況之下，於1985年4月間逐漸沉寂下來。