在臺灣扎根的日本人系列：「塞翁失馬，焉知非福」編輯・文字工作者 二瓶里美

經歷過商社及語言教材出版社的工作，2014年就任《美好台灣》的總編輯，針對日本人遊客與在臺日本人的觀光美食購物等廣泛資訊的情報誌。2018年該刊物停刊後，轉職到臺灣當地的外語教材出版社，秉著在臺灣學到的試行錯誤精神，用「塞翁失馬，焉知非福」的態度過日子。

出生福島縣，於橫濱市長大。從櫻美林大學畢業後，任職商社，後赴上海外語大學，天津外語大學留學共一年半。回日本後，進入語言教材專門出版社ARUKU上班。2005年~2013年間擔任《中國語Journal》的編輯。2014年移居臺北，擔任臺灣的日語月刊《美好台灣》總編輯。現在除了是臺灣的出版社編輯以外，也是臺灣出身的藝人垠凌的經紀人。2020年5月與張克柔共同完成出版《日本人想知道的臺灣人的理所當然 臺灣華語導讀》(暫譯，三修社)

在中國留學時受到中國學生的學習態度所衝擊 二瓶里美出生於福島縣磐城市。幼兒時期於橫濱成長，暑假一定會去福島縣白河市的媽媽娘家或阿姨家。她很喜歡田間的蛙叫聲或是林間小神社的蟬鳴、祭典時的音樂，最喜歡的是外公外婆阿姨姨丈的福島方言。從那時起二瓶對語言的興趣就已經被培養起來了。 在大學時，二瓶專攻中文．中國文學。畢業旅行時順便到北京語言學院(現今的北京語言大學) 短期留學幾個星期。她感到非常適應當地的生活。站在從賣鐵罐烤番薯的「胡同」小路裡仰望高聳的商業大廈，對於此都市與鄉鎮、現代與傳統混合併存發展的中國印象深刻。 二瓶畢業後在商社工作了4年。在這期間也依然對語言有著高度的關切。工作滿四年後她決定在1997年的夏天，去上海外語大學留學。雖然在上海生活很快樂，但是校園內都是日本留學生，街角則是交織著上海話。她覺得上海的環境並不適合學習中文的標準話「普通話」。1年後她轉去了比較接近北京，日本人比較少的天津外語學院(現今的天津外語大學)。 二瓶在天津留學時，特意與日本留學生保持距離，努力跟日文系的中國學生做「語言交換」(互相教導自己的母語)。二瓶在當時，受到中國學生學習日語的熱忱跟態度所衝擊。 「我知道在大學4年間要能夠高度的了解外文需要多少的努力。我看到那些住在沒有隱私的大通鋪宿舍裡的學生，早上連在校園行走時都珍惜時間背誦教科書裡的字句。對他們如同二宮金次郎的樣子佩服的五體投地。」 感覺到自身的中文程度已經成熟的二瓶，曾經想過就留在中國找工作。但遭到雙親的反對，結果在1999年年初返日，於東京就職並就讀翻譯專門學校。



開啟編輯生涯。並擔任藝人垠凌的經紀人 2000年時語言學習教材專業出版的Aruku出版社開始發行《中文Journal》，在中文學習圈裡引起很大的話題。身為其中一名讀者的二瓶在2年後得知Aruku出版社在募集客服部的職員後，隨即應聘並錄取。雖然進入公司後一開始並不是在編輯部工作，但是能進入使用中文的業界讓二瓶很開心。她曾經跟同事透漏希望能用中文工作，後來如願於2005年移動到《中文Journal》的編輯部。 「中文Journal的歷代總編輯都是我的恩師。從古市真人先生那裡得到機會，受到海老澤久先生的栽培，讓我能夠變成自己心目中的編輯的樣子。另外還從服部浩之先生那邊學到要用廣大的視野捕捉事物。」

《中文Journal》 二瓶曾經擔任電影評論、料理、娛樂界的報導編輯，也曾負責安排名人的採訪準備。她在職涯第一次採訪時，遇到了困難，因為採訪對象突然更改日期，原本安排的中文母語的採訪者無法配合，只能親自上陣用中文做採訪。雖然工作上有時會遇到困難，但當時因為臺灣的偶像劇跟偶像都想乘著「華流」的勢力躍進，工作都還算順遂。 「雖然一開始我很著重用自己的方式做編輯，但是到了採訪現場總會被打亂改變。每次我總會被採訪對象的魅力給吸引，變成對方的粉絲。」 採訪的對象之一是當時隸屬哈士路職業摔角團隊的垠凌(當時的藝名是Yinling of Joytoy)。二瓶對於親切又穩重地介紹自己的垠凌很有好感，也結下了緣分。從2007年開始，《中文Journal》開始連載由二瓶編輯的以垠凌為主軸的臺灣資訊。2011年垠凌回臺灣後，倆人依舊保持聯絡。2015年開始，二瓶正式成為垠凌的經紀人，垠凌與日本有關的計畫都由她作為窗口負責溝通。

曾經盛極一時的《中文Journal》在2013年春天停刊了。隨後，二瓶被轉到書店營業部，支援出版社的書籍販賣。