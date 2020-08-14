在臺灣扎根的日本人系列：「塞翁失馬，焉知非福」編輯・文字工作者 二瓶里美

在臺灣扎根的日本人系列：「塞翁失馬，焉知非福」編輯・文字工作者 二瓶里美生活 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在中國留學時受到中國學生的學習態度所衝擊
二瓶里美出生於福島縣磐城市。幼兒時期於橫濱成長，暑假一定會去福島縣白河市的媽媽娘家或阿姨家。她很喜歡田間的蛙叫聲或是林間小神社的蟬鳴、祭典時的音樂，最喜歡的是外公外婆阿姨姨丈的福島方言。從那時起二瓶對語言的興趣就已經被培養起來了。
在大學時，二瓶專攻中文．中國文學。畢業旅行時順便到北京語言學院(現今的北京語言大學) 短期留學幾個星期。她感到非常適應當地的生活。站在從賣鐵罐烤番薯的「胡同」小路裡仰望高聳的商業大廈，對於此都市與鄉鎮、現代與傳統混合併存發展的中國印象深刻。
二瓶畢業後在商社工作了4年。在這期間也依然對語言有著高度的關切。工作滿四年後她決定在1997年的夏天，去上海外語大學留學。雖然在上海生活很快樂，但是校園內都是日本留學生，街角則是交織著上海話。她覺得上海的環境並不適合學習中文的標準話「普通話」。1年後她轉去了比較接近北京，日本人比較少的天津外語學院(現今的天津外語大學)。
二瓶在天津留學時，特意與日本留學生保持距離，努力跟日文系的中國學生做「語言交換」(互相教導自己的母語)。二瓶在當時，受到中國學生學習日語的熱忱跟態度所衝擊。
「我知道在大學4年間要能夠高度的了解外文需要多少的努力。我看到那些住在沒有隱私的大通鋪宿舍裡的學生，早上連在校園行走時都珍惜時間背誦教科書裡的字句。對他們如同二宮金次郎的樣子佩服的五體投地。」
感覺到自身的中文程度已經成熟的二瓶，曾經想過就留在中國找工作。但遭到雙親的反對，結果在1999年年初返日，於東京就職並就讀翻譯專門學校。
開啟編輯生涯。並擔任藝人垠凌的經紀人
2000年時語言學習教材專業出版的Aruku出版社開始發行《中文Journal》，在中文學習圈裡引起很大的話題。身為其中一名讀者的二瓶在2年後得知Aruku出版社在募集客服部的職員後，隨即應聘並錄取。雖然進入公司後一開始並不是在編輯部工作，但是能進入使用中文的業界讓二瓶很開心。她曾經跟同事透漏希望能用中文工作，後來如願於2005年移動到《中文Journal》的編輯部。
「中文Journal的歷代總編輯都是我的恩師。從古市真人先生那裡得到機會，受到海老澤久先生的栽培，讓我能夠變成自己心目中的編輯的樣子。另外還從服部浩之先生那邊學到要用廣大的視野捕捉事物。」
二瓶曾經擔任電影評論、料理、娛樂界的報導編輯，也曾負責安排名人的採訪準備。她在職涯第一次採訪時，遇到了困難，因為採訪對象突然更改日期，原本安排的中文母語的採訪者無法配合，只能親自上陣用中文做採訪。雖然工作上有時會遇到困難，但當時因為臺灣的偶像劇跟偶像都想乘著「華流」的勢力躍進，工作都還算順遂。
「雖然一開始我很著重用自己的方式做編輯，但是到了採訪現場總會被打亂改變。每次我總會被採訪對象的魅力給吸引，變成對方的粉絲。」
採訪的對象之一是當時隸屬哈士路職業摔角團隊的垠凌(當時的藝名是Yinling of Joytoy)。二瓶對於親切又穩重地介紹自己的垠凌很有好感，也結下了緣分。從2007年開始，《中文Journal》開始連載由二瓶編輯的以垠凌為主軸的臺灣資訊。2011年垠凌回臺灣後，倆人依舊保持聯絡。2015年開始，二瓶正式成為垠凌的經紀人，垠凌與日本有關的計畫都由她作為窗口負責溝通。
曾經盛極一時的《中文Journal》在2013年春天停刊了。隨後，二瓶被轉到書店營業部，支援出版社的書籍販賣。
渡航臺灣，擔任雜誌總編輯
隔年《中文Journal》撰寫者的友人帶給二瓶臺灣的日語月刊《美好台灣》在找總編輯的消息。二瓶馬上送出了履歷，隔週《美好台灣》的老闆親自飛到日本來面試她，順利的談成了總編輯的工作。在2014年7月，二瓶再次前往海外。
「以前出差到過臺灣好幾次，覺得臺灣好親切。而且我喜歡臺灣喜歡到以後想在這裡養老的程度，所以對於來臺灣工作一點抗拒都沒有。」
臺灣的編輯團隊有些不一樣的習慣曾讓二瓶有點困擾，但是她「入境隨俗」也慢慢適應了。當時她接受老闆的提議，多加觀光訊息，做出不論男女老少都能隨心閱讀的雜誌。並在版面設計跟文章內容有所創新，二瓶發揮了她對雜誌改革的手腕。一切看起來一帆風順。
二瓶回憶道，作為主要讀者層的日本外派人員的減少，加上紙本媒體漸漸轉向網路媒體，另外還有免費雜誌本身就有營運的困難度，種種因素讓《美好台灣》於2018年4月發行後就停刊了。(後來經營管理者替換，於2020年4月復刊)。
「當時我們也許有為了減少經費而打破慣例將辦公室廢除的選擇。雖然知道如果照我的想法實行的話，也未必能避開停刊的命運，但是現在回想起來還是覺得當時應該還有很多可以做的事情。我覺得經營團隊的停刊判斷是妥當的，他們真的做的很好很棒，讓我對經營團隊及同事非常感謝。」
在那之後，二瓶接受了臺灣當地外語教材出版社的編輯工作邀約。「當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗」貼切的說明了她的際遇。2020年5月，與臺灣翻譯口譯名人張克柔共同撰寫《日本人想知道的臺灣人的理所當然 臺灣華語導讀》，由三修社出版社發行。書中以日本人與臺灣人的對話為主軸，解說臺灣的歷史文化及生活習慣，並附上日語跟中文對譯，是非常實用的書籍跟教科書。從這本很有特色的書裡還能不時看到二瓶身為總編輯的經驗和視角 。
擔憂對執筆資訊的敬意越來越少
另一方面，二瓶是如何看待被倡導要減少紙張消費的出版社的未來呢？
「紙本的優點就是不需要閱覽器。擁有紙本的話可以拿到作者的簽名、也可以隨意翻到想看的頁數。紙本應該不會全數消失吧。不過，取消印刷步驟可以降低人力或是物資成本，出版數位化會加速進行。數位化能夠將資訊切割的非常細小，消費者像是整理『note』一樣，能購買自己需要的資訊，對於消費者而言優點很多的。」
現在市場設定，數位媒體比紙本媒體還能壓低價格，消費者在購買時會面臨二擇一的問題。二瓶認為，若是去實體店鋪購買，在購買紙本時加上少許的費用同時可以得到數位連結的話，讀者可分開使用紙本跟數位刊物，兩者應該可以共存下去。不過，她也提出警訊，免費的資訊充斥雖然帶來便利性，也大幅降低了讀者對執筆資訊的敬意。」
「對於擁有專業性跟日積月累的實力所創作出來的刊物，應該要以對等的金額及形式還原至執筆者跟出版社，以表示敬意。」
以提供外借為目的的圖書館或是租書店，是否一開始就按出借的次數支付使用費給出版方，抑或一開始就設定高額的購入價等等，提倡制訂保護出版方與實體書店的制度。由此可看出二瓶對出版刊物的深切之愛。在訪問的最後，詢問她的座右銘。
「來臺灣後，學到了嘗試錯誤的精神。因《中文Journal》停刊轉移到其他部門，在那裡學到了出版業界整體的流通。而在《美好台灣》停刊後找到的新工作不需要加班，自由接案的案件增加，養成了運動的習慣，健康狀況也有了大幅改善。」
最後，二瓶說不管發生什麼事情，都不要太沮喪，不傲慢，淡定地過生活，並將自己至今的人生經歷以「塞翁失馬，焉知非福」作結。
標題圖片：二瓶里美（二瓶里美提供）