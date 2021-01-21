僅憑一己之力編寫私家百科事典的一位男子的軌跡：記錄幕末日本東西文化差異的《守貞漫稿》（1）

江戶的流行趨勢是「洗完頭髮挽個兵庫髻」。把頭髮梳攏到後面，然後在頭頂上做出一個扇形髮髻，用簪子別住。而關西女孩喜歡的則是挽成雙髻，插上笄，再將剩下的頭髮盤起來的「雙輪髻」。圖文並茂對東西日本的人氣髮型展開詳盡介紹——有人早在現代時尚雜誌誕生的200年前就已經這麼做了。這個人就是喜多川守貞，其著作名為《守貞漫稿》。

不止流行髮型。守貞對關東關西的和服潮流、民房樣式、消防瞭望台、人氣戲劇、勾闌瓦肆等各種事物都進行了比較。與如今東京與新大阪之間乘坐希望號僅需兩個半小時，互聯網上更是什麼資訊都能搜索到的時代不同，19世紀的江戶與京阪（京都和大阪）相距甚遠，人員往來並非易事，地方特色也就比現在更為鮮明。守貞耗時27年完成了這部巨作，海量的插畫和文字讓當時的庶民生活躍然紙上，鮮活地重現在我們眼前。





發現於淺草舊書店的近世民俗史的珍貴文獻

「余，文化七年庚午六月生於浪華。天保十一年九月來到東武。時年三十有一。閒居深川，患渾噩度日，欲著書一部，遂對幾執筆。此書專錄民間雜事以傳諸子孫。但求講述古今風俗，望不失其質樸。」

《守貞漫稿》開篇始於這樣一段文字。

說的是1840年，31歲的守貞離開大阪（大阪的舊稱——譯注），來到江戶。在深川安頓下來後，每天埋頭讀詩經，忽然一天覺得這樣的日子過得太空虛，於是心念一動，決定寫本書。主題就寫民間雜事。

當時，刊登雜事的書籍叫「類書」。現在則叫做百科事典。到1867年的27年間，他完成了卷之一到三十和後集卷一到五（補遺），共計35卷的宏篇巨著。可惜無論是當時的統治者幕府，還是知識份子和大眾，連這部巨著的存在都毫不知情。直到日本開始走向近代國家道路的1901年，淺草的一家舊書店在書庫中發現了淹沒已久的作者親撰的《守貞漫稿》，這才將它賣給了帝國圖書館（現在的國會圖書館）。

價格為80日元。當時1日元相當於現在的2萬日元左右，所以一共約160萬日元。全35卷中，缺失了卷二和卷七，至今仍不知所蹤。

據說歷史學家幸田成友（作家幸田露伴的弟弟）在看了帝國圖書館收藏的《守貞漫稿》後，大贊其為「稀世之書」。也受此影響，1908年國學院大學以《類聚近世風俗志》為書名重新出版了該書。即便到了現代，也有岩波文庫版的《近世風俗志 守貞漫稿》（全5卷）、《守貞漫稿圖版集成》（雄山閣）等版本接連再版，所以現在它已成了公認的記錄日本近世民俗的寶貴資料。