「我想讓《小島大歌》被日本觀眾看見的理由」

筆者身為台灣新銳電影製作人，在沖繩縣成立電影公司，並決定引入「小島大歌」電影的版權。從台灣到南洋諸島等南方島嶼廣泛的音樂共通性，給予「歌之徑」之名，拍攝出一部從台灣散播到各地音樂之路靈感，充滿野心的紀錄片，8月1日起在日本上映。

影片中來自索羅門群島的歌手Charles Maimarosia說「我想這是5000年來，第一次同個DNA的後代子孫，結合在一起，做同一件事情。」我想DNA這個詞確實可說明這部影片，非敘事而以「songline」（歌之徑）串起的特殊敘事路線，是一種試圖以音樂喚起身體、非言語的躍動，建立起的「音樂影像體驗」。與其說是電影，更不如說是一種介於身體劇場與音樂表演之間的體驗——而我們以電影院為場所，展映這樣的感官聽覺。

對台灣人而言，作為「南島民族」的起源地之驕傲是能寫在教科書裡的（究竟起點為何的考古學爭論，不在此討論），確實在新聞中曾看過許多南島語族島國之間的「重逢感動」：紐西蘭的毛利族千里迢迢來到台灣的阿美族村莊，找到其文化根源；又或者透過基因採集與語言學研究，看見南島民族數千年來龐大的遷移路徑。大概生長於小島上的人民，對於在千里之外的「外國」，能找到與自己有著相似特徵的證據（無論是語言或者文化等），都足以讓人感到世間萬物與時間演化的奧妙吧。



音樂紀錄片『小島大歌』（版權：Small Island Big Song）



維持少數民族文化、世代與世代間用傳統樂器與母語歌唱要持續。（版權：Small Island Big Song）

這部影片中，與學界的方式相反，透過當代的最真實的人與聲音，尋找人與人的共同性，這部片確實提供了一種嶄新的思考方式。透過傳統樂器與母語歌唱，如這些少數民族為保存文化而代代傳唱的歌謠，跨越了當今世界對地圖與國族的想像，回到了那樣以海與星當作指標、海上民族漫長航行中的傳承與標的，一首首超越文字、而更像是身體語感的默契。

來自澳洲的世界音樂製作人Tim Cole與台灣的陳玟臻，用這樣樸素的腳踏實行的方式，採集出了這條跨越了十六個島國的海上路徑「songline」。音樂可以被傳唱、改唱、重唱與合唱。對於原住民歌謠那些聽不懂卻勾起遠古情懷的觸動，總是可想見其土地、星空、與獨特的世界觀。而這部片（又或者「Small Island Big Song」整個龐大的計畫：包含專輯、世界演唱會巡迴表演、本紀錄片發行等），其本身就像是一艘載滿了來自南島與海洋的吟唱詩人，透過其旅途與各種形式的合唱與演奏，持續壯大、在世界各地航行。

我在2019年上半年，在台灣的一個紀錄片的提案會中，看見這部片的提案與片花，深為驚豔。來自非電影與紀錄片業界的這對創作者夫妻，用自己的毅力與極少的條件，為我們呈現出一個色彩繽紛、從未見過的遠古的世界觀。這部片除了有豐富的音樂之旅，也有對於世界全球暖化下環境保護的思考。之後我們花了許多時間，讓這部片順利在日本上映。



台灣原住民、被認為跟南太平洋民族有不少共通點。（版權：Small Island Big Song）



忘卻語言與國籍、享受純粹的節奏、彷彿能更認識彼此。（版權：Small Island Big Song）

台灣是一個小島，狹隘的「島的領域」的想像，侷限了我們對於人與人、民族與民族的想像。而日本是一個如此大的島國，更是難以意識到島與其周圍龐大的「海洋」的關係。《小島大歌》一方面像是在驗證透過文化，擁有同一文化根源的人們可以透過身體律動與音樂合奏，在數千年後奇異地串連起來；但另一方面，也是在印證如今世界版圖概念下的「非我族類」，可以忘記語言與國族的隔閡，享受純粹的律動、認識彼此。拋棄了「陸地」與「國家」的思維，才能看見這部片立基於海洋的世界觀——這部片在宣傳詞中所提到的「走遍16個島國」，其實一點也不是那麼重要了吧。

「民族」、「國籍」、「身體」、「性別」，這些定義出人與人的差異與共通點的標籤與類別，既是重要的一個人的根源，也是一種政治性的表現。這部片以「南島民族」的標籤出發，尋找遺留在其文化根源的音樂共通性，最終卻以合奏一曲的方式，「驗證」了其文化的共通性與不同所在。

台灣原住民（官方認定16族），每一族有其截然不同的文化與母語；我也聽說沖繩各島的方言原本相差甚遠、互相不可溝通。然而，社會認知將之歸類於同一個標籤下，逐漸形成、演化成了一個「文化共同體」。這是一部以數千年前存在的「南島民族」串起影片基本設定的音樂電影，但其對於「我們是誰？」、「我們來自於哪裡？」這樣對於當今世界國族版圖概念的根本提問，希望每位觀眾看完都能有自己的思考與想法——這也是我想讓日本觀眾觀賞這部片的唯一理由。

＊本作於2020年8月1日在日本上映。詳情請見官方網站

標題圖片：電影『小島大歌』、尋訪玻里尼西亞到馬達加斯加之間的少數民族。（版權：Small Island Big Song）