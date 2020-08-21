台灣日語世代的聚會──友愛會：希望「在台灣保存美麗正確日語」人們的心聲

台灣至今仍有一群人被稱為「日語世代」，在日常生活裡普遍使用或經常使用日語。台灣在1895年（明治28年）到1945年（昭和20年）的半世紀內受到日本統治，「日語世代」便是指這些日治時期在台灣出生、接受日語教育的人。

每月第三個週六，「友愛會」在台北市內舉辦，這是一場日語學習集會，參加者多為八、九十歲的老人，他們邀請在台灣生活的日本人當講師，朗讀日文的詩歌或散文，思考諺語或四字成語的意思，甚至學習最近的年輕族群用語。

友愛會設立的歷史

友愛會前身為「友愛日語俱樂部」，成立於1992年10月20日，由1926年出生的陳絢暉（已逝）擔任會長，7名日語世代人士為發起人。

該俱樂部過去發行的會刊《杜鵑花》創刊號（1993年2月13日發行）上刊登的〈友愛日語俱樂部創立辭〉一文，介紹了該會成立的背景，也記錄了日語世代的擔憂：「能正確理解日本語文，並適當進行溝通的人才日益減少。」

1945年（昭和20年）日本戰敗，台灣受到新的外來政權，中華民國及國民黨政府的管轄。在國民黨政權的統治下，台灣以往的國語（也就是日語）被現在的「國語」取代，人們不只被迫學習新的國語，原本的日語也被國民黨政府視為「敵方語言」而遭到限制，就連台灣本土的語言台語，也不被允許在公共場合使用，這樣的壓力蔓延至整個社會。另外，1949年至1987年的38年間，台灣處於戒嚴時期，雖然社會壓力的程度隨著時代不同而有所變化，但基本上台灣人的人權與言論自由是受到壓抑的，集會結社長期以來也遭到禁止。

解嚴之前，陳絢暉等人便已常在咖啡館舉辦私下餐會或同好會等一類聚會，但友愛日語俱樂部卻必須等到1992年才能正式成立，這與台灣的戰後史自然是息息相關。

日本統治時代終結，國民黨政府推行國語普及，日語也漸漸在台灣銷聲匿跡，曾接受以往日語教育的陳絢暉等日語世代，便是在這樣的時代背景下哀嘆著日語日益混雜亂用，為了「在台灣保存美麗而正確的日語」而創立了學習會。1999年，前述會刊《杜鵑花》改名《友愛》，組織名稱也改為現在的友愛會。



