應付新型冠狀病毒：東京台場備妥大型療養空間

一間用在新型冠狀病毒疫情再次發生擴散之際，緊急接收輕症和無症狀患者的設施，在東京台場地區落成，該設施名為「日本財團災害危機支援中心」，由身障人士專用體育館「日本財團Para Arena」和船舶科學館停車場改造而成，臨時板房內共配備了250張床。

比飯店更舒適的住宿休養設施 各個房間內都配有電視、冰箱、微波爐和洗衣機。日本財團災害對策事業小組的樋口裕司組長表示，「在自己房間洗衣服和毛巾，也有助於防止疫情擴散」。 14幢臨時隔間房每幢各有10個房間，總共140戶，其中10個房間配有兩張床，適用於夫婦或父母和孩子同時感染的情況。還有1幢無障礙隔間房，其中的浴室和衛生間內裝有扶手。

「只要打開門就能走到室外」——這是與飯店式住宿設施最大的不同。雖然嚴禁擅自外出，但樋口先生表示，「只要分時、分區域，無症狀感染者完全可以在空地的草坪等場所散步」，這樣可以減輕兩周觀察期的精神壓力。聽說有人因為無處寄養寵物而拒絕住宿休養，但在這個設施裡，或許可以攜帶寵物。（實際運營方法由東京都政府決定）



