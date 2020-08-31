應付新型冠狀病毒：東京台場備妥大型療養空間

應付新型冠狀病毒：東京台場備妥大型療養空間醫療健康 防災 東京2020
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8月底前，東京都內新型冠狀病毒感染者，已經超過兩萬人。日本財團也建置了災害危機支援中心（品川區東八潮），隨時面對危機挑戰。
該設施由日本財團（港區赤阪）出資建設，旨在避免因病床不足而引發醫療崩潰。位於船舶科學館空地內的日本財團Para Arena放置100張床，停車場的140個單人臨時組合屋共放置150張床，將接收前來住宿休養的無症狀和輕症患者。按照規劃，如果疫情進一步擴散，可以進一步增設病床至上限600張。用於醫生和護士休息待命的600平方公尺大型帳篷還可以用作搬運物資等活動的工作區。
該設施在8月中旬交付給東京都政府。從7月中旬以來，新增確診患者人數超過了自4月上旬發佈緊急事態宣言以來的5月初，建設該設施是為了幫助東京都抵禦第二波疫情。
從「不希望被用到」到「希望馬上投入使用」
日本財團宣佈採取這項緊急措施是在4月3日。當日，由於擔心患者開始增多會導致病床數量不足，厚生勞動大臣加藤勝信提出了讓無症狀和輕症患者在自家或飯店等場所休養的方針。
起初設想的是在該設施內放置1200張床，日本財團的笹川陽平會長表示「一邊做起來一邊再考慮細節」，在新聞發佈會的最後，他說：「雖然最大心願是規劃的設施不需要動用，但考慮到預作準備很重要，還是決定要建設。」
在全國堅決貫徹居家抗疫的黃金周假期結束後，疫情一度出現趨穩的跡象。其間，日本財團一面與醫護人員、東京都和厚生勞動省加強溝通協商，一面緊抓進度，在5月中旬先期完成了體育館內的床鋪設置工作。
每一間臨時隔間房為20平方公尺，和單間公寓一樣寬敞。各個房間都安裝了呼叫鈴，如果病情突然惡化，可以馬上通知醫生和護士。日本財團的笹川順平常務理事表示，「由於都是平房，所以不需要上下樓梯，醫護人員不會那麼辛苦。設施的設計除了患者之外，還盡可能地照顧到醫生和護士的需要，希望能儘早投入使用」。
比飯店更舒適的住宿休養設施
各個房間內都配有電視、冰箱、微波爐和洗衣機。日本財團災害對策事業小組的樋口裕司組長表示，「在自己房間洗衣服和毛巾，也有助於防止疫情擴散」。
14幢臨時隔間房每幢各有10個房間，總共140戶，其中10個房間配有兩張床，適用於夫婦或父母和孩子同時感染的情況。還有1幢無障礙隔間房，其中的浴室和衛生間內裝有扶手。
「只要打開門就能走到室外」——這是與飯店式住宿設施最大的不同。雖然嚴禁擅自外出，但樋口先生表示，「只要分時、分區域，無症狀感染者完全可以在空地的草坪等場所散步」，這樣可以減輕兩周觀察期的精神壓力。聽說有人因為無處寄養寵物而拒絕住宿休養，但在這個設施裡，或許可以攜帶寵物。（實際運營方法由東京都政府決定）
Para Arena成為防範醫療崩潰的應急設施
用隔板隔開的病床擺滿整個Para Arena，這是為疫情可能進一步擴散而預做準備。
在這座體育館建成以前，日本一直沒有身障人士運動專用的正式練習設施。據說，輪椅橄欖球和籃球等運動經常容易發生激烈衝撞，有時輪椅翻倒可能會造成地板損壞，所以身障運動員們總是為尋找練習場所煞費苦心。自2018年6月投入使用以來，Para Arena幾乎每天都在接待運動隊，而這一次，在得到比賽團體的理解後，已經暫時閉館。
笹川理事表示，「我們和身障人士運動員一路同行走到今天，可以說是時刻相伴。不過，現在必須共同應對新型冠狀病毒。為了讓大家可以早一天安全地、全身心地投入到體育運動當中，我們將努力儘快遏制住疫情」。
為了幫助轉移新型冠狀病毒患者，日本財團還準備了100輛配有防護裝備的計程車。據說在東京推出這種措施後，還將研究在其他地區進一步推廣。7月29日，東京都知事小池百合子明確指出，「現在是第二波」新型冠狀病毒病毒疫情。東京都新增了超過2000間休養用飯店客房以接收輕症患者，而日本財團在提供臨時休養設施的基礎上，還將幫助解決轉運交通工具不足的問題。
圖片攝影：土師野幸德
標題圖片：在百合海鷗線「東京國際郵輪碼頭」站看到的日本財團災害危機支援中心