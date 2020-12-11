年輕人開始疏遠LINE？日本SNS最新動向

年輕人開始疏遠LINE？日本SNS最新動向財經 社會 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
20多歲的人逐漸疏遠LINE，而Twitter受到年輕人追捧
在今年實施的一次SNS動向調查中，有一項資料可以看出，20多歲年輕人使用SNS時間略微有所減少。那麼，年輕人是不是存在疏遠SNS的傾向呢？
「這並不代表整個年輕人群體的使用時間減少了，20多歲的人有所減少，但10多歲人的使用在增加。20多歲的人都是LINE的原始用戶，自購買智慧手機開始，就用LINE來聊天交流。LINE完全以即時聊天的形式將自己和朋友、同事聯繫在一起，所以有的人覺得365天24小時陷在其中很是心累。20多歲的人群中可能出現了LINE累、脫LINE的現象。」
主流SNS月度利用人數（日本國內）
|SNS
|月度用戶數
|LINE
|8400万人
|4500万人
|3300万人
|2600万人
|TikTok
|950万人
|200万人
依據截至2020年6月的資料整理
國內用戶數最多的主流SNS依次是LINE、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok。在出現了擺脫LINE現象的背景下，Twitter受到了年輕人的廣泛追捧。
「對於那些希望擺脫LINE這種即時溝通工具，暢遊網路世界，稍作休息放鬆的人來說，Twitter用起來就顯得輕鬆隨意多了。人們通常會開多個Twitter帳號，隨時切換角色，比如展示給外界的自己和內心的自己，工作時的一面和在家時的一面等。使用LINE的話，如果讀了資訊不回就容易引起矛盾，相較於這種糾結的狀況，Twitter就比較隨意，而且還可以匿名，因此用戶群體不斷壯大。」
這種自由隨意也伴隨著危險。今年5月，女子摔跤選手木村花就因為在Twitter等SNS上遭到誹謗中傷而結束了自己年僅22歲的生命。「儘管Twitter在功能上已經相當成熟，但還存在罵戰刷屏、誹謗中傷和仇恨言論等問題。包括針對木村花的誹謗中傷在內，已經引發了社會性的問題。」
Instagram用戶增速最快，各年齡段女性用戶占五成以上
Twitter的用戶廣泛分佈在10到20多歲的群體之中，而Instagram的用戶基礎主要是女性，從藝人到運動員，許多名人也在使用。
「最近幾年Instagram的用戶數一直在成長。幾乎各個年齡段的女性用戶都占到了五成以上，在10-19歲、20-29歲、30-39歲這3個年齡段中，女性用戶更是達到了六成以上。針對大學授課過程中經常使用哪些SNS這個問題，問卷調查結果顯示，Instagram的使用者最多。LINE是理所當然的聯絡工具，除此之外的其他SNS中，獨佔鰲頭的是Instagram。」
政府為遏制新型冠狀病毒疫情擴散而發佈了緊急狀態宣言，之後藝人們開始在Instagram上發佈視訊。比如檢索「星野源」，排名靠前的關聯詞條裡就會出現「Insta」。
「從照片SNS起步的Instagram，如今視訊具有了壓倒性的實力。演員和藝人們紛紛開始使用Instagram的Stories功能（24小時後自動刪除圖片和視訊內容的功能）及線上直播功能，收益節節攀升。電商服務和廣告業務也在持續成長，或許可以說Instagram已經成為Facebook旗下最吸金的利器。」
上熱門功能，助力TikTok迅猛發展
視訊媒體方面，TikTok的發展勢頭迅猛。這是一款設計使用移動終端操作的移動APP。
「TikTok從3、4年前開始掀起熱潮，是一款來自中國的視訊SNS，每次可以配合音樂分享時長不超過15秒的視訊。在日本國內，以十到二十多歲的青少年為主的用戶群體一直在擴大。TikTok是一款完美的數位原生代視訊APP，相對於Twitter和Facebook的橫屏播放方式，TikTok和Instagram一樣，是豎屏播放視訊的。」
15秒這樣的短暫時間，也是促進用戶成長的一個因素。
「TikTok考慮到了要以智慧手機的使用習慣為基礎，許多人都是一邊用手指快速滑動螢幕，一邊隨意看看。任何人都可以輕鬆分享，這種平易近人的模式受到了歡迎。據說它和YouTube的區別在於，就算是初學的菜鳥也有機會上熱門（在網上迅速傳開，成為爆炸性的話題）。」
「在網紅的視訊間隙，時不時會有毫無人氣，甚至點擊次數為0的視訊出現，據推測是故意採用了這種混搭的處理手法，由此一來，原本點擊量只有數百的視訊可能會猛增到數千。比如你只需要選一段音樂跳跳舞，不需要YouTube視訊裡那麼優秀的才藝，如果運氣好，就能上熱門，即便這樣算算，它也是一款年輕人很容易玩上的SNS。」
不過，美中矛盾激化導致美國國內出現了封殺TikTok的動向，日本也有可能受到影響。自民黨內部就已經出現了要求政府限制TikTok的聲音。
Facebook用戶老齡化現象明顯
Twitter、Instagram和TikTok是以年輕人為主要用戶群體的，而Facebook的用戶群體明顯地老齡化。三上先生說：「雖然我也在用，不過這個SNS主要用戶群體是歐吉桑歐巴桑們。」「40多歲的用戶最多，其次是50多歲和30多歲的用戶。按年齡段來看，10多歲的用戶最少。就我教課的20多歲的大學生而言，90人當中使用Facebook的屈指可數。這些年輕人根本不用，幾乎都是為了找工作而不得已開個帳號。」
在日本，Facebook可謂是中老年專屬，而在以美國為首的世界其他國家，它卻擁有著高達「八九成的普及率」。但三上先生認為現在正「急需轉換方針」。
「從7、8年前開始，Facebook就頻頻曝出醜聞。名為『劍橋分析』的選舉顧問公司，大量獲取Facebook上的個人資料，用於發佈政治廣告，干預2016年英國脫歐全民公投，為川普在參選美國總統時造勢，這種被利用於收集個資的手法已經亮起了紅燈。話雖如此，它依然還是全球SNS的龍頭。」
LinkedIn，用戶少得要「崩盤」
也有一些SNS在美國頗具影響力，但在日本卻打不開市場。比如專注於商務用途的LinkedIn。「LinkedIn在日本的用戶少得可憐。據稱註冊用戶有200萬，但實際使用者應該更少。在美國，SNS分類很清楚，私生活用Facebook，商務活動用LinkedIn。LinkedIn主要用於找工作，而日本雖然勞動方式有所改變，但跳槽率還沒有美國那麼高。可以認為，這導致了其用戶人數始終成長乏力。」
對於企業而言，面對這種各有特點的SNS市場，很容易制定戰略。因為可以提前篩選鎖定對相關產品具有親近感的顧客。「因為掌握了年齡、性別、職業等使用者個資，就可以有針對性地投放廣告，宣傳效果甚至高於在網站上投放的廣告，尤其是視訊廣告的點擊率很高。也就是說，一般認為這樣比較容易吸引用戶。企業在SNS上的廣告投放量一直在成長。」
在疫情共存時代，獲點讚和轉推數增加
要探尋SNS的最新潮流，就不得不涉及到「新的生活方式」。進入人類與疫情共存時代後，SNS的用戶是否會出現變化呢？
「我感到由於疫情導致大家長期閉門不出，SNS用戶人數成長了。特別是Facebook和Twitter的點讚數，以及轉發分享次數很多的帖子越來越多，這一點我深有感受。另一點是，我覺得社會的不穩定會影響到SNS。2011年東日本大地震後也出現過這種現象，充滿抨擊、指責、憤怒、恐懼等情緒的帖子漫天紛飛。」三上先生認為，「沉浸於SNS的人，不會輕易再去使用其他媒體」，這樣就容易導致電視和報紙傳播的官方資訊難以擴散的傾向。
經由SNS傳播的資訊量十分龐大，而且無論發送還是接收都輕而易舉。正因為如此，作為僅次於媒體的事物，想必SNS的社會影響力還將繼續擴大，作為一種值得關注的網路工具，其影響力無疑會不斷提高。
標題圖片：SNS示意圖（PIXTA）