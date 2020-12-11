年輕人開始疏遠LINE？日本SNS最新動向

如今，SNS早已深入我們的日常生活，IT新聞媒體人三上洋先生指出，不同年代和性別的人，選擇和使用SNS的方式存在差異。經常亮相電視等媒體，並在文教大學資訊系擔任兼職講師的三上先生，為我們介紹了日本國內SNS的最新動向。

IT新聞媒體人。專攻安防、SNS和網路糾紛問題。除了在網站上撰寫面向個人的安防問題相關文章外，還經常在電視和廣播節目中向公眾普及有關知識。兼職文教大學資訊系講師，教授SNS和網路罵戰等課程。

20多歲的人逐漸疏遠LINE，而Twitter受到年輕人追捧 在今年實施的一次SNS動向調查中，有一項資料可以看出，20多歲年輕人使用SNS時間略微有所減少。那麼，年輕人是不是存在疏遠SNS的傾向呢？ 「這並不代表整個年輕人群體的使用時間減少了，20多歲的人有所減少，但10多歲人的使用在增加。20多歲的人都是LINE的原始用戶，自購買智慧手機開始，就用LINE來聊天交流。LINE完全以即時聊天的形式將自己和朋友、同事聯繫在一起，所以有的人覺得365天24小時陷在其中很是心累。20多歲的人群中可能出現了LINE累、脫LINE的現象。」 主流SNS月度利用人數（日本國內） SNS 月度用戶數 LINE 8400万人 Twitter 4500万人 Instagram 3300万人 Facebook 2600万人 TikTok 950万人 LinkedIn 200万人 依據截至2020年6月的資料整理 國內用戶數最多的主流SNS依次是LINE、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok。在出現了擺脫LINE現象的背景下，Twitter受到了年輕人的廣泛追捧。 「對於那些希望擺脫LINE這種即時溝通工具，暢遊網路世界，稍作休息放鬆的人來說，Twitter用起來就顯得輕鬆隨意多了。人們通常會開多個Twitter帳號，隨時切換角色，比如展示給外界的自己和內心的自己，工作時的一面和在家時的一面等。使用LINE的話，如果讀了資訊不回就容易引起矛盾，相較於這種糾結的狀況，Twitter就比較隨意，而且還可以匿名，因此用戶群體不斷壯大。」 這種自由隨意也伴隨著危險。今年5月，女子摔跤選手木村花就因為在Twitter等SNS上遭到誹謗中傷而結束了自己年僅22歲的生命。「儘管Twitter在功能上已經相當成熟，但還存在罵戰刷屏、誹謗中傷和仇恨言論等問題。包括針對木村花的誹謗中傷在內，已經引發了社會性的問題。」

Instagram用戶增速最快，各年齡段女性用戶占五成以上 Twitter的用戶廣泛分佈在10到20多歲的群體之中，而Instagram的用戶基礎主要是女性，從藝人到運動員，許多名人也在使用。 「最近幾年Instagram的用戶數一直在成長。幾乎各個年齡段的女性用戶都占到了五成以上，在10-19歲、20-29歲、30-39歲這3個年齡段中，女性用戶更是達到了六成以上。針對大學授課過程中經常使用哪些SNS這個問題，問卷調查結果顯示，Instagram的使用者最多。LINE是理所當然的聯絡工具，除此之外的其他SNS中，獨佔鰲頭的是Instagram。」 政府為遏制新型冠狀病毒疫情擴散而發佈了緊急狀態宣言，之後藝人們開始在Instagram上發佈視訊。比如檢索「星野源」，排名靠前的關聯詞條裡就會出現「Insta」。 「從照片SNS起步的Instagram，如今視訊具有了壓倒性的實力。演員和藝人們紛紛開始使用Instagram的Stories功能（24小時後自動刪除圖片和視訊內容的功能）及線上直播功能，收益節節攀升。電商服務和廣告業務也在持續成長，或許可以說Instagram已經成為Facebook旗下最吸金的利器。」

上熱門功能，助力TikTok迅猛發展 視訊媒體方面，TikTok的發展勢頭迅猛。這是一款設計使用移動終端操作的移動APP。 「TikTok從3、4年前開始掀起熱潮，是一款來自中國的視訊SNS，每次可以配合音樂分享時長不超過15秒的視訊。在日本國內，以十到二十多歲的青少年為主的用戶群體一直在擴大。TikTok是一款完美的數位原生代視訊APP，相對於Twitter和Facebook的橫屏播放方式，TikTok和Instagram一樣，是豎屏播放視訊的。」 15秒這樣的短暫時間，也是促進用戶成長的一個因素。 「TikTok考慮到了要以智慧手機的使用習慣為基礎，許多人都是一邊用手指快速滑動螢幕，一邊隨意看看。任何人都可以輕鬆分享，這種平易近人的模式受到了歡迎。據說它和YouTube的區別在於，就算是初學的菜鳥也有機會上熱門（在網上迅速傳開，成為爆炸性的話題）。」 「在網紅的視訊間隙，時不時會有毫無人氣，甚至點擊次數為0的視訊出現，據推測是故意採用了這種混搭的處理手法，由此一來，原本點擊量只有數百的視訊可能會猛增到數千。比如你只需要選一段音樂跳跳舞，不需要YouTube視訊裡那麼優秀的才藝，如果運氣好，就能上熱門，即便這樣算算，它也是一款年輕人很容易玩上的SNS。」 不過，美中矛盾激化導致美國國內出現了封殺TikTok的動向，日本也有可能受到影響。自民黨內部就已經出現了要求政府限制TikTok的聲音。

Facebook用戶老齡化現象明顯 Twitter、Instagram和TikTok是以年輕人為主要用戶群體的，而Facebook的用戶群體明顯地老齡化。三上先生說：「雖然我也在用，不過這個SNS主要用戶群體是歐吉桑歐巴桑們。」「40多歲的用戶最多，其次是50多歲和30多歲的用戶。按年齡段來看，10多歲的用戶最少。就我教課的20多歲的大學生而言，90人當中使用Facebook的屈指可數。這些年輕人根本不用，幾乎都是為了找工作而不得已開個帳號。」 在日本，Facebook可謂是中老年專屬，而在以美國為首的世界其他國家，它卻擁有著高達「八九成的普及率」。但三上先生認為現在正「急需轉換方針」。 「從7、8年前開始，Facebook就頻頻曝出醜聞。名為『劍橋分析』的選舉顧問公司，大量獲取Facebook上的個人資料，用於發佈政治廣告，干預2016年英國脫歐全民公投，為川普在參選美國總統時造勢，這種被利用於收集個資的手法已經亮起了紅燈。話雖如此，它依然還是全球SNS的龍頭。」