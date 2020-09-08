來自父親的家書――走過白色恐怖的鄒族一家

2020年5月，臺灣的國家人權博物館出版《高一生獄中家書》，收錄原住民族鄒族的領導者高一生（Uyongu Yatauyungana）從獄中持續寄給家人的56封信。戰後的台灣，國民黨發動了大規模的鎮壓行動，即所謂的白色恐怖，高一生是受難者之一。白色恐怖的全貌尚未明朗，其中有不少原住民族的指導人也成了槍下亡魂。他們的犧牲造就了今日的臺灣，讓人銘記於心，透過本文一同回顧高一生與其家人的足跡。

戰後的高一生 隨著時代改變，統治者從日本變成了中華民國，原住民族的稱呼也從「高砂族」變成「高山族」，再演變為「山地同胞」。同時，矢多一生也變成了高一生。某日，高一生倒掛在樹枝上，如此說道：「我就像是蝙蝠，一下子是日本人，一下子又要成為中國人。」經歷兩個時代的他，既不是矢多一生，也不是高一生，心裡肯定想要說，自己是鄒族的Uyonge Yatuyongana（中文音譯為吾雍‧雅達烏猶卡那）。 擔任吳鳳鄉第一任鄉長的高一生與家人一同遷居到以前的駐在所。他們居住的房屋在2000年修復完成，現在也在達邦村內。2012年，筆者和菊花一同拜訪過那裡，進入屋內的菊花站在緣側（簷廊）跟我說，她還記得父親揹著年幼的弟妹，坐在鋼琴前，一面彈著「多瑙河之波」，一面哄著「你看，那裡有蝦喔」的畫面。她一說完，就疾步走到屋外，當時的背影讓人難忘。即使是多麼美好的回憶，也無法抹去經歷過的痛苦體驗。 1947年發生二二八事件之際，高一生以維持嘉義治安的特定目的，派遣鄒族部隊，結果卻在水上機場發展為槍擊戰。雖然警察介入調查，沒有鄒族人被逮捕，事情平安落幕。這段期間，高一生以「矢多一生」的名字發送「案內狀」，上面記載著由原住民族成立「高山自治區」的構想，號召各民族的代表開會。 菊花惋惜地表示：「因為自治（區構想）而被盯上」。案內狀被當局查扣，會議也沒開成。 1954年9月10日，高一生與同樣站在鄒族指導人立場的其他5人突然遭到逮捕，隔天被移送台北。當初的罪名是參加地下組織以及在經營農場上涉嫌貪污，不久卻變成了「匪諜叛亂罪」。他被捕時，前年12月才剛出生的么子還在學爬階段。正在準備赴美求學的20歲長女菊花也不得不放棄。在台中師範簡易先修班（補習班）就讀的英傑，每個星期日站在台中車站的月台，一面祈禱父親「無罪釋放」，一面目送從台北南下的列車，想要尋找父親的身影。

寫有片假名「ウサナアオ」（鄒語usa na a’o）的信件（1953年3月15日，出自《高一生獄中家書》）

高一生的最後一封信（筆者撮影、2012年）

信件上的求救暗號 信件是他在被逮捕後不久的1952年9月14日到54年4月（日期不詳）為止的1年7個月期間所寫的。最初2封使用還不熟悉的中文寫成，第3封以後被允許用日文寫信。信件幾乎都是以「親愛的春芳」開頭，裡面出現用片假名寫的ケユパナ、クアリアナ等，像是當地地名或是人名，甚至是孟德爾頌、賈利．古柏、卓別林也登場。信件上隨處隱藏著求救暗號，以避人耳目。 像是鄒語的「ウサナアオ」（快來看我）、「アウプチヨ」（趕快）、「トウシニ」（救命）等。每一個在句子裡都像是地名，而光是ウサナアオ就出現在9封信件裡面。在「我無法會面 請妳留在家中」的信件裡，「アウプチヨ」「ウサナアオ」「トウシニ」也隱藏在句子裡。 他是多麼地想要再和親愛的妻子見上一面。即使是長女、次女、三女帶了些慰問品想要探視，卻也無法如願。 54年1月17日以後，信件必須以中文書寫。他用中文寫了一段時間後，再度改用日文。信件裡，他用感性細膩的筆觸寫著：「我的冤情日後必會昭明」「田地和山野，隨時都有我的魂守護著」等字句，成為最後的信。 同年4月17日，執行槍決。高一生與同時被逮捕的5位鄒族人的其中3人，以及上述的泰雅族領袖樂信・瓦旦，還有另外一人在同日被處決。 高一生被逮捕之後，他不曾與任何家人會面，也無法迎接7月的46歲生日。家人顧慮到在台中第一中學初中部就讀的英傑，並沒有馬上告訴他此噩耗。英傑是在約莫兩個月後，暑假回家時，才得知父親的訃聞。 「實在是不忍心看到母親成日哀嘆的模樣」。長女菊花在父親死後也遭受無處不在的偵訊審問，她成為歌手維持家中生計，不管是什麼樣的歌曲都難不倒她，她說是因為「和父親一起聽過很多唱片的關係」。 雖然也慰勞過國民黨軍，但並非出自她的意願。有一次，遇到了父親被處決時也在場的人。當他知道菊花是高一生之女時，還帶著微笑描述父親臨終前的模樣。她說：「真的是非常令人討厭的男子」。即使如此，「只是剛好出生在險惡的時代」，她平靜地接受自己的人生遭遇。

