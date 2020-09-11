改變臺灣的日本人系列：建立花蓮首例民營移民村的日本人 賀田金三郎

日治時期有很多農漁民從日本各地移民至臺灣東部。開拓移民之路，讓花蓮賀田村成為第一波移民村的是出生於日本山口縣的賀田金三郎。他獲得當時的民政長官後藤新平的信任，準備在花蓮扎根發展，卻不知等著他的是與原住民太魯閣族的激烈衝突。

成為臺灣移民第1號的賀田移民村 移民臺灣最有名的應該就是明治43年(1910) 臺灣東部花蓮港移民時期由臺灣總督府主導興建的「吉野村」了。接著是大正2年的「豐田村」跟大正3年的「林田村」也很出名。這些移民村都是根據臺灣總督府推出的「官制移民」政策所建造的移民村。 其實在臺灣總督府實施移民臺灣政策以前就已經有民營機構著手進行移民臺灣一事了，核心人物是一位名叫賀田金三郎的人。他就是建立了賀田組、實施最初的民營移民並興建賀田村的人。

賀田金三郎於安政4年(1857)11月2日，在山口縣萩市的賀田家出生，為長男。與賀田金三郎在臺灣相遇的後藤新平則是於同年6月4日生於岩手縣水澤市。 金三郎出生時，賀田家的第二代久兵衛經營名叫「坂田屋」的買賣中盤商，並到達了全盛時期。 明治13年(1880)5月16日，在父親辭世後金三郎的母親也過世。當時金三郎24歲。金三郎繼承了家業，弟弟富次郎前往東京就職於大倉組(之後的大倉財團)。繼承「坂田屋」的金三郎雖然充滿熱血，認真工作，但生意卻不順利。短短3年後，就仰賴當時已經轉職到藤田組(之後的藤田觀光)的富次郎幫忙，也前往東京，並開始在藤田組工作。 明治20年(1887)4月，大倉組跟藤田組共同出資，設立了兩個資金500萬日圓的股份公司。一個是以調度陸海軍用必需品為主要業務的「內外調度公司」，另一個是以承包土木工程為主的「日本土木公司」。

預期甲午戰爭而前往廣島 賀田兄弟一開始都是內外調度公司的一員。但是在明治24年(1891)5月，內外調度公司遭解散，業務都由大倉組接下。金三郎除了擔任愛媛縣大倉組伊豫松山分店主任，也兼任業績不斷提升的廣島分店店長。有感甲午戰爭即將爆發的金三郎，如他所預期的在日軍大本營設置的廣島工作。金三郎費盡精力獲得調度軍需品的重大工作，順而提升了業績。 明治28年(1895)，甲午戰爭後將臺灣納入版圖的日本，開始著手統治臺灣，大倉組在4月的時候將金三郎送到臺灣做市場調查，7月他以大倉組臺灣總負責人的身分赴臺。當時金三郎38歲。金三郎赴任臺灣時，臺灣因蔓延著傳染病而被稱作「瘴癘之地」，加上不服日本統治的人在各地大肆發起游擊戰，而且當時臺灣還是鴉片患者為數眾多的島嶼。金三郎與大倉喜八郎、山下秀實等人趁著日本統治臺灣初期有基礎建設整備的需求，一起設立「驛傳社」，負責臺灣內部的郵遞與國庫資金的運送、勞力的供給等等交通運輸業務。

隔年金三郎成功與小野田水泥公司簽訂在臺灣的獨斷販賣契約。一連串成功的經營手腕讓金三郎得到臺灣總督府的信任。但「驛傳社」不久後卻上演了悲劇。 在臺灣全島開設的「驛傳社」各分店被武裝勢力及原住民攻擊，除了現金被搶、職員被殺以外，還因交通事故使得郵件貨物的運輸遲延得繳交違約金跟賠償金等等，「驛傳社」遭到比預期還嚴重的損失。 得知此事後大倉喜八郎決定解散「驛傳社」，但是金三郎卻與之對立，認為臺灣有「驛傳社」存在的必要。結果金三郎辭去大倉組的職位並於明治32年(1899)5月在臺北書院街1丁目2號成立「賀田組」獨立，社長由金三郎本人擔任，副社長則交給他的胞弟富次郎擔任。