「我是宅女，也是中二病」──以日文進行文學創作的臺籍作家李琴峰，其在成長過程中受到不少日本動漫文化的影響。本文由李琴峰自寫自譯，介紹這些與她的日文學習歷程關係密切的「宅女經歷」。

長於臺灣，卻在同時期與日本同世代小孩經歷相同動漫潮流 我是個宅女。 其實如我這般對「二次元」（指動漫世界）知識並不特別豐富的人是否真能稱為「宅」，我是心存猶豫的，畢竟像我這樣的人都自稱「宅女」，或許對真正的宅女宅男前輩太過失禮。不過話說回來，對平常不太關注日本動漫文化的一般人而言，會寫出「真正的宅女宅男前輩」這種字句的人肯定已經很「宅」了，所以就讓我誠惶誠恐地自稱「宅女」吧。 到日本後才知道，我雖在臺灣成長，小時候卻與日本同世代的小孩，在差不多的時期經歷過相同的動漫潮流。我從小學低年級時便閱讀《名偵探柯南》漫畫，對漫畫裡出現的平假名片假名暗號（漫畫第12集〈月亮、星星與太陽的秘密〉）雖然霧裡看花，卻也受到工藤新一與黑暗組織對決主線的吸引；中年級時《快樂快樂月刊》系列熱潮席捲而來，我也著迷於「迷你四驅車」、「彈珠超人」、「超速YOYO」、「戰鬥陀螺」等玩具；高年級時則發現了《庫洛魔法使》的魅力，也迷上了《犬夜叉》。 其中印象最深的還是《神奇寶貝》（現在改稱《精靈寶可夢》），明明日文一個字都看不懂卻也玩遊戲玩得不亦樂乎，每週一次的動畫（除了父母干擾不給看的情況外）也絕不錯過。我四處收集各種神奇寶貝商品，劇場版動畫也靠VCD和DVD全數補齊，《超夢的逆襲》至今仍覺得是部傑作。其實我在《神奇寶貝》正式登陸臺灣前，就已經知道這部動畫的存在。那時我還是小學低年級生，才剛認得幾個國字，有天在便利商店賣的報紙上看到有則新聞，標題裡「口袋怪獸」四個字吸引了我的目光。讀了內文隱約得知，日本發生了許多小孩因為看動畫導致送醫治療的事件。 沒錯，那就是《神奇寶貝》動畫第38話〈電腦戰士3D龍〉所引發的事件，俗稱「3D龍事件」，事件在臺灣也受到了報導。 當時《神奇寶貝》動畫在臺灣還沒開始播放，沒有正式譯名，所以記者就把「ポケットモンスター」暫時直譯為「口袋怪獸」。臺灣以「神奇寶貝」的譯名開始播放動畫，是在那幾年之後的事，當時我已升上中年級，某天在電視上偶然看到第31話〈好多地鼠！〉，立刻就迷上了。第30集以前的故事我用青文出版社的《神奇寶貝》彩色映畫版漫畫補齊，動畫則一直追到上高中為止。附帶一提，引發「3D龍事件」的第38話臺灣當然沒有播，漫畫也沒收錄，因此在我心中那一直是充滿神秘色彩的一話。

邊唱動漫歌邊學日文 我的語言成長歷程也受到不少宅系興趣的影響。 那時國二，我住在臺灣某個找不到日文老師的鄉下地區，開始自學日文。最初學會的假名文字不是平假名，而是片假名──這是因為神奇寶貝的日文名字都是片假名的緣故。已是國中生的我當然有些英文基礎，因此像傳說中的鳥類神奇寶貝「急凍鳥（フリーザー）」、「閃電鳥（サンダー）」、「火焰鳥（ファイヤー）」，日文名字的英文來源「freeze」、「thunder」、「fire」我都認識，我便是根據英文的發音來倒推片假名的發音，進而強化記憶的。也因此，像是英文的「-er」往往在日語中會變成長音，這類音韻法則我在當時便已察覺。 平假名的記憶則主要仰賴動漫歌。作為一個數位原住民（digital native），我自行上網找來附帶羅馬拼音的日文五十音表，再下載神奇寶貝片頭曲的影片來看。影片下方會標示日文歌詞，我就對照五十音表，一個字一個字地打進word，再在歌詞下方標註羅馬拚音，若歌詞裡有漢字則用中文輸入法輸入。完成之後便把歌詞印出來，一遍一遍地唱，唱久了假名文字也就記熟了，還認得了些像是「君」、「好き」、「少年」、「物語」等日文基礎詞彙和漢字念法。大概同一時期開始，我看動畫也不聽中文配音了，若電視臺提供日文原聲我都會切換至日文，沉浸於其發音之美。

稍微熟稔後，我也找了《名偵探柯南》、《犬夜叉》、《棋靈王（棋魂）》的歌曲來唱，舉凡倉木麻衣〈Time after time ～花舞う街で～〉、V6〈CHANGE THE WORLD〉、dream〈Get Over〉都是那段時間邂逅的充滿回憶的名曲。歌詞的意思雖看不懂，但只要認得假名發音就能唱得像個樣子，這令我覺得相當不可思議。當時我的英文程度仍高過日文，英文歌卻不大會唱，整天都在唱日文歌。「翼」、「羽ばたく」、「支える」、「巡り逢う」、「霞む」、「告げる」、「絶やす」這些詞彙與漢字念法都是唱歌學會的，雖然文法還不懂多少，詞彙能力倒頗高。且因為懂得舉一反三，比如說在歌詞裡遇到「霞む」這個詞，便能立刻聯想到《神奇寶貝》的登場人物小霞（カスミ），進而加強記憶、逐步建構屬於自己的語言體系。 開始接觸像《灼眼的夏娜》、《涼宮春日的憂鬱》、《幸運☆星》這類較小眾的宅系動漫是比較後來的事，上高中之後開始在外獨居時。這些動畫也給了我不少刺激。當時除了高中學業外，我也到日文補習班開始接受正規日文教育，每週上一到兩次課。沉浸在那些動畫中（儘管會被同學當成阿宅排擠）對我的日文學習成效有著相當正向的影響。上大學後有更多時間，我常在看動畫之餘，練習把喜歡的臺詞聽寫下來，在這重複練習的過程中，聽力與寫作能力都有了長足的進步。

既是宅女，當然造訪過秋葉原的女僕咖啡廳。女僕幫我在蛋包飯上畫圖（筆者攝影）

語言的寶石盒使我成為了作家 隨著日文能力的成長，所謂J-POP的歌曲以及一般動漫歌漸漸不再能滿足我。我感到彷彿有個類似「J-POP詞彙庫」的東西，歌詞裡出現的詞語總大抵不出某個範圍，句型也常侷限在「日本語能力試驗」舊制三級以內（當時JLPT日檢分四級，四級最低而一級最高），這些用詞貧乏的歌詞對不斷尋求豐饒詞彙的我而言，總覺得大都千篇一律，缺乏魅力。就在那時，我遇到了音樂團體「Sound Horizon」。 Sound Horizon的音樂讓我看到了前所未有的、肥沃的日文曠野。歌詞裡出現許多當時的我還不認得的漢字與詞語，以及正努力記誦的日檢二級、一級句型，每聽一首歌、讀一篇歌詞都讓我彷彿被未知詞彙的洪水沖洗一般，感到一陣新鮮的狂喜。「伝承」、「聖者」、「歪曲」、「冷雨」、「黄昏」、「遺志」、「縊死」、「叙事詩」、「幾星霜」、「杳として」、「騙る」、「殺める」、「麗しい」等頗為生難的詞彙都是透過Sound Horizon的歌詞學到的。 這其中大概有些詞會讓人想笑說「這種詞根本沒地方用吧」，但對我而言，語言的寶石盒裡盡可能多收藏一些寶石總是好事，就算是看來外觀扭曲的、乍看之下價值與用途皆不明確的石塊，時候到了也自然會在月光之下靜靜散發出它獨有的光輝。事實上，也正是因為這些寶石的積累，使我成為了日文作家。 附帶一提，有一種常見的說法是「好作家就是要用所有人都能明白的淺顯易懂的詞彙，來盡量寫出有深度的東西」，對這種說法我一貫無法同意。作家就像在語言的廣大海洋中自在悠游的深海魚，若將之放進狹窄又水淺的小池裡，遲早會乾涸而死。對作家而言，能運用自如的詞彙當然是愈多愈好。就像織布，必要時也會用上昂貴的金銀絲；為了打造文章的質感，若有必要我也不惜使用較困難的漢字或詞彙。政客為了推廣政令，自然有必要用詞淺顯易懂，但我不是政客。 話說回來，根本不可能有什麼語言是「所有人都能明白」的。以我的經驗而言，那種喜歡強調「要用所有人都能明白的詞彙來寫」的人，根本不會把十年前的我──還無法將日文運用自如的我──算在他所謂的「所有人」中。比起這種虛偽的所謂「所有人」，我寧可為願意追隨我的讀者鍛造文章，或許有時用到較為珍稀的食材，但這些料理絕對是精心製作，若遇到什麼困難的詞，不妨查查辭典、試圖消化。說老實話，直到現在我讀日文小說時也都辭典不離手，每天都驚訝於世界上竟還有這麼多未知的詞彙，靜靜等待我去發現。 言歸正傳，Sound Horizon陪我走過那段日文能力爆發性的成長期，直到很後來我才知道，他們的音樂似乎常被歸類為所謂的「中二病」歌曲。說起中二病，有種類型被稱為「邪氣眼系」，患者常自行創作異想天開的設定，幻想自己生活在魔法與超能力的奇幻世界裡，並且喜歡在日常生活中使用「刹那」、「慟哭」、「終焉」、「煉獄」、「混沌」、「レゾンデートル（raison d’être，存在意義）」、「ルナティック（lunatic，瘋狂）」、「シュレーディンガーの猫（薛丁格之貓）」這些生難詞彙與概念。會知道這種類型的存在，當然是因為傑作動畫《中二病也想談戀愛！》的緣故。

