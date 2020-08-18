日本媒體是如何報導李登輝的死訊？

台灣前總統李登輝日前過世，日本媒體也隨即展開大幅報導。隔天後，所有的全國主要報紙都在頭版以及國際版有大幅度報導，就連社論也都對此評價。除了台灣之外，日本絕對是最關注李登輝死訊的國家了。對於一位已長年退居第一線的國外政治領袖來說，為何李登輝得過世會受到這麼大的注目？他的過世事如何被報導？本文做了檢證。

產經新聞頭版報道，朝日每日放左上角 李登輝病逝於7月30日的晚上，當天不論是新聞報紙還是電視，都以快速的方式在各家媒體即時報導。此外，考量到即時新聞的重要性之外，隔天的報紙對消息參考跟進之餘，對於李登輝的報導更為多樣化了。日本的報紙，會經由編輯會議決定當天的頭條新聞到第五重要的新聞，依序排名，然後再決定頭版要刊登誰的新聞。這對於報社來說，比較日本國內外的新聞大事後，再作出新聞價值的判斷有其意義在。換句話說，對於網羅各種新聞製作的全國綜合性報紙的日本報社而言，這是很重要的機能。 當中，將李登輝過世新聞放在最大版面的莫過於產經新聞了。不但在頭版最上方寫上「台灣前總統李登輝過世、97歲、首次民選的『民主化之父』」外，也附上了照片。產經新聞在1972年日本與中國的邦交正常化，與台灣斷交之後，依舊不選擇在北京開設分社，是唯一持續在台北開設分社的媒體，就歷史上來說，對於台灣相關的報導始終有著相當大的自信也不為過。 報紙傳統上，會習慣把新聞的排列以人的身體做比喻。最上方的頭條稱作「頭」。因此對記者來說「頭版最上方」是身為記者最大的夢想，可以說是個「勳章」。頭版左側則稱之為「肩膀」，通常都是第二重要的新聞，朝日新聞與每日新聞則是將其放在第二重要位置。讀賣新聞與東京新聞格式放在稱作「腹部」的中間中段位置，視為第三重要的新聞。先不論是否是放在頭版，基本上李登輝過世的新聞全都是在報紙相當重要的位置。這樣想的話是相當罕見的案例。 李登輝已經從總統位置上退下來經過20年，基本上已經在政治上等同完全沒有影響力。原則上，國際新聞的價值是，這個問題會對日本產生什麼樣的影響？以此基準作為新聞的判斷材料。放在今日，李登輝的過世被如此大篇幅詳盡的報導，可見李登輝對於日本社會的知名度與存在感都是相當大的故事，這點是毫無疑問的。 1997年，當時中國的鄧小平過世時也立刻快訊就發出來了，不過鄧小平在嚥下最後一口氣之前，還是實質上掌控著中國的權力。另一方面，李登輝在20年前從總統的位置上退下後，就已經沒有政治實權。日本人對於住院觀察，甚至傳出病危的97歲李登輝容貌相當關心時，媒體就已經慢慢就類似快訊與頭版新聞等等來準備。

曾經在評傳中提及對日關係與「台灣的悲哀」 在頭版，只有產經新聞對於李登輝生前的功績整理了「評傳」。撰寫評傳的筆者，是產經新聞的前台北分社長河崎眞澄。產經新聞從去年開始到今年，進行一連串長篇連載「李登輝秘錄」，在7月底的時候正好連載書籍劃準備發行，卻碰到李登輝過世，而河崎記者正是這個系列的主要筆者。 產經新聞的評傳上，環繞對李登輝跟日本這個主題為中心闡述，李登輝就任總統後，對於過去國民黨進行的「反日教育」開始改革，「希望年輕世代可以用公平的眼神來判斷日本，強化對日本產生親切的感情。跟從90年代開始不斷加強反日教育的中國與韓國相比相差甚多」，產經的論調一項相對保守，這樣的論述內容也蠻符合產經的思維。 另一方面，在頭版以外其他報紙也有刊登評傳，讓我感覺整體平衡非常好的就是朝日新聞了。筆者對於現在就任台北分社長的西本秀記者，提到以前李登輝跟司馬遼太郎對談時提及的「生為台灣人的悲哀」這一詞想多做著墨。抱持台灣身負被荷蘭、清朝、日本以及國民黨等外來政權所支配的歷史之「悲哀」意識，李登輝以一位台灣出生的本省人首次當上總統，說到「這是我想要推進民主化的原動力」。