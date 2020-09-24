從江戶怪談集〈百物語〉看日本人的玩心──徜徉「可怕」又「可愛」的妖怪世界

2020年夏天，祭典及煙火大會這些象徵日本夏季的活動因新冠疫情一一停辦，但季節限定的「鬼屋」設施似乎一如往常受到歡迎。其中還有像能和亡靈保持社交距離的「Drive In式鬼屋」，以及使用Skype、Zoom等視訊軟體進行的「視訊型即時驚悚體驗」等許多積極把防疫措施加入表演形式的活動。

妖怪研究家湯本豪一表示，使用各種別出心裁的手段來享受「恐怖」體驗的文化，從江戶時代起便綿延不絕地傳承至現代。江戶時代，享受「恐怖」體驗的文化普及至庶民階層，收集各種靈異故事的〈百物語〉便以怪談會或書籍等各種形式傳播開來，蔚為潮流。怪談會的〈百物語〉源自這樣一個傳說：只要點燃多根蠟燭，每講一個鬼故事便吹熄一根，等最後一根蠟燭熄滅、四周陷入黑暗之時，便會有靈異事件發生。

「〈百物語〉確切的起源並不清楚，據說原本是來自室町時代武士的試膽大會。江戶時代，這種享受恐怖的體驗作為一種遊戲普及到了庶民之間，逐漸流行起來。」

從各地收集而來的「證確據鑿」的鬼故事



葛飾北齋〈百物語：皿屋敷〉＜館藏提供：湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次物怪博物館）＞

「所謂〈百物語〉並不是真的有100篇鬼故事，這裡的『百』和『八百萬神』等說法一樣，都是泛指多數，表示有很多鬼故事。百物語的怪談會流行之後，又出現了像《諸國百物語》（1677年）、《御伽百物語》（1706年）等以〈百物語〉為題、收錄多篇怪談的書籍出版，其中實際收錄100篇故事的只有《諸國百物語》。」湯本如此說明。

「也有些書是手抄的寫本，但這樣的寫本無法大量發行。百物語的流行，正是起於木版印刷版本的普及。有些怪談會為了讓參與者更加盡興，而想出一些別出心裁的小點子，像是在會場掛上幽靈繪軸等等。在浮世繪部分，也有像葛飾北齋畫的〈北齋百物語〉等以〈百物語〉為畫題的作品登場。」

百物語裡都收錄了什麼樣的故事呢？

「倒也不是些精心構思的故事，而是仿照怪談會，以『某地有著這樣的傳說』、『我曾從某人處聽說這樣一個故事』等形式，收錄參加者的所見所聞。另外，《諸國百物語》序文中寫到，書中收錄的是各地實際發生的『證確據鑿』的故事，可見真正吸引大眾的，是這種『某人在某地的真實體驗』所形成的真實感。」





《諸國百物語》一般認為是百物語的濫觴，這套書共5卷，書中收錄各地故事，北起東北，南至九州，內容涉及幽靈的佔了3分之1。例如有篇故事提到，一名在生產時不幸死去的前妻亡靈，為了報復詛咒自己的後妻，而砍下她的腦袋將她殺害，像這種涉及人類嫉妒與復仇心態的幽靈故事頗多。其它還有像蛇、狐狸、狸貓、貓等動物的妖精，或是來路不明的鬼怪登場的故事。

「現代的『都市傳說』也被當成『真實發生的事件』而廣為流傳，但現在是資訊社會，人們聽到某地發生了某事，很容易便能在網路上搜尋資料，或是親身前往當地進行確認。但江戶時代的庶民要離開自己的出生地不大容易，所以當大家齊聚一堂，聊起『東北地區發生了某某事件』時，基本上無法證實，真實感因此倍增，大家各自發揮想像力，享受這些恐怖故事帶來的驚悚體驗。」



