漫畫聖地常盤莊重建，再煥60年前生機

因《原子小金剛》而聞名於世的手塚治蟲等一批日本著名漫畫家在這裡度過了青蔥歲月，這就是有著「傳奇公寓」之稱的常盤莊。1982年拆除後，作為「漫畫聖地」依然吸引著全國粉絲慕名而來，此次重建為豐島區立常盤莊漫畫博物館。在復原重建的空間裡，我們感受到了追隨手塚的足跡挑戰「故事漫畫」這種新漫畫形式的年輕人的氣息。

嘎吱作響的樓梯是通往60年前的時光隧道 「我來到了常盤莊。好漂亮的建築！不過，…同時也有那麼點陳舊、破爛的感覺。聽說建了才2、3年的樣子，按理說不該給人這種感覺才對，或許是淺橘色外牆顏色的緣故吧。進門後，左右都是鞋櫃，左邊是1樓住戶用的，右邊是2樓的…其中有一個是我的。對，我的房間在2樓。沿著寬闊的樓梯上去，正對面是公共廁所。旁邊是廚房，也是公用的。走廊寬敞昏暗。對了，陳舊破爛的感覺也來源於這寬敞又昏暗的走廊。右邊，倒數第2個房間，就是我的房間了。4張半榻榻米大小的房間，很寬敞。被子、湯鍋、書桌、行李箱、波士頓包，這麼多東西也沒有填滿整個房間，仍留有「空白」部分。真夠寬敞的…」（石森章太郎著《章說常盤莊的青春》，中公文庫）

石森自宮城縣來到東京1個月後，從新宿區西落合2張半榻榻米的旅館搬到常盤莊2樓4張半榻榻米的房間，後來他用上述文字記錄了當時的感動。石森若是踏入漫畫博物館，一定會有種穿越回60年前的感覺。 踩上去嘎吱作響的樓梯。非自動沖水的蹲式公廁。4個水龍頭全部打開，公共廚房的流理台就能當澡盆用。這裡正是石森等人度過青春歲月的常盤莊…。