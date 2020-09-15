以中文書寫的日本作家――新井一二三

文化 臺灣香港

新井一二三是很特別的中文作家，她是日本人，卻以中文書寫為重心，如今已有30本著書。她的中文有其特殊口氣，直率卻不失細膩，犀利亦有溫柔，我們常說那是「新井文體」。本文請長年與新井共事的臺灣大田出版總編輯莊培園講述新井作品的魅力所在。
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在臺灣出版30本著作的日本人作家新井一二三 

臺灣讀者最初認識新井一二三，應該是在九零年代末期的中國時報人間副刊「三少四壯」。當時中國時報還是創辦人余紀忠掌權的時代，網路剛剛興起，紙本依然占閱讀霸主的地位，人間副刊在文化圈頗有聲量，新人作品一旦被副刊採用，等同於拿到一張文壇入場券。三少四壯是當時人間副刊最具代表性的欄目，根據當時副刊主編楊澤的發想，邀請年齡在30到40歲之間的作者，每人每周寫一篇，主題不拘，那幾年從三少四壯歷練出來的作者，幾乎撐起臺灣文壇半邊天。

2018年，已經離開中國時報的人間副刊主編楊澤，與當時在臺灣出版第27本書的新井一二三，在臺北華山文創園區有一場對談。楊澤回憶20年前，因為在香港媒體讀到新井的文章，很快就決定邀請新井加入三少四壯陣容，一通國際電話打到東京，楊澤問新井，最近在忙什麼？新井手裡抱著剛剛出生一星期的小孩，內心想著，我還能忙什麼呢？

楊澤說他當時可是頂住不少壓力，畢竟三少四壯作者群是文壇相當稀有的席次，有人質疑臺灣又不是欠缺出色的作者，為什麼要找一位外國人來寫中文專欄？但楊澤相信他的直覺，也就開啟新井在臺灣以中文書寫的起點，直到2020年，新井的中文專欄已經跨越紙本與網路，在臺灣發行30本著作，其中有好幾本改版重新上市，並由大田出版社授權在中國發行簡體版。

2018年在臺北華山文創園區與前中國時報人間副刊主編楊澤對談 （大田出版社提供）
2018年在臺北華山文創園區與前中國時報人間副刊主編楊澤對談 （大田出版社提供）

影響新井人生最大的事情為「旅行」 

與新井長年合作的大田出版社總編輯莊培園，提到她在三少四壯讀到新井的第一篇文章時，「立刻就被『打』到了，心想這個日本人怎麼這麼會寫！」她立刻就從報社編輯那裏打聽到新井的聯絡方式，打了越洋電話，剛發表一篇專欄文章的新井十分驚訝，說她被嚇到了，「妳怎麼會找我寫書？」

新井一二三在臺灣出版的重要推手，大田出版社總編輯莊培園 （莊培園提供 攝影:Jiafu Chen）
新井一二三在臺灣出版的重要推手，大田出版社總編輯莊培園 （莊培園提供 攝影:Jiafu Chen）

隔年春天，莊培園搭機前去東京拜訪新井，新井的兒子剛在學習爬行，沒想到雙方一合作就是21年，當時還沒斷奶的小孩，現在都已經上大學了。

莊培園形容新井是個慢熱的人，「我第一次去國立市找她，我們去喝咖啡，我記得咖啡館前面有棵櫻花樹，當時也不知道聊什麼。後來，我每一年都去東京拜訪她，就是聊天，吃吃飯，去公園散步，很少談工作的事情，或者在她家聽她老公很愛的林強，林強的歌是迎賓曲，他們全家都很愛臺灣，對文化包容性很大，孩子也一樣，來臺灣旅行都不挑食，客家菜也吃。」

「新井寫出來的中文很像說故事，可能跟她當過記者，寫過報導有關係，特別明快，讀者很快就讀到重點，中文讀起來有她獨特氣味，輕鬆又能得到資訊，她很會消化她所蒐集和閱讀到的資料。」

莊培園特別提到新井寫作的自律，幾乎是時間到了就交稿，「曾經有記者問新井，怎麼可以這麼規律寫作？新井反問他們，上班都要打卡，我也一樣，自由工作者也需要有固定工作時間，你們需要打卡，我也需要。就算今天寫不好，一直寫一直寫，相信將來有一天我會寫得更好。」這21年以來，新井維持一年出版一到兩本新書，從來沒有間斷過，「她覺得這很正常，她的工作就是寫作。」

因為新井的專欄寫作與數量都很固定，前幾年的出版品都在消化她在中文媒體發表的專欄文章，甚至包括早先在香港出版的書絕版之後，經過編輯整理，重新在臺灣出版。合作一段時間，雙方熟識之後，就開始討論主題式書寫。

「當時我問新井，影響她人生最大的事情是什麼？她說，應該是旅行。她從很年輕的時候就開始一個人旅行，中文不是在課堂上學習，而是在旅行途中跟人聊天學來的，」因此出版社幫新井規劃的第一個主題書寫，是2009年出版的《獨立，從一個人旅行開始》，這是一本長銷書，在中國的簡體版賣得特別好，「陪她去北京上海宣傳時，發現年輕學生特別喜歡！」

新井一二三以中文書寫的日本觀察比較接近「在野黨」

2017年，新井在臺灣出版《我和中文談戀愛》，她在書的扉頁親筆寫下：「中文好聽，好看，好玩，好寬容」。她曾經形容，只要講中文就會心跳加快，很像初戀那種愛的形式，會覺得聲音特別美，特別悅耳，像唱歌一樣，寫中文的時候好像可以變成另外一個人。

有一年新井去新加坡演講，主題是推廣中文，莊培園說她坐在臺下，突然想到，「不對啊，她是日本人，卻來教華人如何愛上中文！」長年合作下來，莊培園觀察到，不管是當面對談，還是筆談，新井很會回答問題，就算是透過電話採訪，她的中文聽力也非常強，「她寫出來的文字基本上都不太需要修改。她在臺灣的寫作與出版，就好像龜兔賽跑，有些暢銷作家只紅一、兩本之後就不見了，新井比較像烏龜，但她的寫作速度很快，所以是手腳很快又慢慢爬的烏龜。」

莊培園認為新井不太像一般日本人，以中文書寫的日本觀察比較接近「在野黨」。新井在日本出版過臺灣電影主題的書，也在明治大學開設華人電影課程。

新井一二三（大田出版社提供）
新井一二三（大田出版社提供）

不刻意炫技，反而是爽快坦白的文筆

我也是從中時人間副刊三少四壯開始認識新井一二三，第一本購買的書是2001年出版的《可愛日本人》，第二本是在臺北國際書展購入的《櫻花寓言》，她筆下的香港風情十分迷人，我曾經因為工作短暫居留香港一個禮拜，特別去尋找她書裡寫到位於北角的理髮店。最喜歡的則是2007年出版的《我這一代東京人》，她描述的東京，恰好是臺灣同世代最憧憬與最思念的東京。

新井一二三在臺灣的第29號著作 《我們與台灣的距離》（大田出版社提供）
新井一二三在臺灣的第29號著作 《我們與台灣的距離》（大田出版社提供）

2001年收在《可愛日本人》一篇關於向田邦子的介紹，提到向田邦子的著作《ちちのわびじょう》（父親的請罪書），坊間雖有小型出版社發行過中譯本，但直到2005年才由城邦集團旗下的商周出版社以繁體中文譯本《父親的道歉信》問世，多年來不斷改版增刷，向田邦子成為臺灣書市的長銷作者，「日本張愛玲」的封號，其實就是新井一二三在書中給予向田邦子的別稱。

新井一二三的華文書寫有其特殊魅力，不刻意炫技，反而是爽快坦白，比起華麗詞藻，文字內裡的觀察力更為重要。我想起最初在報紙副刊讀到她的文章時，以為是中文母語寫作者取了一個日文筆名，可見20幾年前，她的中文表達能力就已經爐火純青了。

2019年新井在日本筑摩書房出版《台湾物語：「麗しの島」の過去・現在・未来》，原是以日文寫給日本讀者閱讀，之後另找譯者譯成中文，以《我們與台灣的距離》為書名在臺灣出版，又覺得那是新井給臺灣讀者的禮物，如果以棒球術語來形容，新井一二三根本是橫跨臺日文壇的雙刀流大谷翔平。

標題圖片：新井一二三（大田出版社提供）

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