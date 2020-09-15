以中文書寫的日本作家――新井一二三

新井一二三是很特別的中文作家，她是日本人，卻以中文書寫為重心，如今已有30本著書。她的中文有其特殊口氣，直率卻不失細膩，犀利亦有溫柔，我們常說那是「新井文體」。本文請長年與新井共事的臺灣大田出版總編輯莊培園講述新井作品的魅力所在。

在臺灣出版30本著作的日本人作家新井一二三 臺灣讀者最初認識新井一二三，應該是在九零年代末期的中國時報人間副刊「三少四壯」。當時中國時報還是創辦人余紀忠掌權的時代，網路剛剛興起，紙本依然占閱讀霸主的地位，人間副刊在文化圈頗有聲量，新人作品一旦被副刊採用，等同於拿到一張文壇入場券。三少四壯是當時人間副刊最具代表性的欄目，根據當時副刊主編楊澤的發想，邀請年齡在30到40歲之間的作者，每人每周寫一篇，主題不拘，那幾年從三少四壯歷練出來的作者，幾乎撐起臺灣文壇半邊天。 2018年，已經離開中國時報的人間副刊主編楊澤，與當時在臺灣出版第27本書的新井一二三，在臺北華山文創園區有一場對談。楊澤回憶20年前，因為在香港媒體讀到新井的文章，很快就決定邀請新井加入三少四壯陣容，一通國際電話打到東京，楊澤問新井，最近在忙什麼？新井手裡抱著剛剛出生一星期的小孩，內心想著，我還能忙什麼呢？ 楊澤說他當時可是頂住不少壓力，畢竟三少四壯作者群是文壇相當稀有的席次，有人質疑臺灣又不是欠缺出色的作者，為什麼要找一位外國人來寫中文專欄？但楊澤相信他的直覺，也就開啟新井在臺灣以中文書寫的起點，直到2020年，新井的中文專欄已經跨越紙本與網路，在臺灣發行30本著作，其中有好幾本改版重新上市，並由大田出版社授權在中國發行簡體版。

