江戶蕎麥麵，京阪烏龍麵！：細緻記錄東西麵文化差異的《守貞漫稿》（2）

始於17世紀的東西日本的麵文化差異

據《守貞漫稿》的記錄，賣蕎麥麵的館子是從17世紀中葉開始出現的。「二八蕎麥（麵）始于寬文四年（1664年）。乃指單價十六錢（文）。」（十六文=約520日元）而在另一方麵的京阪地區，同一時期，相較於蕎麥麵，許多人更喜歡「溫飩（烏龍麵）」。雖然也賣蕎麥麵，但由於「溫飩」人氣太旺，故而招牌也是「溫飩蕎麥屋」。價格也仍然是十六文。

現在也有「關東蕎麥麵，關西烏龍麵」這種大的分類，其實這種喜好的差異早在17世紀就已經存在了。

江戶是將蕎麥麵盛放在方形蒸籠上，蘸著醬汁吃。這種吃法叫「盛」。與現在的「盛蕎麥（麵）」是相同的形式。澆了熱湯汁的蕎麥麵叫「掛」，是放在大碗裡提供給顧客的。這種就是「掛蕎麥（麵）」。





當時，京阪的溫飩和江戶的蕎麥麵都被叫做「二八」。而現在雖然「八分蕎麥粉、兩分小麥粉」做出來的蕎麥麵叫做「二八」，但烏龍麵就不說「二八」了。烏龍麵是純小麥粉（=烏龍麵粉）做的，所以就沒法說是「二八」了。

有說法認為「二八」的語源並非來自麵粉的比例，而是價格十六文，即是從「16＝2×8」來的。這麼一來，也就可以理解為什麼過去烏龍麵也叫「二八」了。《守貞漫稿》裡就是這個說法。

順便一提，江戶時代風靡一世的算數書《塵劫記》中收錄了九九乘法表。九九乘法表在平民之間普及到何種程度尚不可知，但至少對商人而言是必要的知識儲備。

物價隨著時代而高漲，到了守貞所在的幕末，已經漲到二十四文了，但也沒改名叫「三八」，仍然沿用「二八」的說法。







「慳貪之蓋」的圖。可以說是「岡持」食盒的原型

蘸汁的話，關西清口，關東辛辣是現在的常規，守貞卻沒有下判斷，說「哪一種更好吃」。不過他對盛蘸汁的器皿做了詳細記錄，從中可以看出守貞似乎認為關西的蘸汁是用來「喝」的，而關東的是用來「蘸」的。

據守貞記載，蕎麥麵和溫飩以往都被稱作「慳貪」。慳貪是佛教用語，形容人「吝嗇且貪婪」，後來這個詞義發生了變化，變成了「廉價食品」的意思。

到了幕末，慳貪一詞逐漸退出歷史舞臺，只有送蕎麥麵等外賣時用的那個手提送餐盒被叫做「慳貪之蓋」了。

從插圖就能看出，其實就是送外賣用「岡持（箱）」，現在「岡持」有時也被叫做「儉飩箱」。而在日語裡，「儉飩」和「慳貪」發音是一樣的，都是「Kendon」。