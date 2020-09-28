臺灣棒球和日本（上）臺灣人無法忘卻的西武獅黃金時代－－從迪斯多蘭到郭泰源

西武獅在90年代的「黃金時代」剛好也是臺灣人正式認識日本職棒的時代。臺灣人不僅對郭泰源，另一個在古巴出生、美國長大、日本揚威的洋將迪斯多蘭也是熟悉不過的選手。筆者從小聽著「東方特快車」郭泰源的威名長大，也成為西武獅的球迷，成為體育記者後，有幸在MLB坦帕灣光芒隊的純品康納球場左外野看臺，專訪了這位退休後擔任光芒隊專任球評的古巴重炮。

在制服繡上西武「辻発彦」的名字 1990年剛升上國中，那年中華職棒開打，臺灣還沒有旅美的大聯盟球星，最高等級的旅外好手，莫過於「二郭一莊」郭源治、郭泰源、莊勝雄，其中又以個人條件最出色、擁有動輒超過150公里的豪邁速球，球隊戰績也最好的郭泰源，最獲得臺灣球迷的青睞。 當時在臺灣的報章新聞，特別是在「呂怪物」呂明賜陷入沉寂之後，西武隊的相關報導並不遜於讀賣巨人，甚至也不只球場上的角度。比如強肩、俊足、豪打的秋山幸二，跟郭泰源私交很好，又說秋山長得像中職味全龍隊隊長洪正欽，碰巧我正是龍迷，也讀得津津有味。 說來好笑，在那個規定上學要穿卡其制服，胸口還要繡上學號及姓名的年代，叛逆的中學生想盡辦法標新立異，因為在高中校隊主要守二壘，我竟然在制服繡上西武開路先鋒兼當家二壘手「辻発彦」的名字！此舉現在回想實在無比「中二」，卻也恰恰證明當時西武王朝的陣容，對我們而言確是神一般的存在。 西武的核心打線「AKD炮」秋山幸二、清原和博、迪斯多蘭（Orestes Destrade）分別擔任中外野手、一壘手與DH，捕手伊東勤、二壘手辻発彦、三壘手石毛宏典、游擊手田邊德雄與右外野手平野謙等先發主力我們都耳熟能詳，就差個厲害的左外野手。先發投手有郭泰源與雙渡邊（渡邊久信、渡邊智男）、左腕工藤公康，牛棚中的潮崎哲也則是許多人練側投的模仿對象。 然而當時在臺灣還沒有日本職棒的直播，我只有去到有裝衛星碟形天線、俗稱「小耳朵」的阿姨家時，才有機會看到原汁原味的西武隊比賽。運氣好的話，還可以在錄影帶店租到「日本一」系列賽的影帶，可惜不是每一戰都有，能否租到就各憑本事了。