臺灣棒球和日本（上）臺灣人無法忘卻的西武獅黃金時代－－從迪斯多蘭到郭泰源

臺灣棒球和日本（上）臺灣人無法忘卻的西武獅黃金時代－－從迪斯多蘭到郭泰源運動 社會 生活 臺灣香港
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在制服繡上西武「辻発彦」的名字
1990年剛升上國中，那年中華職棒開打，臺灣還沒有旅美的大聯盟球星，最高等級的旅外好手，莫過於「二郭一莊」郭源治、郭泰源、莊勝雄，其中又以個人條件最出色、擁有動輒超過150公里的豪邁速球，球隊戰績也最好的郭泰源，最獲得臺灣球迷的青睞。
當時在臺灣的報章新聞，特別是在「呂怪物」呂明賜陷入沉寂之後，西武隊的相關報導並不遜於讀賣巨人，甚至也不只球場上的角度。比如強肩、俊足、豪打的秋山幸二，跟郭泰源私交很好，又說秋山長得像中職味全龍隊隊長洪正欽，碰巧我正是龍迷，也讀得津津有味。
說來好笑，在那個規定上學要穿卡其制服，胸口還要繡上學號及姓名的年代，叛逆的中學生想盡辦法標新立異，因為在高中校隊主要守二壘，我竟然在制服繡上西武開路先鋒兼當家二壘手「辻発彦」的名字！此舉現在回想實在無比「中二」，卻也恰恰證明當時西武王朝的陣容，對我們而言確是神一般的存在。
西武的核心打線「AKD炮」秋山幸二、清原和博、迪斯多蘭（Orestes Destrade）分別擔任中外野手、一壘手與DH，捕手伊東勤、二壘手辻発彦、三壘手石毛宏典、游擊手田邊德雄與右外野手平野謙等先發主力我們都耳熟能詳，就差個厲害的左外野手。先發投手有郭泰源與雙渡邊（渡邊久信、渡邊智男）、左腕工藤公康，牛棚中的潮崎哲也則是許多人練側投的模仿對象。
然而當時在臺灣還沒有日本職棒的直播，我只有去到有裝衛星碟形天線、俗稱「小耳朵」的阿姨家時，才有機會看到原汁原味的西武隊比賽。運氣好的話，還可以在錄影帶店租到「日本一」系列賽的影帶，可惜不是每一戰都有，能否租到就各憑本事了。
電玩中也愛用西武隊
電玩是另一個滿足我們日職情懷的途徑，由於爸媽擔心影響功課，家中一直沒有任天堂、SEGA等遊戲機，不過在放學回家的路上，倒是可以在大型機臺玩到1991年SEGA出品的日本職棒遊戲，讓我感受一下操控西武隊的快感，即使這遊戲每3局就要投幣續關一次，拿到日本一總共要花新臺幣60元，隔天的飯錢也沒了…
之所以愛用電玩中的西武隊，除了可以用郭泰源飆150公里速球，還有AKD打擊時，只要把搖桿往下扳「拉打」，幾乎就是back-to-back-to-back全壘打的保證，其他隊伍根本沒有這麼強的3、4、5棒。AK中攻守跑全能、打全壘打回本壘還會翻跟斗的秋山，一直是我的最愛，清原則是高中棒球隊教練用影帶來解釋內外角正確擊球點的範本，也有不少同學或隊友，喜歡模仿清原打擊時球棒往前端的準備動作。
然而，西武從1990到1992年「3連霸」的巔峰時代，每年太平洋聯盟的全壘打王都是迪斯多蘭，他可能也是我第一個認識的左右開弓全壘打王，不過守備平平專司DH，除非在「日本一」系列賽作客中央聯盟，他才會下場客串守一壘，讓清原、石毛分別移防三壘與游擊。相對於秋山、清原的鮮明形象，皮膚黝黑、戴著護目鏡，大概就是迪斯多蘭給我的印象。當然，只是沒想到因為興趣成為體育記者，20多年後赴美採訪的最大收穫之一，竟然就是這位古巴裔的重炮手。
不曾與郭泰源對決，是迪斯多蘭的遺憾
2015年4月，我因為採訪臺灣左投陳偉殷，跟著金鶯隊來到光芒隊的純品康納球場。原本除了陳偉殷，還計畫報導光芒隊的盲人西班牙文播報員歐利烏（Enrique “Henry” Oliu），不過在記者室看到迪斯多蘭，他從2011年開始擔任光芒隊球評職務，我就知道自己不能錯過這個採訪機會。迪斯多蘭得知這是來自老隊友郭泰源老家的記者，也爽快答應隔日的專訪邀約，於搭有轉播席的球場左外野看臺上來進行。
「我知道郭是統一獅的首席兼投手教練（2015年時），上次碰面則是2009經典賽，」迪斯多蘭還爆料郭泰源的英文不錯，比他的更衣室鄰居秋山幸二好，「秋山聽得懂，但他很害羞，對發音沒信心，難得開口，清原和博的英文就完全不行了。」
聊起郭泰源，當然少不了他當時笑傲東瀛的極品速球，迪斯多蘭說，同期的羅德的伊良部秀輝或許球速更快，但球很直，沒有郭的刁鑽尾勁。說著說著，迪斯多蘭開始用手比劃了起來，彷彿變身成當家捕手伊東勤，把郭泰源一顆顆令人讚嘆的球路接進手套裡。
「郭的球從來不會高於膝蓋，然後滑球、指叉球就突然掉下去，咻、咻，打者很難鎖定他的球路做攻擊。我實在很想跟他對決看看！」迪斯多蘭笑著說，不曾在實戰中對決郭泰源，是他的遺憾之一，「如果臺灣辦個復古賽，我很樂意受邀跟他對決，幫我跟他說，他是沒辦法讓我出局的，哈哈！」
當然，當天我們的話題絕不只郭泰源，還有迪斯多蘭的其他西武戰友，儘管相隔已久，我也沒想到那些記憶仍如此鮮明，還能一一唱名將近20年前西武的黃金陣容，被迪斯多蘭認證為「真．西武球迷」。
就這樣，我和迪斯多蘭在純品康納的左外野看臺，度過了一個充滿笑聲的午後。最特別的是，等到專訪結束我離開時，迪斯多蘭的工作同仁也上前好奇地問，是什麼訪問讓他這麼開心？回過頭我還能看著迪斯多蘭不斷比劃，彷彿再次伊東勤「上身」，得意的向同僚描述他昔日的臺灣隊友投球有多厲害。
與其說是訪問，這個下午更像是場穿過時光隧道的球迷會，也讓迪斯多蘭回到最驕傲的那段日職回憶。雖然球員時代招牌的眼鏡，已經因為雷射開刀治療近視而不見了，右手無名指卻仍戴著1992年入選日職明星賽時授予的戒指，說明他多麼懷念那西武5年的旅日歲月。
這段在日職的豐功偉業，若由一位日本記者來提，可能稀鬆平常，但威名遠播到臺灣，讓一個臺灣記者如數家珍，對迪斯多蘭而言肯定更加特別；而能讓受訪者像自己一樣覺得開心和愉快，訪談結束後還忘情比劃、餘韻無窮，對作為記者的我來說，或許就是所謂最棒的訪問吧！
標題圖片：郭泰源（左）和迪斯多蘭（右）（共同Images）