科幻小說巨星小松左京，對人類歷史與未來的思考及其對世界級暢銷書《三體》的影響

戰後日本科幻小說初創期到黃金期的旗手、作家小松左京，如今重獲關注。《復活之日》被大眾視為預言了全球新冠疫情的作品，其他小松作品中呈現的真實性也跨越時代歷久彌新。本次我們就小松作品的本質與魅力，採訪了科幻小說翻譯家、評論家大森望。

科幻小說翻譯家、評論家。1961年出生，京都大學文學部畢業。長期致力於科幻作品的翻譯和評論。著作有《21世紀SF1000》（早川文庫）等。現在是劉慈欣的《三體》三部曲的翻譯小組的牽頭人。

高超的佈局能力催生真實的緊迫感 疫情蔓延，讓小松左京半個多世紀前出版的《復活之日》（1964年）獲得了新的讀者。而動畫片《日本沉沒2020》Netflix上線引發話題，小松的代表作《日本沉沒》（1973年）再次進入大眾視野。 《復活之日》是小松第二部長篇小說。196X年，冷戰正酣，新型生化武器MM-88菌洩露，在病毒流行中倖免於難的，只有各國南極科考隊隊員約1萬人，以及深海之下的美蘇核潛艇船員，人類面臨滅亡的危機。而在賣出了460萬本的超級暢銷書《日本沉沒》中，小松則描寫了巨型地震頻發導致日本列島沉入海底，日本人失去祖國，最終成為無家可歸的難民的故事。 除了這兩部作品，最近還有別的小松作品受到關注。短篇小說《美國之壁》（1977年）中，美國的政策逐步顯現出內向化趨勢，獨立日即將到來之際，忽然出現了不明的白霧，像一面牆一樣，將美國隔絕在了世界之外。這一設定仿佛預言了川普政權下的美國，因此在網上引發熱議。此外，《首都消失》（1985年）中，東京被一片巨大的雲海籠罩，隔絕在了世界之外——這一設定也讓不少人聯想到了疫情之下的「封城」。 「我想阪神大地震、東日本大地震之後也有很多人提到《日本沉沒》，小松的作品在過去各種時間節點上都被人們拿出來討論過。」科幻翻譯家大森望說，「雖說《日本沉沒》的板塊構造論和《復活之日》的（以核酸擴增理論為基礎的）MM-88菌等小說裡的這些設定，都是以當時熱門的科學理論為基礎而展開的，現實生活中並不可能發生。但在小說發表後過去了50年的今天，依然讓讀者覺得真實。因為小松在故事中巧妙融入了科學知識，他用出色的佈局能力創造出了一種真實的緊迫感。那些設定雖然都是依據當時的時代背景設置的，但即使過去多年，依然給人一種小松預言了今天發生的一切這種感覺。這就是小松作品的驚人之處。」 《SF雜誌》的創刊改變了小松的人生軌跡

小松左京（本名=小松實）1931年出生於大阪。1962年《SF雜誌》出道。據其2006年的自傳記載，小松是為多產作家，共有長篇小說17部，僅小說單行本就有62本之多。2011年7月去世，享年80歲（時事） 小松左京與星新一、筒井康隆並稱為「SF御三家」，是日本科幻小說的開創者。他出道的契機是1959年《SF雜誌》（早川書房）的創刊。 「當時日本基本上沒有自己的科幻作家。《SF雜誌》最初也只是翻譯介紹歐美短篇科幻小說的平臺。60年該雜誌開始了挖掘新人的『空想科學小說大賽』，後來改稱『早川科幻小說大賽』，由此出道的作家有小松、眉村卓、半村良、筒井康隆等日本第一代科幻小說家。」大森介紹道。 小松原本是「純文學」出身，在京都大學的專業是義大利文學，也參與文學同人志活動。「他在同人志上寫了些嚴肅的純文學短篇小說。不過大概他當時就隱約感覺到自己不太適合純文學吧。這時，他邂逅了《SF雜誌》創刊號，一下就打開了新世界的大門。他沉迷於該雜誌刊登的外國科幻小說，並發現『我所追求的世界在這裡』，於是在得知大賽徵稿後，就開始埋頭寫作。」 「投稿作品是《給大地和平》，描述了一個平行世界——如果戰爭沒有結束一直打下去，世界會是什麼樣。雖然只獲得了鼓勵獎（以後的直木賞候補），但小松依然筆耕不輟，最終成為了科幻小說界的巨星」

「如果沒有戰爭，我可能不會成為科幻小說作家」 小松左京科幻小說的原點之一，是戰爭體驗。《給大地和平》就是決意要描寫「那場戰爭」的作品。小松在自傳中這樣寫道：「我一直在思考，我應該寫一寫戰爭，那場讓還是少年少女的我的同齡人都成為犧牲品的戰爭。只是，記憶太過鮮活，讓我無從下筆。我不知道該從哪裡寫起。總覺得會寫成沉重又冗長的故事。但是，如果能夠改變歷史的話...」（《小松左京自傳》／日本經濟新聞出版社）。正因為發現了科幻小說這個體裁，小松才終於能夠提筆描寫戰爭了。 小松在大阪出生，10歲的時候，太平洋戰爭爆發。日常在空襲和軍事訓練中度過，14歲時終於等來了戰爭結束。玉音放送，他是在勤勞學徒動員工廠裡聽的。戰敗後不久，他還打過零工，清理在空襲中被燒焦的屍體。他一直有個心結，總覺得如果戰爭不結束的話，自己終究也會被徵兵，然後死在前線。他說：「如果沒有戰爭，我可能不會成為科幻小說作家。」 大森說：「日本的科幻小說隨著高度經濟成長而發展，但60年代初期還隨處隨地殘留著濃厚的戰爭記憶。第一部長篇小說《日本阿帕奇族》（1964年）是以戰後廢墟上的黑市為背景的。此外，他還寫了幾篇直接以戰爭為主題的短篇科幻小說。」 展望人類、地球、宇宙的歷史的「宏大視角」 以戰爭體驗為原點是小松SF的特點，大森稱之為「宏大視角」。「是一種追溯人類歷史、地球歷史、甚至宇宙歷史的視角。如何思考歷史和文明是一個很大的主題，然後在這個主題之下描寫日本的種種。尤其是《日本沉沒》中，他提出了一個問題——當日本的國土消失之後，讓日本人之所以成為日本人的自我認同到底在哪裡？」 對小松而言，想要寫自己的歷史觀、文明觀和問題意識，能夠描寫「一般小說無法企及的維度」的科幻小說就是最適合的體裁。 「在『SF御三家』中，星新一是小而美，筒井康隆是不拘體裁、自由奔放的文風，與此相對的，『小松SF』則是貫徹科幻小說王道的的本格派。雖然究竟何為本格SF（硬科幻）也眾說紛紜，但基本公認的一大特點是涉及科學知識，尤其是自然科學的成果。小松就是立足於板塊構造論、地幔對流等當時最新的地球科學成果，以及生物化學、資訊工程學等現實中最前沿的學科，在此基礎之上展開想像的翅膀。如何立足於現下的科學事實，天馬行空地構想出驚豔世人的故事，就是本格SF最大的趣味所在。」 順便一提，大森認為小松SF的代表作，是《無盡長河的盡頭》（1965年）。講的是主人公被捲入跨越時空的戰爭，不停地逃了10億年的故事。「他將人類文明從頭到尾都置於視野之內。作為小說來講，多少有點崩了，但依然是最能體現小松SF力度的一部作品。」