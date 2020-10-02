臺灣棒球與日本（中）：啦啦隊員與人情味讓觀眾難以忘懷

至今美國、日本與韓國等職業棒球，只能維持在無觀眾比賽，或是低密度的觀眾入場，更不準大聲加油。筆者日前去西武球場採訪，看到許多觀眾想大聲呼喊卻只能忍耐，相當理解他們的心情。

就在慢慢開放下，臺灣的職棒也回到球迷可以加油吶喊的情況，能讓「人情味」的棒球真正回到賽場，確實相當不容易！

球迷們也相當配合防治感染對策，縱使至今進球場仍需要量體溫、酒精消毒與填寫表格，許多職棒球迷仍是甘之如飴。

職棒能在疫情大流行中開打，政府對疫情確實掌控外。職棒聯盟也相當謹慎。在開打後，從無觀眾比賽開始，再容許1000人、2000人進場，直到球場人數的50%、再到75%。每次解除一個限制，對於官方來說都是一次很大的挑戰。

臺灣的職棒能夠大膽放行觀眾入場，還是仰賴政府在病毒的防疫收到顯著成果，目前的確診病患僅為513位（9月28日前），跟許多先進國家相比，真的很成功。

時間轉到8月8日，那天是臺灣的父親節，位於臺灣中部的台中洲際棒球場湧進10991位觀眾。在8月底前，臺灣的職棒已經有4場比賽超過一萬名觀眾，在新型冠狀病毒橫掃全世界的慘況下，臺灣職棒球迷真的幸福多了。

2020年，對於全世界的運動迷來說，或許都太痛苦。壟罩在新型冠狀病毒的陰影下，許多體育運動都被迫暫停。無法守在電視機前觀看比賽已是痛苦、更遑論親自到球場欣賞體育競賽！但或許，目前看來最為正常不過的就是臺灣的職業運動。

峮峮感受的臺灣棒球熱

提到與觀眾互動，最佳的角色莫過於在棒球場上賣力加油的啦啦隊了！臺灣職棒的專屬啦啦隊原先並沒有特定組成，到了2004年時，當時韓國職棒來臺灣交流，也將啦啦隊與加油風格帶來，隨後各隊也開始設置自己的專屬啦啦隊，將韓國職棒熱鬧跟放歌曲一齊歌唱的方式轉化成自己特有的「人情味」。

臺灣職棒的啦啦隊，至今已變成球賽最受歡迎的一部分，強而有力的電子音樂與性感地舞蹈表演帶動下，觀眾也在觀眾席上跟啦啦隊載歌載舞，發洩平時壓力，甚至會請歌手在賽後開演唱會。啦啦隊的球迷服務也多，包括與球迷們擊掌或是合照等。想想在幾個月前，一切都還是不可能的！

臺灣中信兄弟的知名啦啦隊隊員「峮峮」，接受採訪時對Nippon.com表示「其實落差真的很大」。

當肺炎疫情1月底在臺灣開始爆發時，社會一度也造成恐慌，等到3月底左右獲得控制，4月12日比賽終於可以無觀眾開打時，峮峮一開始也面臨新的環境





「以往我們都是面對球迷的，但因為一開始沒觀眾，所以我們都面向球員」峮峮回憶一開始開季時，每場的啦啦隊員人數受到限制外，移動時也要戴上口罩，隊員間都要相隔很長的距離。

後來比賽開放觀眾進場，但因為防疫，啦啦隊員還是要相隔很遠跟觀眾互動。直到肺炎疫情穩定控制後，可開放的觀眾愈來愈多，終於讓啦啦隊員被允許與觀眾愈來愈近。

峮峮笑說：「剛開始還要自嗨，因為只有自己跟隊員在場上加油，有時還要比手畫腳溝通」，現在終於可以替球迷服務，她也深感這段期間落差完全不同。





峮峮的「日本LOSS」

人氣爆棚的峮峮，不只在臺灣，在拍漫畫週刊「Young Jump」封面後，日本也有愈來愈多粉絲，，峮峮本來今年也要去日本舉辦握手會，但因肺炎無奈無法。峮峮笑說，一直想去日本體驗粉絲的熱情：「不能去日本辦活動跟大家見面，只能看網友留言等，這是另一種很不真實的感覺」。

事實上，峮峮也是哈日族（喜歡日本文化）的一員，最喜歡旅遊的國家也是日本，加入中信兄弟啦啦隊5年多以來，每年冬天她都必定安排日本旅行。原先今年2月26日她也準備去北海道，但因為疫情只好忍痛取消，「當時真的很猶豫，因為那時疫情好像沒那麼嚴重，但後來還是沒有冒險」。

為了日本粉絲，峮峮也一直勤學日文，希望有天可以真正見到面。平時看臺灣電視台的日本綜藝節目練習聽力外，她也很喜歡富士電視臺的日本版實境秀「雙層公寓」（現已停播）。

目前也碰到日本「LOSS」的峮峮，被問到現在好想去的日本景點時，她笑說「我很想去熊本看看，或是合掌村這種一年四季都很美、很夢幻的地方」。