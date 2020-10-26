以切腹自殺來完成「作品」的三島由紀夫

日本偉人傳

三島由紀夫切腹自殺將於今年11月25日屆滿50年。其死亡對當時的日本社會造成大衝擊，人們也疑惑，為何正值45歲壯年的他要選擇自殺？本文以其遺作為線索，試圖解開這個謎團。

解開自殺之謎的線索，最後的長篇作品 《豐饒之海》是由四部曲組成的長篇作品，主角在各本書中不斷輪迴轉生。第一冊《春雪》（1967）是大正時代貴族子弟的戀愛故事，男主角松枝清顯與即將嫁往皇室的綾倉聰子發生關係並使其懷孕，其後聰子墮胎出家，清顯沒能與聰子重逢，終於病歿。 但是，清顯在第二冊《奔馬》（1968）轉生為主角飯沼勳，這部小說描寫昭和時代初期的國家主義運動與恐怖主義，勳在刺殺財界黑幕之後，自己也切腹自殺。 第三冊《曉寺》（1970）中，第一冊裡主角清顯的摯友本多繁邦已是位邁入老年的律師，他對勳的轉世，亦即泰國的金讓公主展開詭異的跟蹤行為。繁邦扭曲的戀情最後並未修成正果，公主回國之後因故身亡，繁邦卻活了下來。三島將這部小說的文稿交給編輯，是1970年2月20日的事。 其後三島在雜誌上停刊了2個月，並用這2個月來思考第四冊的故事大綱。他的想法之一，是讓年老的繁邦繼續尋找繼第三冊之後的下一個轉世者，並遇見幾個有可能的人，但每個都是冒牌貨，最後繁邦終於找到真正的轉世者，迎接幸福的死亡。另一個想法，是讓繁邦與其中一個冒牌轉世者對決，在這個想法中，繁邦最後也會幸福地死於真正的轉世者手裡。三島的創作筆記中寫著，若按這個大綱來寫的話，約需要1年4個月的時間才能寫完，也就是說，全書將在1971年7月左右完成。由此可見，三島此時仍沒有在1970年11月赴死的想法。 已經讀過第四冊《天人五衰》（1971）的讀者可能會感到相當驚訝，上述的計畫與實際發表的《天人五衰》結局完全相反。實際的《天人五衰》中，繁邦認為少年安永透是下一個轉世者，收養他作養子，後來得知他是冒牌貨後，便前往尼庵拜訪已經成為住持的聰子。然而聰子卻對繁邦說，自己並不認識松枝清顯這個人，甚至質疑這個人可能根本就不存在，這等於完全否定了輪迴轉世的故事。繁邦受到莫大衝擊，感覺自己的存在正在逐漸消失，他來到蟬噪陣陣的尼庵庭院之中，領悟「自己來到了既無記憶，也沒有任何東西存在的地方」。「記憶的喪失」也意味著「生之喪失」，這就是全書的結局了。

作品的完成與自殺融為一體 按創作筆記來看，三島捨棄初期構思，開始思考現行的《天人五衰》大綱，是1970年3、4月時的事。同時從三島事件的判決紀錄來看，也可得知他們開始具體策畫闖入市谷，也是同時期的事。換句話說，《豐饒之海》故事大綱從美好結局轉變為悲傷結局的時期，與三島決意赴死的時期，正好是相疊的。

1970年11月25日，三島由紀夫偕同「楯之會」部分會員闖入陸上自衛隊東部總監部時，寫給該會會員的「遺書」（時事） 這個事實究竟意味著什麼？1960年代正值日本高度經濟成長期，三島也參與電影演出、照片登上雜誌封面，看起來相當享受這個時代。但這些都只是表象而已。伴隨著日本社會的大眾化，大家的價值觀漸漸趨向統一，看起來雖然自由，實際上大家都懷抱著類似的生活情感，三島身在其中感到相當窒息。作為小說家，在1956年發表《金閣寺》之後，《鏡子之家》（1959）、《宴後》（1960）等作品都未得到充分的評價。繁邦年老之後重複著愚蠢行為的《曉寺》，以及冒牌轉世者四處乖張的第四冊的故事大綱，這種灰暗色調正確地反映了三島所看破的時代真相，以及活在其中的痛苦。 即使如此，原本讓繁邦遇見真正的轉世者並迎接幸福死亡的結局草案，顯示了三島其實還相信著生命的可回復性。如此想來，結局構思的反轉或許也就意味著三島最終捨棄了這種可能性。三島肯定是這樣想的：與其在《豐饒之海》第四冊提出一個壓根就不存在的救贖圖景，不如勇敢地寫下眼前現實的可怖。那麼，究竟是什麼事物讓三島做出如此決定呢？這個提問等於是在叩問三島自殺的理由，有好幾個論點可開展，本文無法具述，僅在此提出一個大眾極容易忽略的歷史事實。 這個事實就是，大阪在1970年3月15日舉辦了世界博覽會。這次世博與1964年的東京奧運並列為日本戰後復興的頂點，但在三島看來，這些都不過是虛幻的表象，三島自覺必須把這種光明圖景的假象給徹底剝除──這就是《天人五衰》的中心思想，而同樣的問題意識，也形成了三島對時代進行死諫的原點。自身之死與作品的完成，對三島而言，這兩者是同一件事。