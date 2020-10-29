琉球文化：海之王國建構出無與倫比的獨創文化

琉球文化：海之王國建構出無與倫比的獨創文化文化 歷史
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450年之間，西南諸島曾有一個國家存在，那就是以沖繩島為中心的「琉球王國」。14世紀後半，島嶼組成的小型王國受中國明朝冊封，建立朝貢關係之後，在東亞和東南亞地區開展中繼貿易，流通轉售各地特產，成為東亞屈指可數的貿易國家，繁盛一時。
1458年，第一尚氏王朝第六代國王尚泰久王（1415～1460）下令鑄造「萬國津梁之鐘」，其銘文記載琉球匯集了朝鮮的優良文化，是一個與日本和中國建立緊密關係的「蓬萊島」，更以船舶成為「世界橋樑」，琉球國內所到之處皆充滿了海外異國之珍稀至寶，我們可以從中窺見當時貿易繁盛的模樣。琉球發展為貿易國家，形成周邊各國的人、物、資訊匯集的交流場域，如此的環境成為形塑琉球文化的重大因素。
但進入16世紀後半，日本開發石見銀山，以此為契機，亞洲各國的白銀交易急增，民間的航海貿易商業活動開始興盛。結果造成中繼貿易衰退。1609年薩摩藩的島津軍征服琉球，其後琉球雖仍延續與中國的朝貢關係，同時也遭編入日本的幕藩体制。為了取代衰退的貿易，轉而生產黑糖和薑黃並出口至國外。藉由此國內體制的革新，琉球轉型為新的社會體制，夾在日本和中國兩個大國之間，延續至1879（明治12）年。
透過交易融合各地的文化和思想
琉球文化的特徵在於，混合來自不同源頭的各種文化要素。例如16世紀的國王頒布的辭令書（御朱印），雖然以日本的平假名書寫，卻使用中國明朝的年號，並在上方左右蓋上了國王的印信「首里之印」。蓋印的樣式可能是參考明朝或朝鮮王朝的勅書。而同時代的日本在官方文書並未使用平假名，反而是以和式漢文書寫，無論是日本抑或中國，都沒有像琉球辭令書這樣的官方文書，是琉球獨有的形式。
在宗教領域也混合了各式各樣的要素。琉球的神社信仰偏重熊野信仰，各地皆有供奉賓頭盧（佛祖弟子）靈石的ティラ（寺）和グンギン（權現，譯註：化身之意）。ティラ是朝拜之處，與佛教寺院有些不同。而琉球的佛教則是盛行觀音信仰，將中國的媽祖（天妃）視為與觀音菩薩。再加上既有的ノロ（執祭的女性祭司）信仰裡，認為最高神女聞得大君的守護神是「弁財天」（譯註：源自於印度教女神Sarasvatī）。
這些都是深厚地連結了他界信仰和靈石信仰，以及女性的優異靈性信仰等沖繩地區的固有傳統信仰。熊野信仰是南海的「補陀落淨土」信仰，非常類似位於沖繩的海之彼端的他界「ニライカナイ」信仰。而以觀音、弁財天和媽祖為首的女性神祇信仰，則是受到自古以來的女性靈性信仰「ヲナリ神信仰」（譯註：姊妹神信仰）的影響。其中有趣的例子是「普天間權現」的典故由來，融入了媽祖信仰的故事。可以窺見伴隨著交易而從各地傳入的文化和思想，在琉球折衷調和。
以文化人的教養為優先
進入近世（譯註：一般指16～18世紀，日本史則是指安土桃山‧江戶時代，明治維新後則是近代），在經營國家的層面上，琉球文化追求新的意義。根據羽地朝秀（1617～1676）攝政時代發布的公文書集《羽地仕置》，對於17世紀後半的琉球士族來說，舉出應該學習的必備素養有書法、詩藝、茶道、花道、音樂和料理等。注重的並非像是日本武士般的武藝，而是以作為文化人的教養為優先。
以首里城為中心的統治階層大力推動藝能和美術工藝，這並非由各個愛好者自由地發展，而是琉球王國直接管理營運。首里士族負責古典藝能的活動發展，舞者全都由男性官員擔任。例如被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界無形文化遺產的組踊誕生於1719年，當時舞蹈的目的是為了歡迎中國冊封使前來承認琉球國王登上王位，而在首里城首次上演。
款待中國冊封使之際，琉球當時設置了「踊奉行」這個藝能專業的職位，由玉城朝薫（1684～1734）擔任該職。其後，組踊持續發展，終獲琉球傳統藝能的地位。組踊以日本和中國的故事與琉球的傳說為基礎，採取日本的能、狂言、歌舞伎和中國福建閩劇的要素，是一種由音樂、演出、臺詞、舞蹈匯集而成的歌舞劇。在演劇之中也試圖融合各種文化。
活用軟實力以確保國際地位
作為表示臣服於德川幕府的儀式，琉球派遣使節團與薩摩藩主一同前往江戶城，訪問將軍所在之處以表示敬意，此稱「江戶立（江戸上り）」，前往江戶的使節團成員裡有藝能和音樂專業的人員，向將軍和大名（譯註：日本各地的諸侯）展露琉球的傳統技藝。其中特別是技藝高超且容貌端正的首里上級士族之子弟所組成的「樂童子」，不僅在江戶，在各地宛如偶像般的存在，風靡一時。
在「江戸立」之中，亦可見到琉球與日本的知識人之間的交流。被尊稱為「名護聖人」的程順則（1663～1735）在造訪日本之際，與新井白石（1657～1725）和擔任關白的近衛家煕（1667～1739）交流日深，獲招待至近衛家之際，曾以詩文頌詠其別墅而寫就的《物外樓記》，現在仍留存於京都的陽明文庫。此外，江戶時代的寺子屋（譯註：江戶時代讓平民百姓子弟接受教育的民間設施，也就是私塾。）所使用的道德書《六諭衍義》，則是留學中國的程順則帶回日本的書物。該書其後獻給將軍，甚至擴及全國。在日本道德的形成過程之中，此書扮演了重要的角色。
如此的文化外交不僅限於音樂和藝能，也發揮在美術工藝的領域之中。沖繩的代表性美術工藝為漆器，皆在名為貝摺奉行所這個專業的單位製作，成為外交之際的絕佳禮贈。現在於德川美術館仍藏有密陀繪（漆器的高級繪畫裝飾技法）的漆器，而北京紫禁城亦存有螺鈿漆器。這些逸品並非個人藝術家自由製作之物，而是由貝摺奉行所決定設計與規格後，由接受委託的民間業者依照規格製作，完成後再經過驗收交貨，才算大功告成。沖繩的風土適合製作漆器，因此王國時代產出了許多優良精美的漆器。
自風水思想誕生的沖繩原初風景
薩摩支配統治下的近世時期，琉球王國內部反而積極試圖中國化。採取儒家思想作為國家整體的意識型態，更導入風水思想等等的中國思想。18世紀曾進行以風水為基礎的聚落改造，催生出被視為沖繩原初風景的棋盤狀聚落與路旁成列的金錢樹。石獅子像和防止魔物入侵而置於丁字路口的石敢當以及龜甲墓，都是受到中國南部的影響，在此時漸普及於琉球。
此外，首里城亦在風水思想之下詮釋其定位，之後才進行周圍的都市開發。琉球的風水基於「抱護」（譯註：環抱護衛之意）思想，特徵是以樹木為障壁，藏風聚「氣」，在首里城周邊的丘陵地帶廣植樹木，為了在首里城和城下町聚氣而下了許多工夫。
從王朝文化擴散至庶民文化
琉球王國於1879年滅亡後，以首里為中心的王朝文化擴散至庶民階級和各地方。失去官職的士族階級在民間創作沖繩戲曲和民謠，成為庶民娛樂受到大眾熟悉親近。組踊也擴展至包含離島的沖繩各地，演變為具有地方色彩的傳統藝能，流傳於民間。沖繩現在被稱為「藝能之島」，王國時代的歷史背景，即是藝能獲得高度發展的原因之一。而漆器職人失去來自王國的訂單，為了維持生計，轉而貼近民間需求製作產品。
1945年的沖繩戰役，隨著許多生命的逝去，數百年累積的文化也遭到徹底的破壞。首里城等建築皆化為灰燼，戰後的沖繩文化重新歸零，再次出發。例如三味線得回收美軍罐頭製成樂器，才能重新開始演奏。紅型使用縣外地區在戰爭中倖免於難的型紙，將空彈殼當作糨糊袋（放入防染糨糊的圓錐狀袋）的袋口，試圖再次復興。戰爭中倖免於難的人，在多方努力之下，現在的沖繩文化得以再次復活，正迎向繁盛興隆。思考琉球‧沖繩的文化之際，我們絕不能遺忘，這些並非是無意間就能持續存在之物，而是突破重重困境才能展現眼前的樣貌。
標題圖片：首里城正殿是琉球文化的象徵。正式名稱為「百浦添御殿」。以中國的宮殿建築為基礎，中央採取日本的唐破風而設計出琉球獨特的樣式。1992年修復完成的正殿，是以1715年重新建造時的建築為模型。2019年10月因火災而燒毀（時事）