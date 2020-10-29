琉球文化：海之王國建構出無與倫比的獨創文化

450年之間，西南諸島曾有一個國家存在，那就是以沖繩島為中心的「琉球王國」。14世紀後半，島嶼組成的小型王國受中國明朝冊封，建立朝貢關係之後，在東亞和東南亞地區開展中繼貿易，流通轉售各地特產，成為東亞屈指可數的貿易國家，繁盛一時。

1458年，第一尚氏王朝第六代國王尚泰久王（1415～1460）下令鑄造「萬國津梁之鐘」，其銘文記載琉球匯集了朝鮮的優良文化，是一個與日本和中國建立緊密關係的「蓬萊島」，更以船舶成為「世界橋樑」，琉球國內所到之處皆充滿了海外異國之珍稀至寶，我們可以從中窺見當時貿易繁盛的模樣。琉球發展為貿易國家，形成周邊各國的人、物、資訊匯集的交流場域，如此的環境成為形塑琉球文化的重大因素。

但進入16世紀後半，日本開發石見銀山，以此為契機，亞洲各國的白銀交易急增，民間的航海貿易商業活動開始興盛。結果造成中繼貿易衰退。1609年薩摩藩的島津軍征服琉球，其後琉球雖仍延續與中國的朝貢關係，同時也遭編入日本的幕藩体制。為了取代衰退的貿易，轉而生產黑糖和薑黃並出口至國外。藉由此國內體制的革新，琉球轉型為新的社會體制，夾在日本和中國兩個大國之間，延續至1879（明治12）年。

透過交易融合各地的文化和思想

琉球文化的特徵在於，混合來自不同源頭的各種文化要素。例如16世紀的國王頒布的辭令書（御朱印），雖然以日本的平假名書寫，卻使用中國明朝的年號，並在上方左右蓋上了國王的印信「首里之印」。蓋印的樣式可能是參考明朝或朝鮮王朝的勅書。而同時代的日本在官方文書並未使用平假名，反而是以和式漢文書寫，無論是日本抑或中國，都沒有像琉球辭令書這樣的官方文書，是琉球獨有的形式。





在宗教領域也混合了各式各樣的要素。琉球的神社信仰偏重熊野信仰，各地皆有供奉賓頭盧（佛祖弟子）靈石的ティラ（寺）和グンギン（權現，譯註：化身之意）。ティラ是朝拜之處，與佛教寺院有些不同。而琉球的佛教則是盛行觀音信仰，將中國的媽祖（天妃）視為與觀音菩薩。再加上既有的ノロ（執祭的女性祭司）信仰裡，認為最高神女聞得大君的守護神是「弁財天」（譯註：源自於印度教女神Sarasvatī）。

這些都是深厚地連結了他界信仰和靈石信仰，以及女性的優異靈性信仰等沖繩地區的固有傳統信仰。熊野信仰是南海的「補陀落淨土」信仰，非常類似位於沖繩的海之彼端的他界「ニライカナイ」信仰。而以觀音、弁財天和媽祖為首的女性神祇信仰，則是受到自古以來的女性靈性信仰「ヲナリ神信仰」（譯註：姊妹神信仰）的影響。其中有趣的例子是「普天間權現」的典故由來，融入了媽祖信仰的故事。可以窺見伴隨著交易而從各地傳入的文化和思想，在琉球折衷調和。