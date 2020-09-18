平民首相菅義偉：親中抑或親台？――台灣專家如何解讀日本新領袖

臺灣人印象：親近、熟悉？

前日本官房長官菅義偉，在9月14日以377票高票被選為自民黨新任首相，隨即在16日被選為日本第99任首相。在安倍晉三於8月底辭職後，僅剩一年的任期需要立即有人補上，而官房長官菅義偉被視為能填補這個空白的最佳人選。加上，菅義偉的當選背後有來自其背後強大的黨內主要派系的支持。

隨後包括中國官方，都由外交部發言人在第一時間恭賀其當選，臺灣政府也在第一時間恭賀。未來的一年，不論內政或是外交，對於剛上路的菅義偉內閣來說更是舉步維艱。

更重要的是，日本外交牽涉下的中國或是對臺灣政策，是否會因此出現變化？為此，我們請教兩位臺灣的政經學者，請他們解析局勢。

「我認為他是溫馴性格，他身為歷任最久的官房長官，他深受安倍信賴。來自鄉下，沒有政治世家的繼承包袱」。臺灣淡江大學日本政經研究所所長蔡錫勳認為，菅義偉跟來自日本東北秋田的鄉下，勤勞打拼的精神，跟臺灣人樸實、溫和、傳統務農的鄉村性格有諸多類似。

蔡錫勳比喻，就如同當年李登輝在臺灣繼任總統時，給人溫馴和善的性格。日本也終於出現罕見非政治人物世家的首相。加上過去擔任官房長官期間，屢屢出現在記者會上幫忙安倍回答各式問題，菅義偉相對來說是受到臺灣人民記憶較深的政治人物。

如同安倍一般親臺形象？

前首相安倍晉三，一直以來給人較為親臺灣的形象，很大的原因在於他祖父岸信介當年就任首相時，跟臺灣維持長年友好關係。甚至當年祖父岸信介在88歲大壽時，曾經收到來自臺灣聯名送給他的匾額。

岸信介當年訪問臺灣時，共同與蔣介石簽名連署「反攻大陸」，讓當年日本與臺灣維持一段良好的蜜月關係。安倍胞弟岸信夫曾經也表示：「我人生第一次的海外家族旅行就是去了臺灣。總而言之，我對當時臺灣人的溫暖記憶猶新」。對岸家、或是安倍家來說，臺灣是這樣相當近的存在。

這樣的形象，有可能在菅義偉上任後，或許會做出相對調整。蔡錫勳認為，過去安倍晉三因為政治與家庭歷史因素，相對親臺。不過菅義偉上任後，可能會做出保持距離的方式。

蔡錫勳舉例，過去日本與臺灣發生問題時，安倍晉三與臺灣總統蔡英文都會在社交網路上表示意見，互相支持對方，這也是顯現出安倍晉三的個人魅力。不過菅義偉是相對喜歡跟大家討論意見的類型，往後這樣個人形式的社交發言，預計將會減少。

不過對於菅義偉親臺與否，臺灣師範大學政治研究所教授范世平，則給出不同的意見，他表示菅義偉在過去眾議員時期，就曾經造訪臺灣。過去在擔任官房長官時，也常常多次提到臺灣並相對支持臺灣立場。

范世平認為，官房長官身為首相的「代辯人」，一般而言會儘量避免敏感政治議題，但菅義偉是相對敢言，站在臺灣立場的政治家。過去NHK的著名歌唱節目「揚聲歌唱」曾因為政治因素一度在臺灣無法錄影，據傳也是靠著時任眾議院議員的菅義偉打電話幫忙下，才在臺灣成功錄影。



