菅義偉是否會持續安倍的親臺路線

由俗稱最親臺的日本首相安倍晉三接棒的前官房長官菅義偉，是否繼承安倍的親臺路線？如今這問題已成為臺日兩國人民的焦點。本文試圖從菅新首相的政治手腕、國際形式和臺日間存在的問題，預測未來的臺日關係發展。

「建前」還是「本音」？菅義偉期待蔡英文通電話的意涵 9月18日，前內閣總理大臣森喜朗，第二度率領弔唁團抵達臺灣，準備參加李登輝前總統的告別式，並與蔡英文總統會面，就在會面時森前首相表明捎來新任總理菅義偉的口信，要向蔡總統及臺灣人民問好，並且表示「有機會的話可以通電話（何かの機会に電話でも話ができればいい）」。 兩天前的9月16日，在「首班指名（首相指名選舉）」當中，成為第99任內閣總理大臣的菅義偉，在東亞局勢、美中對抗，以及新型冠狀病毒（COVID-19）引發的肺炎疫情衝擊下，對於國際局勢的動向令人矚目，也因此森前首相與蔡英文總統會面時，所引述的這一段話，讓各方開始揣測菅義偉的本意。 對中國而言，日臺兩國的首腦進行官方聯繫，根本是無法接受的事情，也因此第一時間中國外交部即發表聲明，表示「已與日本政府確認過，這樣的事情絕對不會發生」。至於臺灣方面由於當天口譯並未將這句話翻譯出來，也引發媒體的一些揣測，尤其大部分臺灣媒體都以「菅義偉期待與蔡總統通電話」來表達，亦引發關注。 不過由於日文有許多表現的意涵，像是禮貌性的用語，以及「建前」與「本音」等，例如在碰面時會禮貌性邀請對方到自己家裡坐坐，但實際上僅是客套話，這些在日文上的用法，筆者認為禮貌性表示的可能性很大，而且創造出模糊空間，臺灣總統府後續的發言，也是隨著這樣的調性來回應，算是相當好的表現，雙方是否有通過電話雖不得而知，但低調以對的做法，除定調這次森前首相的訪臺目的，也不給予其他勢力有操作的空間。

菅義偉有意延續安倍時代的外交政策 過去菅義偉擔任內閣官房長官時，由於內閣官房長官的職務，在日本內閣當中雖有著舉足輕重的角色，不過就內閣的分工上，官房長官主要肩負的還是內政方面。安倍內閣時期，日本的中央政治體制，自原本的專業官僚逐漸轉為首相官邸決策，身為首相官邸內最為重要的成員之一，菅義偉自然熟悉各省廳以及內閣的運作，也因此菅與安倍前首相、麻生太郎副首相三人，被稱為核心決策的鐵三角。 雖然外界都認為菅義偉對於外交並不如安倍前首相熟稔，即便過去有過數次外訪經驗，但先前菅義偉並未對其外交政策多所著墨，因此外界大多是霧裡看花，甚至於質疑菅義偉能否勝任國際外交，尤其是東亞多變的局勢。 其中對日本最重要的，就是美中對抗、對中關係與臺灣問題、日韓摩擦與南海問題等四大層面。除了日韓摩擦之外，其他三大層面都與中國有關，除了美國欲了解新首相的態度，對中國而言，菅義偉能否改善對中關係，以及菅義偉是否持續安倍的親臺策略，對於新時代的臺日關係，就成了西太平洋地區的重要指標。 不過筆者觀察菅義偉就任首相之後，除了急欲在防疫、經濟回復以及社會問題等內政上，因民眾的期盼而想要有所表現之外，外交問題上有意延續安倍時代的大國平衡與親美的政策路線，因此外務大臣仍由出身哈佛的竹下派茂木敏充續任，而且在就任後四天的9月20日，即進行日美兩國首腦電話會談，後續也與澳洲、韓國及印度等國首腦會談，直到就任10天後，才與中共總書記習近平進行對話，而半小時的內容幾乎是行禮如儀，甚至未觸及習訪日的議題，筆者認為這些舉動相當程度表達了菅義偉對外交方面的態度。

民主黨政權的親中路線和自民黨安倍政權的親臺路線 至於臺灣人最關心的對臺關係，目前有部分臺灣的媒體與政黨認為，在親臺的安倍前首相下臺之後，臺日關係似乎將不如過去。事實上自臺日斷交以來，安倍前首相可說是最親臺的首相，其任內與臺灣的關係相當活絡，在第一次擔任首相開始，就展現出對臺友善的態度，即使是在野期間，也以眾議員的身份兩度訪問臺灣，拜會了當時的總統馬英九、前總統李登輝，以及時任民進黨主席的蔡英文總統等臺灣政要。 安倍前首相會如此親臺，或許與其出身有關，安倍前首相的外祖父岸信介與外叔公佐藤榮作，都與臺灣保持相當友好的關係，兩位都曾在首相任內訪問臺灣。安倍的母親洋子夫人，不但多次出席駐日代表處所舉辦的國慶酒會，也曾在2016年6月訪問臺灣，並與蔡英文總統共同出席NHK交響樂團在臺北國家音樂廳所舉辦的音樂會。 筆者認為安倍一族長期對臺友好，多少影響了安倍的想法，而一路提攜安倍的自家派閥大老森喜朗，以及小泉純一郎前首相，對臺灣的友好態度，甚至讓李前總統訪日，以及臺灣人赴日觀光免簽證等，也讓安倍首度拜相仍持續小泉的對臺友好政策。 民主黨執政之後，一改自民黨的親臺路線，轉為與中國友好，期間在2011年3月11日的東日本大地震，臺灣人共捐出了兩百多億日圓的善款，為世界最多，然而2012年東日本大地震週年時，當時的野田內閣在追悼會上不但沒有感謝臺灣，臺灣駐日代表也受到冷落，可見當時民主黨對臺的態度並不友善。 不過即便民主黨主政對中國較為友好，但期間雙方的衝突不斷，尤其是在釣魚臺列島（尖閣諸島）的問題上，包括2010年海保艦艇與中國漁船衝突事件，2012年9月的釣魚臺列島國有化等，甚至於因此導致中國反日情緒高漲並發動遊行，反讓日中雙方的關係降到冰點。 2012年12月安倍再度拜相之後，就在日中關係惡劣的狀況下，重新檢視對臺策略，並且重開臺日漁業談判，最終簽訂雙方的漁業協定，解決臺灣漁船在釣魚臺海域捕魚的合法性之外，在臺灣所發生的幾次天災時，甚至以首相身份發表聲明慰問，最經典的就是在2018年2月8日，花蓮發生芮氏規模6.2的大地震，造成多人傷亡，安倍直接以內閣總理大臣身份，在首相官邸網頁上發布慰問信，除尊稱「蔡英文總統閣下」之外，也在信中表示「東日本大地震時，來自老朋友臺灣的大家的支援，真的感到相當溫暖，至今日本國民仍然記得。當臺灣遇到困難時，我們日本也一定會支援。」 雖然首相官邸官網之後做了修正，不過安倍前首相多次在國會答辯時，直接回應「臺灣是日本的朋友」，並曾稱「臺灣與我們有共同的基本價值觀，是重要的夥伴與友人」，相關發言足見安倍前首相對臺灣的重視。 而身為安倍內閣的發言人，菅義偉擔任內閣官房長官期間，自然也遵循首相親臺的路線，不管是在首相官邸例行記者會、國會答辯、或是媒體專訪時，菅義偉也不吝於表示對臺灣的友好。 由於菅義偉的選區為神奈川縣橫濱市，據說與臺北駐橫濱辦事處互動密切，過去也曾隨安倍訪問臺灣，並會見李登輝前總統，在今年（2020年）7月31日李前總統過世後，時任內閣官房長官的菅義偉發表感言悼念，並在8月7日前往駐日代表處弔唁，還與駐日代表謝長廷會面，兩人短暫的會談。 或許是基於自身的職責，菅義偉長期給予外界的印象是沉穩內斂，發言謹慎，不過筆者觀察到，菅義偉在臺灣的相關問題上，大多表現友好，像是臺灣捐贈口罩時，表示「患難見真情（まさかの時の友こそ真の友）」，而今年五月在被問及臺灣無法參加WHA（世界衛生大會）時，為臺灣無法參與WHA感到遺憾。