秋田，是個怎樣的地方？觀光旅遊 文化
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地理位置
秋田縣位於日本東北地區的西北部，東京140度，北緯40度。面積居全國第六，東側邊界處綿延著奧羽山脈，西側瀕臨日本海。北側邊界處分佈著世界遺產白神山地的山毛櫸原始林，南部聳立著海拔2,236公尺的鳥海山（出羽富士）。人口有96萬人，其中3分之1集中在沿海中部地區的縣都秋田市。菅義偉的故鄉湯澤市，位於秋田縣南部的內陸地區，與山形和宮城兩縣接壤，以暴雪地帶和溫泉勝地而聞名。
旅遊觀光
每年8月的第四個星期六，秋田縣東南部的大仙市都要舉辦全國煙火競技大會（大麯煙火），這是世界頂級水準的煙火賽事。冬天最有名的，是2月15日和16日的夜晚在橫手市舉辦的雪屋節。陰曆正月十五前後的這項傳統慶典活動，已有450年的悠久歷史，期間在橫手市全市會搭起100座高3公尺的雪屋，請遊客在裡面享用米酒和烤年糕。角館町有「陸奧小京都」之稱，至今還保留著武士宅院，春天垂枝櫻花綻放。溫泉勝地也很多，其中位於田澤湖湖畔的乳頭溫泉鄉，遠離塵囂，頗有隱秘之感。
傳統民俗活動
秋田縣是傳統民俗活動的寶庫，擁有17項國家重要民俗無形文化遺產，為日本全國之最。除夕（12月31日）那天，男鹿半島及其周邊地區舉行「生剝鬼節」活動，人們身穿草裙，戴上鬼面具，一邊吼叫著「有沒有好吃懶做的人？」，一邊走家串戶。這項傳統民俗活動被聯合國列入非物質文化遺產。每年8月3日到6日，秋田市舉辦祈求五穀豐登的「竿燈節」，人們提著裝米用的草袋形燈籠，用手掌、額頭、肩膀和腰部靈活地操縱形如稻穗、高12公尺重50公斤的竿燈。放眼望去，閃閃發光的「稻穗」在馬路上浩浩蕩蕩連成一片，宛若「銀河落九天」。
美食
秋田縣是日本著名的稻米產地，用稻米製作的地方特色食品種類豐富。其中最有名的是烤米棒，將搗碎的米飯黏在杉木棍上烤制而成。烤米棒火鍋的高湯和食材不可缺少的原料是比內地雞，這種雞主要在秋田縣北部的米代川流域飼養，用於觀賞的比內地雞和秋田犬均被指定為國家天然紀念物。
雷魚是生活在日本海的深海魚，被指定為「縣魚」，鹽烤雷魚和醬烤魚串非常美味。鹽魚鍋使用的魚醬就是用雷魚做的。湯澤市的特產稻庭烏龍麵是用手拉成的乾麵，以「入喉順滑」為特色，為日本三大烏龍麵之一。另外，秋田縣民的酒精消費量居全國首位，地方酒種類豐富，醃漬煙熏蘿蔔乾是必不可少的下酒菜。
為了慶祝菅義偉當選新任首相，秋田市的老字號日式糕點店「榮太樓」開始銷售「菅銅鑼燒」，每個250日圓。外皮的正中間是菅義偉的頭像，中間夾的是北海道產的紅豆餡，以及湯澤特產核桃味噌和核桃柚餅子。
秋田美女
秋田以「美女的故鄉」著稱。其淵源要追溯到平安時代的女詩人小野小町，據說她出生在菅義偉的故鄉湯澤。日本人將小野小町與埃及豔后克麗奧佩脫拉以及楊貴妃列為「世界三大美女」。
秋田方言
秋田方言和沖繩方言及相鄰的青森縣的津輕方言被列為日本最難懂的三大方言。其特點為濁音多，語調獨特，而且句子短促。「DOSA」「YUSA」被認為是日本最短的對話，意思是：「你去哪裡？」「我去一趟公共浴池。」
標題圖片：橫手的雪屋（PIXTA）