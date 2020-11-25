秋田，是個怎樣的地方？

菅義偉在2020年9月16日召開的臨時國會上被指名為日本新任首相。日本首相原則上應來自選舉區，據首相官邸的主頁介紹，菅義偉出身於神奈川縣，但他實際上是在秋田縣秋之宮村（現湯澤市秋之宮）出生並長大，可以說是第一位秋田縣出身的日本總理大臣。可能有不少外國人聽到「秋田」首先會聯想到秋田犬，而對於日本新首相的故鄉秋田縣卻知之甚少。本文就為讀者介紹一下秋田縣的獨特魅力及遊覽勝地。

地理位置 秋田縣位於日本東北地區的西北部，東京140度，北緯40度。面積居全國第六，東側邊界處綿延著奧羽山脈，西側瀕臨日本海。北側邊界處分佈著世界遺產白神山地的山毛櫸原始林，南部聳立著海拔2,236公尺的鳥海山（出羽富士）。人口有96萬人，其中3分之1集中在沿海中部地區的縣都秋田市。菅義偉的故鄉湯澤市，位於秋田縣南部的內陸地區，與山形和宮城兩縣接壤，以暴雪地帶和溫泉勝地而聞名。



旅遊觀光 每年8月的第四個星期六，秋田縣東南部的大仙市都要舉辦全國煙火競技大會（大麯煙火），這是世界頂級水準的煙火賽事。冬天最有名的，是2月15日和16日的夜晚在橫手市舉辦的雪屋節。陰曆正月十五前後的這項傳統慶典活動，已有450年的悠久歷史，期間在橫手市全市會搭起100座高3公尺的雪屋，請遊客在裡面享用米酒和烤年糕。角館町有「陸奧小京都」之稱，至今還保留著武士宅院，春天垂枝櫻花綻放。溫泉勝地也很多，其中位於田澤湖湖畔的乳頭溫泉鄉，遠離塵囂，頗有隱秘之感。





傳統民俗活動 秋田縣是傳統民俗活動的寶庫，擁有17項國家重要民俗無形文化遺產，為日本全國之最。除夕（12月31日）那天，男鹿半島及其周邊地區舉行「生剝鬼節」活動，人們身穿草裙，戴上鬼面具，一邊吼叫著「有沒有好吃懶做的人？」，一邊走家串戶。這項傳統民俗活動被聯合國列入非物質文化遺產。每年8月3日到6日，秋田市舉辦祈求五穀豐登的「竿燈節」，人們提著裝米用的草袋形燈籠，用手掌、額頭、肩膀和腰部靈活地操縱形如稻穗、高12公尺重50公斤的竿燈。放眼望去，閃閃發光的「稻穗」在馬路上浩浩蕩蕩連成一片，宛若「銀河落九天」。



美食 秋田縣是日本著名的稻米產地，用稻米製作的地方特色食品種類豐富。其中最有名的是烤米棒，將搗碎的米飯黏在杉木棍上烤制而成。烤米棒火鍋的高湯和食材不可缺少的原料是比內地雞，這種雞主要在秋田縣北部的米代川流域飼養，用於觀賞的比內地雞和秋田犬均被指定為國家天然紀念物。

雷魚是生活在日本海的深海魚，被指定為「縣魚」，鹽烤雷魚和醬烤魚串非常美味。鹽魚鍋使用的魚醬就是用雷魚做的。湯澤市的特產稻庭烏龍麵是用手拉成的乾麵，以「入喉順滑」為特色，為日本三大烏龍麵之一。另外，秋田縣民的酒精消費量居全國首位，地方酒種類豐富，醃漬煙熏蘿蔔乾是必不可少的下酒菜。





為了慶祝菅義偉當選新任首相，秋田市的老字號日式糕點店「榮太樓」開始銷售「菅銅鑼燒」，每個250日圓。外皮的正中間是菅義偉的頭像，中間夾的是北海道產的紅豆餡，以及湯澤特產核桃味噌和核桃柚餅子。

