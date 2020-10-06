為何臺灣棒球選手無法在巨人隊成功發展？

對臺灣人來說，讀賣巨人隊從中華民國國籍的王貞治選手於1960年代嶄露頭角開始，知名度一直很高。但是，之後加入巨人隊的臺灣職棒選手—呂明賜、姜建銘、陽岱剛卻未如預期成功發展。是偶然，抑或巨人隊有什麼無法伸展的特殊原因嗎？本文以對巨人隊有深入了解的體育記者鷲田康的發言為根據來思索，鷲田康著有《長島茂雄 最後の日》《10・8 巨人VS中日 史上最高の決戦》等書。

1957年生於埼玉縣，慶應大學畢業後進入報知新聞社工作，當中約10年左右的時間擔任讀賣巨人隊的主力擔當。2003年起正式獨立，持續傳達日本與美國間棒球現場醍醐味，並在Number雜誌、各大報紙中活躍。是2004年的雅典奧運第一次由職業選手組成夢幻代表隊、2006年第一次世界棒球經典賽日本代表隊的全部比賽時都親赴現場的體育記者。最新著書『10・8 ～巨人vs.中日 史上最高的決戰～』（文藝春秋）。其他著作有『我的大聯盟日記 松井秀喜』（文藝春秋）、『全壘打術』（文春新書）、「長嶋茂雄最後一日」（文藝春秋）等。

除了王貞治以外，沒有特別活躍的選手 在日本看到活躍的臺灣棒球選手，已經不是罕見的事了。1990年代有「二郭一莊」之稱的郭源治、郭泰源、莊勝雄等投手。還有曾效力中日隊、阪神隊的全壘打巨砲陳大豐，曾於阪神隊效力10年擔任中心打者的林威助。最近令人印象深刻的是，從美國職棒大聯盟加入羅德隊的陳偉殷，他以前在中日隊的強力投球令人印象深刻。 另一方面，自豪擁有壓倒性人氣與存在感的「球界盟主」巨人隊則是除了王貞治（中華民國籍）以外，其他曾備受期待的臺灣選手們都沒有持續活躍太久。 現在隸屬巨人隊的臺灣籍選手陽岱鋼，從高中就到日本打棒球，2005年以高中生選秀第一名的成績進入日本火腿鬥士隊。入團第5年開始成為穩定先發成員，曾獲得一次盜壘王、4次最佳九人。以日本不常出現的長打和攻守極佳外野手為特點，成為日本火腿隊的明星選手。在獲得自由交易球員資格的2017年時，經過各球團的競爭後，以5年15億的大型契約加入了巨人隊。 但是，在2017年到2019年間的3年，沒有令人驚艷的成績，每年安打數並未達到100支。去年雖然在代打成績上有不錯的表現，卻沒有辦法如願成為先發選手。今年球季初期雖然多了很多以一軍身分先發出場的機會，但是沒有維持很久，8月開始被調去二軍，還有一陣子被調去三軍。 鷲田指出，今年33歲、快要成為大前輩的陽岱鋼面臨著最大的問題就是「年齡這道牆」，「陽岱鋼於日本火腿的最後時期體能開始下降，特別是越來越打擊不到內角球。在他較為年輕時，還有能把內角球打成安打的體能，現在則變得比較困難。另外，以前非常安定的守備能力也有同樣狀況。」

中央聯盟與太平洋聯盟勝負關鍵不同 鷲田除了指出年齡問題影響了陽岱鋼以外，原本效力過的日本火腿隊所屬的太平洋聯盟與巨人隊所屬的中央聯盟也有差別。 據鷲田所說，與重視體力為勝負關鍵的太平洋聯盟相比，中央聯盟比較傾向攻擊對方的弱點。巨人隊從9年連霸的川上總教練時代開始就以這種攻略為傳統，到現在其他球隊也深受影響。陽岱鋼原本就比較不擅長內角球的打擊，以前在太平洋聯盟的時候，對手曾經要以內角球制約他，但最終都還是用較有力道的直球來對付，這比較像是太平洋聯盟的作法。但是中央聯盟卻是徹底用內角球攻擊陽岱鋼的「罩門」。結果使得陽岱鋼沒有辦法發揮強打，表現下滑。 「臺灣棒球跟美國職棒大聯盟比較類似，教育方法為多加強選手們的優點。所以臺灣出身的陽岱鋼或許比較適合太平洋聯盟的對戰方式。」 以前因為內角球而表現不佳的臺灣選手在巨人隊還有一人。就是1988年代選秀外進入巨人隊的「亞洲巨砲」呂明賜。現在於臺灣擔任台北興富發隊總教練的呂明賜，是很多日本人記憶猶新的選手。當時同隊的外國人選手克羅馬提因傷下場，換成呂明賜升上一軍出場後，他就以接二連三的全壘打驚艷了日本棒球迷。 鷲田表示：「當時雖然我沒有擔任巨人隊的採訪，但是也注意到呂明賜轟動了全日本。因為是臺灣出身的選手，大家也就很期待他成為王貞治的繼承人。但是呂明賜的缺點也是內角球。後期被內角球徹底攻擊，最後因外角變化球而使得打擊姿勢崩壞。雖然呂明賜擁有卓越的打擊力，但是較不能適應中央聯盟的戰略攻擊。」



被要求提高適應能力的陽岱鋼 任誰都會遲早面對被攻擊弱點或是因年齡衰退的事情。鷲田說「重點是面臨問題後採取的對策。」 他表示：「通常被質疑的都是選手的適應能力。職棒選手當然大多體能很好，但是一定會有衰退的時候。在衰退的時候如何應對並撐下去是關鍵。今年巨人隊裡很活躍的中島宏之也許就是與陽岱鋼對比的例子。」 中島曾經在西武跟歐力士效力，也曾挑戰過美國大聯盟。回日本後，於2019年加入巨人隊，第一年表現不佳年薪被大幅縮減。但是今年卻躍昇到一軍成為先發選手。 「中島因去年的表現而體會到自己體能的衰退，因此調整並減低多餘的動作。從新的球季開始完全改變打擊姿勢。當然陽岱鋼也很努力的朝右側打擊，但是到目前為止還沒有很適應。」 這樣看來，臺灣選手比起中央聯盟，或許還是比較適合太平洋聯盟。另外，也有可能跟巨人隊特殊的文化環境有關。 鷲田說：「巨人隊每年都非常積極爭取冠軍，所以不管是教練或是球迷都比其他隊伍沒有耐心。只要沒有馬上打出佳績，就會馬上被下放到二軍。巨人隊招攬陽岱鋼就是希望他能發揮當時極佳的戰力。但是，選手在巨人隊打出好成績時一切如魚得水，若有閃失，待遇就馬上被改變。若被降到二軍，出場又減少的話，很容易被教練隨便操控。選手們一方面還一直抱著若能出場就能拿出成果的心情，精神面上很容易受到打擊。」 呂明賜只在巨人效力四個球季，最後留下「教練團不當操控」、「被巨人隊毀了」等等遺憾而離去。但是，其實不光是外國人選手，就連日本人選手也是如此。曾經因為不如預期發揮實力而喪失一軍的出場機會，失意而離開的選手們絕對不只臺灣選手而已。