魂牽夢縈家鄉味 在日臺灣人的「臺灣LOSS」

臺灣人的日本7大不可思議之一：沒有「豆干」

日本和臺灣距離很近且交流密切，想在日本吃到美味的臺菜，要比其他國家容易，但若要下廚自製家鄉味經常會面臨「少了一味」的難題，理由在於有些在臺灣像空氣一樣理所當然存在的食材，想在日本入手卻難如登天，其中最經典的食材就是「豆干」。

對於住在日本的臺灣人來說，日本沒有「豆干」這種食材，應該可以列為日本7大不可思議之一。

日本的大豆肥美、水質優，豆腐類相關製品種類繁多且極為美味，走進超市可以看到各種品牌的豆腐商品排滿一整個貨架，絹豆腐（嫩豆腐）、木棉豆腐（板豆腐）、高野豆腐（凍豆腐）、寄せ豆腐（豆腐腦），還有加工過的厚揚げ（油豆腐）、油揚げ（油炸豆皮）、湯葉（豆皮、腐竹）等，但是在眾多大豆製品中就是獨缺豆干。





豆干在臺灣料理中佔極為重要的靈魂角色，客家小炒、回鍋肉、干絲炒肉絲、涼拌干絲、豆干小魚、滷味豆干等，全都是臺灣人魂牽夢縈的家鄉味，少了豆干這項食材，有很多菜想自己動手也動不了，事情的嚴重性可見一斑。





日本的豆腐據說源自中國，大約在奈良時代由日本遣唐使的僧侶帶回日本，主要用於奈良和京都等地寺院中的精進料理（素食），後來流傳於貴族和武家之間，一直到室町時期才普及於平民百姓家的飯桌上。

日本人吃豆腐講究滑嫩和豆香原味，或許對他們而言，脫水之後的豆干已是另一種食物，所以即使川菜的麻婆豆腐已成為日本人的定番家常菜，但炒豆干仍是非常陌生的菜色。日本德島縣的鄉土食材「岩豆腐」或是流傳於富山、石川和福井三縣的「堅豆腐」，都是經過脫水後質地較硬的豆腐，但口感比較像百頁豆腐，和豆干還是差很多。

雖然透過網購或是物產店還是能在日本買到豆干，但這些豆干都是進口貨，價格不菲，而且經過高溫殺菌以真空包裝的豆干，解封後經常缺乏新鮮豆干的彈性，入菜後的口感還是有些微的差別。



